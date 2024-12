Předvolební kampaň

Zatímco „ofiko“ předvolební kampaně jednotlivých stran či hnutí (a koalic!) se ještě pořádně nerozběhly, na stránkách blogu iDnes vesele – a to už hodně dlouho - běží.

Je to paráda, člověk jako já to čte, třídí si argumenty, jež padají z jedné či druhé strany, občas se zachechtá, sem tam slzu zatlačí.

Jsou jistí autoři na tomto serveru, kteří na rozdíl ode mne považují současnou vládu za tu dobrou, kvalitní. Je mým právem mít opačný názor – a já ho mám. A mám ho od začátku, kdy si Petr Fiala podpořen většinou nejenom v PS, ale i v Senátu Parlamentu ČR a nakonec i prezidentem, jehož zvolení podporoval, protlačí do legislativy této země, co chce.

Z mého pohledu to z 99 % stojí za starou bačkoru!

Nedávno nám tvrdil, jak za tři roky jeho vláda dokázala realizovat 93 % z jejího programového prohlášení. Nebavím se o tom, že ho musela v průběhu svého vládnutí pozměňovat, jaksi ony velkohubé vize mírnit. Kvůli povodním se zvyšoval i schodek rozpočtu, přičemž tahle živelní katastrofa byla marginální vzhledem k těm, jež jsme zaznamenali v nedávné minulosti a naprosto nesouměřitelná s malérem kovidu, jemuž čelil premiér předchozí - a který ho i položil.

Já vím, že to Petra Fialu s jeho příjmem nezajímá, byť ceny Nutelly byl zkoumat i v Německu, za což jsme mu v Čechách zatleskali, nicméně i přes sympatické snížení inflace (obrala nás za jeho vlády asi o 30 % případných úspor) je čím dál dráž.

Já to ukončím – přes zoufalá přání některých místních blogerů, jimž je za této vlády údajně dobře, většině lidí v této zemi dobře není. Nebo je jim hůř než za vlád předchozích. Můžete všichni vyprávět cokoli o liberální demokracii, jsme všichni natolik nízcí, že hledíme především do přihrádek vlastní peněženky.

A víte co? Já už jsem to tady jednou napsal: před nějakými dvěma lety nám doma brečely děti, že mají nedoplatek na elektřině 20 tisíc korun. My jsme s babičkou tehdy nejeli na dovolenou a těch dvacet hadrů jsme jim samozřejmě dali. Já jsem si však neodpustil jízlivou otázku: „Koho jste volili?“

Děti neřekly ani slovo…

Věděl jsem svoje. Jsem přesvědčen o tom, že svým „favoritům“ z roku 2021 už hlas nedají. A nebudou jediní!

Jestliže Jan Werich ve filmu „Pekařův císař“ jako Rudolf II. prohlásil, že se jde historicky znemožnit, pak tato hláška z pera tria Brdečka, Frič a Werich dostala po třiasedmdesáti letech od jejich vyřčení aktuální podobu. Neboť náš premiér se nemusí jít teprve znemožňovat, on už to dokázal!