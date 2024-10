Piráti jsou náhle nespokojení s vládou této země, tři roky v ní byli a vše bylo v pořádku!

Najednou je všechno jinak. Tak trochu schizofrenie, že?… Problém je v tom, že čeští „bukanýři“ svůj smělý politický boj prohráli už roku 2021, aniž si byli ochotni to připustit.

Jejich prvním malérem bylo bezpochyby vytvoření koalice PirSTAN. S výrazně větší šancí na volební úspěch se koaličně spojili s uskupením STANu, který je v parlamentních volbách převálcoval. Beru, že díky té všivárně, že STAN jaksi nerespektovali gentlemanskou dohodu o nekroužkování (zatímco Piráti to většinově čestně dodrželi), takže ve finále na ně zbyla pouze 4 sněmovní křesla, i tak se vecpali do pětikoaliční vlády, kde urvali hned 3 ministerstva, nekonečnou řadu politických náměstků a v PS i místopředsedkyni.

Po tři roky, co odehnívali v té nejhorší vládě, kterou ČR za třicet posledních let poznala, se směle podíleli na jejích často velmi nekompetentních rozhodnutích a svými hlasy ve Sněmovně bez skrupulí přispívali k asociálním nápadům, jimiž nás politická reprezentace země oblažila.

Až vyhazov úhlavního Piráta z vlády jejich vládního „spoluběsnění“ učinil přítrž. Že to Fiala udělal blbě, netakticky, o tom žádná. Nicméně Bartoš digitalizaci stavebního řízení skutečně chrabře zpackal (jenomže to je asi tak zapeklitej, složitej problém, že by to zpackal i kdokoli jinej…), akorát se najednou dovídáme, jak jsou Piráti svatí a jak všichni ostatní ve vládě stojí za starou bačkoru.

Takže ne! Jestli Ódéesáci podléhají kmotrům a STANaři jsou mafiáni, jestliže Jurečka za KDU-ČSL smete zákonem stanovené valorizace důchodů, zatímco dál nechá vesele valorizovat v plné výši restituce církvím a Válek z TOP 09 „zvládne“ dávno zvládnutou pandemii koronaviru, aby pak nebyl schopen zajistit ani základní léky, pak Piráti se na tomhle srabu po celé tři roky hrdinně podíleli, tyhle lumpárny kryli.

Teď přicházejí s heslem „Lepší opozice“. Já jen, kdo jim to uvěří?...