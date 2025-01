Plichta, nevítězství a příští debakl

S hrůzou zjišťují na tomto blogu již dnes příznivci naší vládnoucí koalice, že situace není dobrá a bijí osm měsíců před volbami na poplach.

Hodně hlasitě.

Moc se mi to líbí. Liberální demokracie jest dle nich v zásadním ohrožení, pravda a láska nebude vítězit nad lží a nenávistí.

Obávám se však, že jejich vskutku úderné blogy nemají s realitou společného zhola nic. Že většina národa absolutně není přesvědčena o nevšedních úspěších, jichž vládci této země za tři roky svého angažmá dosáhli.

A že sáhnou ve volbách v tomto roce do úplně jiného košíku.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že nebýt kovidu (se kterým si nevěděl rady v podstatě nikdo na světě), pak by i dnes Fiala skuhral se svými kumpány v opozici. Moci v naší zemi se v podstatě s jediným programem „Antibabiš“ chopily tzv. demokratické strany v čele s vítěznou koalicí SPOLU, která „drtivě“ vyhrála parlamentní volby roku 2021 se ziskem 27,8 %, zatímco druhé ANO urvalo pouhých 27,1 %. Rozdíl?

Sedm desetin procenta!

Tomu já říkám téměř remíza, plichta. Ale budiž, 0,7 % rozhodlo o vítězi voleb do PS, jíž nebyla na rozdíl od ANO jediná strana, ale trojkoalice – protože kdyby ODS kandidovala samostatně, tak Babišovo hnutí neporazí a dříve poměrně úspěšné strany jako TOP 09 a KDU-ČSL by se do Sněmovny možná vůbec nedostaly. Vládu tahle brutálně vítězná koalice složila s koalicí další, s uskupením PIRSTAN, kde STAN jaksi nerespektovaly jakousi vzájemnou gentlemanskou dohodu o „kroužkování“ a vesele kroužkovaly, zatímco naivní Piráti takovou dohodu dodrželi a dopadli následně jako pověstní sedláci u Chlumce.

K tomu podotýkám, že všechny tzv. „demokratické strany“ v minulých volbách doslova otevřely Pandořinu skříňku. Neboť se tu před dalšími volbami rodí koalice další, které mají šanci se do PS dostat – a strany Fialova kabinetu podporovat určitě nebudou.

Volební rozdíl mezi SPOLU a hnutím ANO dnes není o necelém jediném procentu, hnutí Andreje Babiše vede v průzkumech o parník, o celou koňskou délku. O více než 15 %, tedy více než patnáctkrát víc, než zvítězilo Fialovo hnutí nad ANO při volbách minulých!

To je ten fantastický výsledek vládnutí, jehož jsme se s Petrem Fialou jako premiérem dočkali! Troufám si přitom tvrdit, že realita se na podzim od dnešních průzkumů nijak dramaticky lišit patrně nebude.

Za poslední tři roky vládní koalice utrpěla krom parlamentních voleb sice jakési vítězství ve volbách prezidentských, kdy sice svého kandidáta nenasadila, nicméně podporovala kromě jedné naprosto nevolitelné figury také Danuši Nerudovou a Petra Pavla, nicméně pak už to s ní šlo jenom z kopce.

Volby do EU? Propadák! Krajské a část senátních voleb? Podle Fialy „NEVÍTĚZSTVÍ“!

TAKOVÝDLE LOBOGO! DEBAKL!

Nejsem Nostradamus, ale zmíněný debakl Fialu čeká i teď. On nás sice děsí tím, jak hnutí ANO naší zemi straší, ale on nás straší ještě víc: politickou cestou k nenáviděnému orbánovskému Maďarsku (a já s Maďary nemám nejmenší problém, pravidelně tam s manželkou jezdíme do lázní) nebo Ficovu Slovensku, které mi vadí ještě méně, protože můj táta pocházel z Bratislavy a já tam mám půl rodiny.

A co si Maďaři nebo Slováci zvolili, to mají. Stejně, jako budeme mít i my – a brněnský politolog se svou partou, jsem o tom přesvědčen, to stoprocentně nebude.