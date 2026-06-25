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Otevřený dopis vládě České republiky

Není to fór - níže uvedený dopis jsem odeslal nejen vládě naší země, ale dal na vědomí i Hradu a ČTK.

Vážený pane předsedo vlády, vážené členky a vážení členové vlády,

dovoluji si Vás vyzvat, abyste po posledním vývoji přehodnotili složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Konkrétně navrhuji, abyste se jej nezúčastnili vůbec.

Prezident republiky totiž po vydání předběžného opatření Ústavního soudu uvedl: „Hlava státu je automaticky v čele delegace a prezident si sám rozhodne, kterých částí se zúčastní.“ Pokud je tomu skutečně tak, pak se zdá, že vláda již nemá na summitu co dělat. Když si prezident sám určí, zda pojede, kam půjde, čeho se zúčastní a navíc je automaticky v čele delegace, zbývá vládě zřejmě už jen role cestovní kanceláře, která zajistí letenku a hotel.

Je pravda, že Ústavní soud zatím pouze předběžným opatřením zajistil prezidentovu účast na summitu. Prezident však zjevně usoudil, že mu soud nepodal jen prst, ale rovnou celou ruku.

Nebylo by proto logické, aby vláda tento vývoj respektovala důsledně a přenechala reprezentaci České republiky v Ankaře výhradně hlavě státu? Ušetřily by se veřejné prostředky, odpadlo by riziko dvou různých výkladů české zahraniční politiky a občané by alespoň získali jasno, kdo vlastně za Českou republiku mluví.

S úctou

Pavel Ďuran

Autor: Pavel Ďuran | čtvrtek 25.6.2026 16:21 | karma článku: 26,23 | přečteno: 516x

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