Pražský dopravní podnik chystá nové uniformy

Dopravní podnik hl. m. Prahy zjevně neví, co s penězi. Po kampani proti sexuálnímu obtěžování v prostředcích MHD vyrukoval s obnovením šatníku pro své zaměstnance.

Pražský dopravní podnik testuje nové uniformy navržené dvorní stylistkou Evy Pavlové

Jenomže jestliže „anticivící“ kampaň je za jedno zcela nesmyslná a nejde o nic jiného než o vyhazování bankovek vysokých nominálních hodnot z oken sídla DPP ve Vysočanech, pak převléci po třiceti letech zaměstnance podniku do nových mundúrů svůj smysl asi má.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanců DPP, pro které bude potřeba nové uniformy pořídit, jsou tisíce, nebude to za hubičku. Je otázka, jestli by nebylo rozumnější tyto finance použít spíše na údržbu vozového parku nebo třeba tramvajových tratí, nicméně to je otázka pro technického ředitele Ing. Šurovského (Honzo, zdravím…), nikoli pro mne.

Předvedená kolekce se pak především nepodobá ani náhodou slavnému outfitu našich olympioniků – naopak jde o střízlivou, slušivou a důstojnou záležitost.

Kde bych byl ale opatrný, to jsou ty hodně světlé trikoty. Zažil jsem v DP ono „převlékání“ v polovině devadesátých let, kdy nám firma místo světlých košilí „naordinovala“ světle modrá trička. Vypadalo to dobře, problém byl v tom, že jenom chviličku: Praha prostě není bezprašné město a velmi rychle tehdy DPP přišel s tmavě modrou variantou, která byla vizuálně výrazně přijatelnější.

Poznámka:

Měl jsem možnost navštívit před časem dopravní podnik norského hlavního města - tady řidiči MHD také jezdili ve světlých košilích. Na rozdíl od Prahy však v Oslu nesměli mít směnu delší 6,5 hodiny (v Praze při „šejdrech“, tedy dělených směnách, jsou v práci i více než 12 hodin), navíc v rámci odpočinkových místností na obratištích měli k dispozici zcela samozřejmě sprchy a připravenou sadu čistých, vyžehlených košil. Během pauzy tak měli možnost se osprchovat a obléci do čistého.

Závěrem: Dopravní podnik hlavního města Prahy je společností, která poskytuje službu a neprodukuje zisk. V miliardách korun ročně je dotována městem, tedy penězi daňových poplatníků. A jestliže mne čert bral při financování absolutně zbytečné kampaně proti chlípným pohledům, tady jsem shovívavý. Praha si zaslouží mít slušivěji a lépe oblečené zaměstnance největší městské firmy.