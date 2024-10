Prezident republiky – na harémy u nás nejsme zavedení - má toliko jedinou manželku

Nicméně Eva Pavlová zjevně trpí. Marian Jurečka z KDU-ČSL, člen vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí, přichází s návrhem, jak utrpení první dámy naší země umírnit:

Prezidentova manželka by měla brát náhrady téměř 100 tisíc měsíčně

Já k tomu říkám, že můj pradědeček chodil do práce (byl sklářem…), živil svou prací v Rakousko-Uherské monarchii mou prababičku, která byla doma a pečovala o mého tehdy malého dědu a jeho bratříčka a – byť byl pradědek prvním sklářem kryrské sklárny - žádné náhrady nebrala. Prostě jí manžel uživil.

Dneska je to ale jinak: sice vnímám to, že prezident republiky je naším nejvyšším ústavním činitelem, je hlavou státu a tím pilířem výkonné moci – ovšem s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech. O tom hovoří česká Wikipedie. Dodává zároveň, že ony zmíněné rozhodovací procesy většinově náleží předsedovi vlády a kabinetu, přičemž prezident do dění ve společnosti vstupuje až v okamžiku napětí a krize. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a zemi reprezentuje navenek i ve vnitřních vztazích.

Za to všechno bere peníze. Kolik? Cituji:

„S výkonem funkce prezidenta přísluší Petru Pavlovi pevný měsíční plat. Ten je nyní ve výši 341 200 korun hrubého. Částka se od letošního ledna navýšila o více než 30 tisíc korun v rámci navyšování platů ústavních činitelů. K měsíční odměně je třeba také přičíst náhrady, tedy částku, ze které může hlava státu platit asistenty, kam se započítávají náklady na cestování či reprezentaci země. Tato částka je dalších 300 tisíc korun.“

To zdaněno patnácti procenty, od zdravotního a sociálního pojištění je osvobozen. K tomu auto s řidičem, dva telefony. A samozřejmě bydlení, za něž neplatí ani korunu nájmu. Předpokládám, že vyrazí-li na zahraniční návštěvu (nebo na zápas ve fotbalu, na olympiádu atd…), letenku si taky neplatí.

Jeho manželka pracovat v podstatě nesmí. První dáma reprezentuje ČR spolu se svým manželem a podle návrhu ministra Jurečky jí Petr Pavel neuživí - neoblékne ani nenasytí… aby se měla lépe, měla by brát cca 100 000 měsíčně.

Můj pradědeček, který padl v prvních týdnech 1. světové války, ve svém hrobě roní hořké slzy.