Pánové Babiš a Pavel se nedohodli
Vím, že opět dloubu do vosího hnízda. Že je mraky těch, kdo se mnou bytostně nesouhlasí – ale i mnoho těch, kdo jsou s to se se mnou ztotožnit. Ti ale nemají potřebu se pod mými názory v diskusi vyjádřit.
Prezident republiky Petr Pavel se dnes sešel s předsedou vlády Andrejem Babišem – kvůli naprosto ničemné záležitosti, a to účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. Znovu avizuji, že tenhle
spor je naprosto zbytečný, nesmyslný, nedůležitý a nejvyšších ústavních činitelů naší země naprosto nedůstojný.
Nikdy se nestanu prezidentem ani premiérem této země. Nicméně zkusil jsem zauvažovat, jak bych se v jejich kůži a v rámci tohoto malicherného sporu jako jeden nebo druhý zachoval.
Být prezidentem Petrem Pavlem, pak bych do Ankary asi – alespoň jako účastník oficiální delegace - neodcestoval. Babiš je tím, kdo odpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, kdo naši armádu prostřednictvím MO prakticky řídí. Jestli je to, co dělá, špatně, ať si to v Turecku vyžere.
Na nějakou případnou kompetenční žalobu bych velmi rychle zapomněl. Jestli je naše Ústava tak vágní, nejednoznačná, že potřebuje výklad Ústavního soudu v rámci takové malichernosti, pak stojí za úvahu, jestli by se neměla změnit.
Být premiérem této země, pak prezidenta ČR do Ankary deleguju. Z fleku, bez diskuse. Jako solitéra – nikdo z vlády by s ním necestoval. Ať se tam klidně vystavuje za boha naší země, ať si tam naslibuje, co chce. On se tam někdo najde, kdo mu poví, že jsou jeho pravomoci ve vlastní zemi v podstatě nulové.
A nakonec on je tím, kdo český zákon o rozpočtu pro rok 2026, ať jakkoli s výhradami, podepsal.
Náš prezident jako Bůh – docela přesné… před lety, kdy o Petru Pavlovi v naší zemi v podstatě nikdo nevěděl, „vyrobil“ režisér Jiří Strach našeho Stvořitele z Jiřího Bartošky pro film Anděl páně.
Ta podobnost je určitě jen čistě náhodná… jeden Bůh vedle druhého!
Zleva: Jiří Bartoška a Petr Pavel
Koláž obou pánů je z autentických fotografií vytvořena službou ChatGPT Plus
Ring volný, bez skrupulí se do mých přihlouplých názorů pusťte. Diskuse je tradičně otevřená!
Pavel Ďuran
O bonzáctví
Tak pan prezident zase spěchá žalovat. Nepochybně oprávněně se míní s kompetenční žalobou obrátit na Ústavní soud, neboť naše vláda ho nechce vzít s sebou na summit NATO do Turecka.
Pavel Ďuran
Demonstrace Milionu chvilek „Ruce pryč od médií“
V Praze se v úterý konala demonstrace „Ruce pryč od médií“, svolaná spolkem Milion chvilek pro demokracii. Protest reagoval na návrh zákona o ČT a ČRo Oty Klempíře.
Pavel Ďuran
K sjezdu Landsmannschaftu v Brně (potřetí) i já
Můj názor měl svůj vývoj: od překvapení a jistých pochyb po opatrné „Proč ne?“ až po konečné a jednoznačné „ANO!“
Pavel Ďuran
Nehodící se škrtněte
Nečtu blogy kolegy Trčálka. Nebo jen sporadicky, už jsem o tom jednou psal. Nic osobního a ano, chyba je na mé straně, nikoli na té Karlově.
Pavel Ďuran
Vyměňte hradního kuchaře!
Netušil jsem, že se v kuchyni Pražského hradu tak mizerně vaří. Zjevně však ano – náš prezident je i po třech letech ve funkci hubenej stále jako lunt.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Dům z konopí je jako triko z bavlny. Můžete v něm volně dýchat, říká projektantka
Ve svých návrzích využívá slámu, dřevo, korek nebo technické konopí. Podle brněnské projektantky...
Sobota na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou
Přijďte děti naučit pravidla silničního provozu v bezpeční dětského dopravního hřiště.
Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče
Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a...
Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty
Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten...
- Počet článků 543
- Celková karma 22,63
- Průměrná čtenost 1320x