Prezident Petr Pavel a já
Patřím k těm, kterým komunistická minulost Petra Pavla nevadí. Z mého pohledu to není diskvalifikační záležitost – tady je potřeba si uvědomit, že v roce 1989 měla KSČ v Československu (cca 15 miliónů obyvatel) 1 milión 800 tisíc členů a kandidátů této partaje.
Jestli jich po sametové revoluci na začátku 90. let více než milión červenou knížku zahodilo, pak to nesvědčí o ničem jiném, že šlo z jejich strany o obyčejnou přetvářku – o kariéru, o plochej a bezproblémovej život, o jednoznačné pokrytectví. Takovou členskou základnou se samozřejmě nemohla chlubit tehdy ta jediná správná strana, ale určitě ani nikdo z těch, kdo v ní byli.
Petr Pavel k nim bezesporu patřil.
Když pak vstoupil do prezidentské volby po ukončení své mezinárodní vojenské kariéry, oficiálně kandidaturu na hlavu státu oznámil v roce 2022. Zvolil cestu občanské nominace, což vnímám bezesporu kladně, když získal více než 80 tisíc podpisů voličů, přičemž zákonné minimum činí 50 tisíc. Kandidatura tak byla registrována na základě podpisů občanů. Současně získal podporu řady senátorů, šlo však pouze o politickou podporu, nikoli právní nominaci.
Stojí mi za to je vyjmenovat: byli mezi nimi Miloš Vystrčil (ODS, předseda Senátu), Jiří Růžička (TOP 09 + STAN), Pavel Fischer (nezávislý senátor, bývalý prezidentský kandidát), Marek Hilšer (nezávislý senátor, bývalý prezidentský kandidát) Miroslava Němcová (ODS), Zdeněk Nytra (ODS), Tomáš Czernin (TOP 09), David Smoljak (STAN) nebo Lukáš Wagenknecht (Piráti).
V průběhu kampaně byl potom Petr Pavel podpořen demokratickými stranami tehdejší vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a částí Pirátů), přestože nebyl jejich oficiálním kandidátem.
V lednu 2023 Petr Pavel ve druhém kole voleb zvítězil a stal se prezidentem České republiky. Jeho úspěch byl výsledkem kombinace osobní reputace, profesionálně vedené kampaně a podpory části politické reprezentace.
V inauguračním projevu 9. března 2023 Petr Pavel jasně vyjádřil snahu být prezidentem všech občanů:
„Chci být prezidentem, který bude sloužit všem občanům bez rozdílu, který bude naslouchat a nebude společnost rozdělovat.“
Nebo další pasáž ve stejném duchu:
„Prezident nesmí být zdrojem napětí, ale má pomáhat společnost spojovat.“
Tyto výroky byly jedním z hlavních motivů jeho inaugurační řeči — kladl důraz na sjednocování společnosti po politicky vyhroceném období. Takže buď trpí sklerózou či jen obyčejným HOSIPem.
Protože společnosti nepomáhá k jakémukoli spojování, naslouchá jenom někomu a tím společnost dál rozděluje.
Jestliže jsem před chviličkou napsal, že mně osobně skutečně netrhá žíly, kým byl před rokem 1989, pak se děsím toho, kým je teď. S Macinkovou kauzou obyčejným žalobníčkem, práskačem, bonzákem (použiju ještě silnější označení: udavač?). Pro mne nepřijatelné! Ať byl vždycky ve svém životě přizpůsoben tomu, že nemusí poslouchat námitky ostatních, protože prostě velel, rozkazoval, byl zkrátka nad těmi všemi názory, tak v
prezidentské roli to platit myslím si nemůže a nesmí.
Jak to Petr Pavel opravdu myslí svou nadstranickostí se dovíme v příštích týdnech. Připomínám, že v rámci svého prezidentskému mandátu Fialově vládě vetoval toliko dva zákony (s mnoha dalšími měl problémy, nicméně je nakonec podepsal) – takže ke svému předchozímu hodnocení bych přidal ještě označení ALIBISTA.
Obávám se, že bude platit pořekadlo
čí chleba jíš, toho píseň zpívej!
A takhle to u nás vypadá. A je to špatně.
Naše současná opozice, která své minulé vládní angažmá projela na celé čáře, má na své straně hlavu státu, Senát (to vydrží i po letošních volbách, protože vládní strany nezískají všech 27 mandátů, o které půjde – že by to byla jinak je zcela iluzorní myšlenka), a pak taky to uskupení Miliónu chvilek (prý) pro demokracii, které tak dramaticky protestovalo se statisíci lidmi v ulicích za někdejší vlády A. Babiše, pak rafinovaně čtyři roky mlčelo k problematickým záležitostem vlády P. Fialy, aby se dnes kvůli připitomnělým esemeskám pana Macinky vyjádřila uspořádáním (a chystá se další ještě uspořádat…) akcí na podporu našeho prezidenta.
Prosba na závěr:
Samozřejmě nechávám otevřenou diskusi, přičemž vím, že mnoho z Vás s mým názorem souhlasit nebude. Já to beru, znovu opakuji, že nad každým Vaším příspěvkem se dokážu zamyslet a že mne Váš názor posunuje dál.
Jen prosím, vyhněme se osobním útokům jeden na druhého.
Pavel Ďuran
Demonstrace Milionu chvilek proběhly ve stovkách obcí
Ve více než čtyřech stovkách měst a obcí po celé České republice se včera, tedy v neděli 15. února uskutečnila shromáždění svolaná spolkem Milion chvilek pro demokracii.
Pavel Ďuran
Olympiáda
Nejsem sice žádný extra sportovní fanda, ale vrcholové akce mám rád a mám-li čas, v televizi je i vyhledávám.
Pavel Ďuran
Také máte přeplatek u VZP?
Tak moje paní ano! A hned dvanáct tisíc kaček – a nějaký drobný navíc... nevím, jak vy, ale my jsme takovej ranec na ulici ještě nikdy nenašli!
Pavel Ďuran
To tu ještě nebylo
Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, která má důvěru (dnes) 15 dní. K tomu prezident na motorce, přičemž jeho osobní vášeň platí veřejnost.
Pavel Ďuran
Trumpova Rada míru
Z Evropské unie dostalo pozvánku do této nově vznikající koalice států 16 zemí, 11 nikoli. Podotýkám, že zatím. Česká republika, i přes svou brutálně úspěšnou zahraniční politiku reprezentovanou bývalou vládou, pozvána nebyla.
