Podepíše – nepodepíše?
Nižší zálohy by podnikatelé mohli začít platit už od června, podle toho, kdy novelu podepíše prezident a vyjde ve Sbírce zákonů.
Ale podepíše?
Novela totiž „obrušuje“ konsolidační (ozdravný?) balíček Mariana Jurečky, který Petr Pavel podepsal 22. listopadu 2023. Já sice chápu, že „jen blbec nemění své názory“ (Miloš Zeman), nicméně takový krok pana prezidenta za příliš konzistentní nepovažuji.
Jak z toho Petr Pavel vybruslí? V českém ústavním systému mohou totiž nastat tři situace:
- Prezident zákon podepíše
→ zákon je vyhlášen ve Sbírce zákonů a začne platit.
- Prezident zákon vetuje (vrátí ho Poslanecké sněmovně)
→ musí to udělat do 15 dnů od doručení zákona.
Sněmovna pak může veto přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců (alespoň 101 hlasů). Pokud ho přehlasuje, zákon platí i bez prezidentova souhlasu.
- Prezident zákon nepodepíše ani nevetuje
→ po uplynutí lhůty zákon stejně platí. Prezidentův podpis totiž není absolutně nutný.
Jak to vidím já?
Jestliže Petr Pavel novelu podepíše, pak to nesvědčí o ničem jiném, než že konsolidační balíček nevydrží pohromadě ani 30 měsíců a asi tak kvalitní, jak nám vládou Petra Fialy bývalo předestíráno, nebyl a není.
Jestliže novelu vetuje (což si nemyslím…), pak se opět a zcela jednoznačně přihlásí k dresu týmu, za který kope, což ovšem vehementně popírá.
Pokud novelu ani nepodepíše, ani nevetuje, půjde o projev bezbřehého alibismu. Abych byl ale k současné hlavě státu spravedlivý, je potřeba říci, že za tu dobu, co je ve funkci, se k takovému kroku ještě neuchýlil. Jeho předchůdce Miloš Zeman za deset let svého prezidentování nevetoval ani nepodepsal dva zákony, zato Václav Klaus byl v tomto směru zdaleka nejaktivnější – nevetoval ani nepodepsal těch zákonů hned šest - a právě za jeho éry se začalo mluvit o tzv. „prezidentském nepodpisu“ jako zvláštní ústavní praxi.
Pavel Ďuran
Sudeťáci v Brně nezatoužili po revizi Benešových dekretů ani neprahli po navracení majetku
Je to za námi – proběhlo to relativně v klidu a nic zásadního se nestalo. Sudeťáci dorazili do Brna, najedli se, napili a nakoupili si tu.
Pavel Ďuran
V Praze je nám stále ještě blaze
Ne tak úplně v Kodani... já jsem vždycky měl Dány za docela civilizovaný národ, patrně jsem se však spletl. A to tak, že dost.
Pavel Ďuran
Jsem osel
Nebo jako osel. Včera večer – a to nadšením – jsem se regulérně rozhýkal. Í ááá, í ááá - a moje žena se vrhla po telefonu.
Pavel Ďuran
Jak jsem skoro návštěvu v ordinaci nepřežil
Vždycky jsem říkal, že by mí vnuci měli běhat spíš za holkama než za míčem. Protože jsou však oba zapálenými fotbalisty, pronásledují po zeleném pažitě víc merunu než nějakou spolužačku na louce za městem.
Pavel Ďuran
Absurdní…
Petřínská lanovka patří k nejstarším a nejromantičtějším technickým památkám Prahy. A je kolem ní dnes takový humbuk, kvůli nesmyslu, že mi to rozum nebere.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny
Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku....
Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak
Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je...
Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut
Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno....
Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace
Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 552
- Celková karma 21,10
- Průměrná čtenost 1305x