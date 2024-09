Předvolební superdebata na ČT

Je to stará vesta: koalice se vychválila do nebes, opozice jí v jejím bezbřehém nadšení mírnila. I když je pravda, že méně (vyjma Okamury), než je obvyklé.

Poznámka: Vydržel jsem to sledovat hodinu – ve chvíli, kdy moderátorka pořadu uťala Alenu Schillerovou, jsem televizi vypnul.

Do stehen se tu plácali, po ramenou popleskávali - v ČT tradičně - zástupci všech koaličních stran. Veřejnoprávní televize jim to samozřejmě umožnila, nakonec jim pětikoalice zajistila nikoli bezvýznamné zvýšení koncesionářských poplatků. Zbývá jim tak o to víc peněz, že našim fotbalovým fanouškům nedokázala poskytnout už ani Ligu mistrů, tu jim sebrala TV NOVA.

Zástupci vládní koalice tak dostali opět výrazně víc prostoru než všechny ostatní partaje. Z tohoto titulu je podobná debata skutečně unfair.

Přesto, a já už jsem to v jednom z předchozích blogů napsal, to stranám vládní koalice přinese při nadcházejících volbách plusové body. Nemyslím si, že výrazné (to se dovíme zítra…), ale přeci jenom víc, než kdyby minulý týden tři dny nepršelo.