Pocta zdejším blogerům

Bez sarkasmu, bez ironie. Všem – ať jsou jejich názory jakékoli. Neboť všichni jsou schopni vyjádřit svou myšlenku textem.

Je to, obávám se, čím dál vzácnější. Neboli bloger - jakožto lidský druh - je tvor, který směřuje k vyhynutí.

Schválně: zamysleli jste se někdy nad tím, kolik je blogerům na zdejším serveru v průměru let? Otázka pro některého z adminů – já samozřejmě nechávám otevřenou diskusi a bylo by mi ctí, kdy by mi na tuto otázku někdo z nich odpověděl.

Osobně se domnívám, že vytvoří-li se věkový průměr desítek a desítek aktivně publikujících blogerů, to číslo bude blízké šedesátce. Jsme prostě staré struktury.

Umět napsat souvislý, smysluplný text je dar. Dar, kterým jsou dnešní mladí obdařeni čím dál méně. Čest výjimkám!

Ale proč? Nám tvrdívali, že je to o slovní zásobě. O tom, jak kdo čte. Protože tím jeho slovní zásoba roste, bobtná, kvalitní. My starší jsme generací, která nejenom četla, ale psávala dopisy. Doba však letí vpřed, je uspěchaná, zrychlená. Nejdřív to byly SMS zprávy. Dnes sociální sítě. Chytré telefony. Na facebooku se ušlechtilého textu nedočkáte – zkratka je normou. Normou nebo neschopností se vyjádřit.

Někdy si v rozhovoru se svými vnoučaty připadám jako v připitomělém americkém komiksu. V něm se nevyjadřujeme větami, ale často citoslovci. Vnuci na mne či na sebe navzájem houkají, vrčí, maximálně řeknou, že je něco „hustý“, byť to s fyzikální veličinou ρ [ró] nemá sebemenší souvislost. Upřímně řečeno, většinou se leknu: jsem starej dědek, srdce mám v háji, je to o infarkt.

Mí vnuci (staršímu bude třináct let) nikdy v životě nepřečetli knížku. Já jich v jejich věku přečetl desítky. Je zajímá fotbal, mobil, počítač a když je nejhůř, tak televize. Poslali-li mně s babičkou pohled z tábora (rodiči předepsaná adresa…), vypadalo to přesně tak. Proti sportovním aktivitám dětí nic nemám – přesně do chvíle, než utrpí nějaké zranění. A těch během jejich dosavadní fotbalové kariéry už bylo!

Tzn.: zeptáte-li se mne, jestli jsem pro knížku nebo mičudu, zvednu ruku jednoznačně pro knihu. Protože u ní je za jedno bezpečněji, za druhé nemám pocit, že by se jejich čtenáři vraceli do dob Štorchových Lovců mamutů, kdy jeden z hrdinů knížky - Mamutík u táborového ohně vyprávěl pomocí posunků, skřeků a pár slov o setkání s pravěkým lvem. „Ó, to byla skvělá řeč!“ Jenomže ve starší době kamenné (před 27 až 23 tisíci lety…). Ale dnes?

Jak bude blog iDnes vypadat za třicet, padesát nebo osmdesát let? Nahradí ho nějaký FB profil (nebo jiná sociální síť, která bude v té době fungovat)? Upřímně řečeno jsem rád, že se toho nemohu dožít!

A fakticky by mě to zajímalo: milé dámy a páni (admini) – kolik je nám blogerům v průměru let?