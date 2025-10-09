Penzijní připojištění mladým doporučuji!
Důchodové připojištění nikomu nedoporučuji
Ze své osobní zkušenosti, ze svého hlediska.
Původně jsem chtěl reagovat pouze v diskusi pod článkem, jenomže vzhledem k tomu, že jsem poměrně povídavej, by se mi to tam patrně nevešlo. Takže:
Penzijní připojištění není prostě běžný účet. Jde o dlouhodobé spoření, jež má svá pravidla, která když já třeba z důvodu finanční tísně budu muset porušit, ponesu za to samozřejmě následky. Upřímně řečeno je mi velmi líto, že pro mne se zřízením penzijních fondů bylo už poměrně pozdě na to, abych na nich by s to nějakou ušlechtilou částku naspořit.
Bylo mi třiatřicet (rok 1995), průměrně se čistého tehdy bralo necelých 7.000 Kč, takže i pětistovka „obětovaná“ penzijku, abych dosáhl na státní příspěvek ve výši 150 kaček, byla pro rodinný rozpočet docela raketa. Tehdy jsme na to neměli – a co si budeme povídat, v Kristových letech je vám vize nějakého důchodu natolik vzdálená, že se jí v podstatě nezabýváte.
Naše děti budou doufám moudřejší!
Penzijní připojištění mám a jsem s ním spokojen. Mám ještě takového v podstatě dinosaura, při svém cca třicetitisícovém čistém příjmu si spořím 1.500 Kč/m, k tomu mi zaměstnavatel přidává pětistovku (je lakotný, někde jsou na tom výrazně lépe…), státní příspěvek činí 3 stovky. Tedy za mých patnáct set je to osm stovek navrch.
Já je na chodníku nenajdu!
A odepisuji to ze základu daně…
Zbývá mi vydržet ještě dva roky, kdy mi smlouva končí. Milionáře to ze mě neudělá, ale nižších pár stovek tisíc to bude. A víte co? My za ně uděláme vnoučatům minimálně krásné Vánoce a budeme se s nimi moci jet potěšit na krásnou dovolenou.
Mým snem je projet lodí středomořím a navštívit řadu měst.
Fotografii pořídila manželka v přístavu v Neapoli 29. 9. 2025. Když tu nádheru na moři viděla, začala se mnou souhlasit...
Naši mladí pak mají možnost díky penzijnímu připojištění za luxusní měsíční finanční oběť naspořit si na důchod poměrně solidní částku. Při svých příjmech na to dnes mají, bolet je to nijak šíleně nebude, jako by to r. 1995 bolelo mne.
Ne každý z nás může (je schopen…) investovat na burze!
Pavel Ďuran
