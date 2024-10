Předávání státních vyznamenání

Šestapadesát osobností (nejen) naší země ocenil prezident Petr Pavel během tradičního aktu 28. října t. r.

Vzhledem k tomu, že jsem tuto událost v televizi nesledoval, se jmény oceněných osobností jsem se seznámil později na internetu. Ani s jedinou z nich nemám absolutně žádný problém – ani mít nemohu. Jsou to lidé, kteří byli nějakým způsobem navrženi a pan prezident si z nich prostě vybral. To je jeho nezastupitelné právo – a bylo i právem všech prezidentů předchozích.

Co mne tak trochu dostalo, to bylo ocenění našich umělců – herců a zpěváků. Protože jich bylo dost.

Opakuju znovu, nemám absolutně problém s tím či oním. Všichni pro naši kulturu znamenali – a většinou ještě znamenají – strašně moc; jde o skvosty, o drahokamy naší kulturní scény.

Jen jsou navrhováni a ve finále oceňováni stejně tendenčně, jak se to dělo i dřív.

Osobně bych se vrátil k titulům ZASLOUŽILÝ či NÁRODNÍ UMĚLEC.

Jestli se někdo tak vehementně zasloužil o kulturu v naší zemi, jak to bylo prezidentem Petrem Pavlem o státním svátku prezentováno, proč by nemohl být zasloužilým umělcem? Jestli někdo z herců, zpěváků, či baleťáků nevyčnívá nad tento rámec, proč by nemohl být národním umělcem?

Proč by se tím titulem nemohl pyšnit?

Že je to zprofanováno minulým režimem? Kristova noho, je to pětatřicet let! Navíc v dnešní době internetového hlasování by o něčem takovém nemusely rozhodovat nomenklaturní kádry, ale ti, kdo tyhle lidi vnímají na televizních obrazovkách, v hledišti koncertních sálů nebo divadel!

Že se nepovedla digitalizace stavebního řízení přeci neznamená, že bychom tohle dohromady nedali!