Po prvním dni kongresu ODS: někde patrně zavládlo zděšení
Je spravedlivé říci, že vznik koalice SPOLU byla roku 2021 Fialovým majstrštykem. Bez ní by hnutí ANO v minulých parlamentních volbách neporazil, byť se to podařilo jen o desetiny procenta. Ale mohl tak sestavit vládu. V opačném případě by jí sestavoval Babiš a vzhledem k tomu, že tehdy by se KDU-ČSL i TOP 09 (asi s odřenejma ušima, ale přesto) do PS dostala, mohl by v rámci nějakého kšeftu s těmito stranami dát dohromady i vládu s důvěrou.
Dneska jsou křesťanští demokraté i topka ve zcela jiné situaci: Bez lana hozeného jim ODS by se ani jedna z těchto partají do Sněmovny zřejmě neměla šanci dostat, takže jestli je před čtyřmi roky potřebovala ODS, za další čtyři roky budou ony bez debaty potřebovat jí.
Že by ODS házela své koaliční partnery přes palubu?
Obrázek generován ChatGPT 5,2 Plus
Pavel Ďuran
Jsem pro okamžité zrušení koncesionářských poplatků!
Protože pokud je má platit pouze někdo, pak ať je neplatí nikdo! Nechť je Česká televize financována z jiných zdrojů!
Pavel Ďuran
Couvání Pirátů mi nevadí
To nesvědčí o ničem jiném, než o jejich prudké inteligenci. Nicméně jsem už starý muž, humoru mladších generací občas nerozumím.
Pavel Ďuran
Nejmenování Turka a Ústava
Jde o starý spor v novém balení. Co říkají precedenty - a jak z toho ven. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka do ministerské funkce znovu otevřelo otázku.
Pavel Ďuran
Proč „Putin v pytli“ prošel a proč by „Trump v pytli“ způsobil mezinárodní poprask
Vladimír Putin napadl Ukrajinu. Donald Trump se svými elitními jednotkami vletěl na Venezuelu. Je v tom rozdíl? Upřímně řečeno mě překvapily reakce zdejších blogerů, kteří se proti americkému ataku ostře vymezili.
Pavel Ďuran
Úterní schůzka koalice ochotných byla ničemná
Debatuje se o jakémsi spravedlivém (a udržitelném) míru, nic takového ale - obávám se – neexistuje. Zatím všechno, co bylo navrženo USA a následně zmírněno evropským západem, znamená jednoznačnou kapitulaci Ukrajiny.
- Počet článků 514
- Celková karma 21,62
- Průměrná čtenost 1357x