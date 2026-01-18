Po prvním dni kongresu ODS: někde patrně zavládlo zděšení

Myslím tím v řadách KDU-ČSL a TOP 09. Petr Fiala zůstal patrně jediným, kdo pokračování koalice SPOLU podporuje. Nový šéf strany Martin Kupka chce – minimálně dva roky – především čechrat peří svého modrého ptáka.

Je spravedlivé říci, že vznik koalice SPOLU byla roku 2021 Fialovým majstrštykem. Bez ní by hnutí ANO v minulých parlamentních volbách neporazil, byť se to podařilo jen o desetiny procenta. Ale mohl tak sestavit vládu. V opačném případě by jí sestavoval Babiš a vzhledem k tomu, že tehdy by se KDU-ČSL i TOP 09 (asi s odřenejma ušima, ale přesto) do PS dostala, mohl by v rámci nějakého kšeftu s těmito stranami dát dohromady i vládu s důvěrou.

Dneska jsou křesťanští demokraté i topka ve zcela jiné situaci: Bez lana hozeného jim ODS by se ani jedna z těchto partají do Sněmovny zřejmě neměla šanci dostat, takže jestli je před čtyřmi roky potřebovala ODS, za další čtyři roky budou ony bez debaty potřebovat jí.

Že by ODS házela své koaliční partnery přes palubu?

neděle 18.1.2026

