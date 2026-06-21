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Parkovací

Když jsem byl malej kluk, před panelákem o dvaatřiceti partajích v pražských Strašnicích parkovala dvě auta. A dneska?

Taky bydlím ve městě a také na sídlišti. Kdo je na tom podobně jako já, okamžitě pochopí. Dneska to totiž není o tom, že by v paneláku někdo neměl auto, ale my jsme v menšině, protože máme jenom jediné. Naprosto běžně má každá domácnost auta dvě (některé i tři), jenomže kde a jak je na sídlištích o tisícovkách či desetitisícovkách obyvatel zaparkovat?

Vyjedete-li se svým plechovým miláčkem ráno a stihnete-li se vrátit během dopoledne, zaparkujete v ušlechtilé vzdálenosti od vchodu do domu poměrně bez problémů. Situace se mění hodinu či dvě po poledni, kdy už problém máte. Večer (nedejbože po odpolední směně…) už je to doslova horor. To sem tam objedete i třikrát sídliště, než se vám podaří „zakotvit“.

A do toho už tu máme pár týdnů docela skvostné počasí. Do ulic vyrazily motorky – nevím, kde tato jednostopá vozidla odehnívala v průběhu zimních měsíců, ale před domem máme najednou dvě. Jak parkují?

To je zážitek, o který se chci tady podělit:

První na chodníku (vedle popelnic), což legislativně není v pořádku ani náhodou. Ale alespoň svým kolegům v rámci individuální automobilové dopravy nepřekáží.

Za další tu máme sousedku, která svůj stroj sice parkuje v souladu s předpisy, ale překáží. A to má možnost svůj stroj „odložit“ na kraji nejširšího parkovacího místa před domem, o něž se je bez problémů schopna podělit i s dodávkou.

Aby toho nakonec nebylo málo, celé tohle parkovací místo zabere jen sama pro sebe.

Nebudete tomu věřit, ale vzteky bez sebe je polovina paneláku. Zatím jí nikdo motorku nezahodil na trávník, nicméně se domnívám, že k tomu zanedlouho dojde. Ta holka je milá, krásná, nekonečně mladičká. Když se potkáme ve dveřích domu, já jí pochopitelně podržím dveře a nechám jí projít, chechtá se na mne jak sluníčko na hnůj, prohodíme spolu pár zdvořilostních frází…

… jenomže je prostě bezohledná!

Takže hezkou neděli!

Fotografie: autor textu

Autor: Pavel Ďuran | neděle 21.6.2026 9:51 | karma článku: 12,28 | přečteno: 191x

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