Poslanec vládní strany to vládě osolil
Je třeba posílit i kontrolu obsahu veřejnoprávních médií, míní poslanec SPD
To je nejenom „na pěst“, jak říkává moje dcera, to je kudla do zad vlastní vládě. Že to ministr Klempíř okamžitě dementoval, to otazníky nad změnou financování veřejnoprávních médií opravdu nesmaže a opozičním poslancům chystajícím se rvát se za zachování koncesionářských poplatků při obstrukcích ve Sněmovně, to jejich zbraně nabíjí sakra kvalitní municí.
Přes to, co jsem uvedl, nepovažuji nápad převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet za mizerný počin. Z několika důvodů:
Je mi naprosto jedno, že bývalá vláda koncesionářské poplatky zvýšila. V pořádku. Nešlo o žádné drama, finančně se to zvládnout bez problémů dalo a taky jsme to „dali“. Co mi ale vadí, a to silně (a já už jsem to tady mnohokrát i psal), jak. Zahrnout do povinnosti platit poplatky za televizi a rozhlas předepsala Fialova vláda zcela nesmyslným subjektům. To je jedna věc. Druhým argumentem, proč tyto poplatky neplatit, je fakt, že naše veřejnoprávní média nejsou s to tyto poplatky od těch, kdo jsou povinni je platit, vybírat. Najdou se mezi námi ti „moudří“, kteří se této povinnosti s úspěchem vyhýbají. A bohužel je jich asi dost.
Tedy budou-li naše veřejnoprávní média placena ze státního rozpočtu, bude to výrazně spravedlivější, než je tomu dnes. Na argument, proč mám platit nějakou televizi nebo rozhlas ze svých daních, když se na ní nedívám nebo rádio neposlouchám, odmítám slyšet. To za jedno nezohledňují ani koncesionářské poplatky, za druhé jsem já osobně dvacet let taky neseděl ve vlaku, přesto z mých daní peníze na ministerstvo dopravy samozřejmě plynou. Taky jsem v životě nebyl v Hrušínského Jezerce, přesto ji ministerstvo kultury dotuje. A těch příkladů může být mraky.
Argumentem odpůrců převedení financování veřejnoprávních médií je především obava o jejich nezávislost. Myslím si ale, že v České republice neexistují média, která by byla absolutně nezávislá. Každé médium je do určité míry ovlivněno svými vlastníky, ekonomickými zájmy, hodnotovým ukotvením, složením redakcí nebo cílovou skupinou čtenářů a diváků. Nezávislost proto neznamená úplnou absenci vlivů, ale především schopnost tyto vlivy vyvažovat a dodržovat profesionální novinářské standardy.
Za relativně nezávislá považuji i přes všechno, co proti nim mám, média veřejné služby – Českou televizi a Český rozhlas. Mají zákonnou povinnost poskytovat vyvážené a pluralitní zpravodajství a disponují institucionálními pojistkami proti přímému zásahu politiků či komerčních subjektů. To ovšem neznamená, že jsou bez chyb. I veřejnoprávní média se mohou dopouštět omylů, podléhat určitému názorovému prostředí svých redakcí nebo vyvolávat oprávněnou kritiku části veřejnosti.
Prostě proto, že ta média tvoří lidé. Bytosti, kteří mají své názory, své priority, postoje. A určitě, byť možná ne vědomě nebo cíleně, to ventilují.
Jenomže mají-li zákonnou povinnost poskytovat vyvážené a pluralitní zpravodajství, dostávají této povinnosti? Ne docela…
Když v září 2022 poškodily podmořské exploze plynovody Nord Stream 1 a 2, většina evropské veřejnosti získala díky médiím dojem, že za útokem stojí Rusko. To v kontextu ruské invaze na Ukrajinu a probíhající energetické války s Evropou se právě Moskva jevila jako nejpravděpodobnější viník.
U nás o tom veřejnoprávní média nezapochybovala ani náhodou, televize i rádia toho byly plné, přitom už tehdy to postrádalo logiku. Proč by Rusové likvidovali vlastní zařízení, jak by jim to pomohlo?
Vyšetřování v následujících měsících začalo přinášet jiné indicie. Německé orgány se zaměřily na stopu jachty Andromeda a skupiny osob s ukrajinskými vazbami. Postupně se objevily informace, že samotnými vykonavateli sabotáže mohli být ukrajinští občané nebo osoby úzce spojené s Ukrajinou. Ale měli být v ruském „žoldu“. Tolik informace našich veřejnoprávních médií, už podstatně méně publicisticky ventilovaných než byla prapůvodní sabotáž.
Opět – ruský „žold“ smysl nedává…
A jsme ve finále:
Z obálky erotického časopisu až k plynovodu. Nord Stream odpálila amatérská potápěčka
Ze zmíněného příspěvku si dovoluji odcitovat, že „Útok naplánovala a provedla ukrajinská jednotka, která byla financovaná soukromými dárci a vedená dvěma veterány zpravodajských služeb.“
A dál:
„Přes jednoho jejího kamaráda z potápěčské komunity ji oslovily v dubnu roku 2022 ukrajinské tajné služby. Vybraly si ji nejen kvůli zkušenostem a znalostem, ale především právě kvůli schopnosti potopit se i do více než stometrové hloubky, což je často obtížné i pro armádní potápěče. Když se jí pak ptali, zda by byla ochotná se účastnit mise zaměřené na narušení zdroje peněz, kterými Rusko financuje svou válku na Ukrajině, neváhala ani vteřinu.“
A naposledy:
„Freya v současné době učí vojáky taktickému potápění. Je oficiálně členkou armády.“
Ruská stopa je, zdá se, evidentně pryč. Ale díky našim nezávislým médiím, která ji v začátku celé kauzy výrazně preferovala a následně se vyjadřovala čím dál obezřetněji a opatrněji, řekl bych úsporněji, v myslích lidí zůstala.
Takhle se dá ohýbat princip vyváženosti…
Co si nakonec myslím já? Poslanec SPD to podělal. Katastrofálně! Debata – ta příští – v PS by měla být vedena tím směrem, že nikdo neohrožuje nezávislost veřejnoprávních médiích. Ale proč jim v roce 2027 nedat totéž, co mají po tom neskutečně pitomém (vzhledem k tomu, koho se nově a jak týkají) zvýšení koncesionářských poplatků k dispozici dnes. Miliarda a půl navíc? To státní rozpočet fakt nepoloží.
A pak bych šel formou skutečně nezávislého auditu velmi přísně po tom, jak naše veřejnoprávní média hospodaří. Co spadá do kategorie zákonné povinnosti poskytovat vyvážené a pluralitní zpravodajství a co už ne. Co je navíc. Já nerad, nicméně přesto říkám, že v gesci veřejnoprávních médií nemusí být ani sportovní přenosy. Nerad proto, že mám sport (z gauče…) rád. Co už je nadstandard, který jedním nebo druhým způsobem platíme nebo budeme platit všichni.
A jestli je normální a akceptovatelné, že kupříkladu ČT, která od roku 2008 do roku 2024 pobírala od koncesionářů stejné – ty mizerné - peníze, udržela průměrné platy svých zaměstnanců na aktuální částce nějakých 61 tisíc korun (tedy je brutálně valorizovala) a dnes to je víc, než berou naši kantoři.
Podotýkám, že jde o průměrné platy. Přičemž v ČT je kreativních pracovníků výrazně méně než v těch běžných profesích.
|Skupina
|Průměrná mzda
|Podíl vůči průměrné mzdě v ČR
|Zaměstnanci ČT
|60 745 Kč
|120,8 %
|Učitelé
|53 385 Kč
|106,2 %
Obávám se, že strach o nezávislost našich veřejnoprávních médií je jenom žvást. Nezávislá nikdy nebyla, nejsou a ani nebudou.
Jde jen a jen o prachy. A já bych jim je – aspoň zatím – dal!
Pavel Ďuran
Veřejnoprávní média budou placena ze státního rozpočtu
Chudárek a Zavoral zešíleli... místo aby oba ředitelé našich veřejnoprávních médií zajásali, že se změnila pravidla financování jejich společností, hroutí se.
Pavel Ďuran
Co takhle snížit si platy?
Mířím tím na naše poslance. Zatímco těm příjmy vesele rostou, tak kolegové z V4 (Maďaři) si své platy snížili.
Pavel Ďuran
Dar – ten danajský
Dětem a jejich potomkům jsme pořídili k Vánocům 2025 „DAR“. Jedněm i druhým mladým jsme zaplatili lezní zájezd k moři.
Pavel Ďuran
K televizním soutěžím
Dovoluji si tímto přidat malinko něco ze svých postřehů ke dvěma příspěvkům kolegy Milana Hausnera na téma televizních soutěží.
Pavel Ďuran
Bezprecedentní všivárna
Poletí Petr Pavel s vládní delegací na summit NATO do Ankary? Nepoletí? A kdy o tom vláda Andreje Babiše rozhodne?
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