Od rybiček v zavařovačce ke stovce skalárů. Pětapadesát let s akváriem
Rybičky
Celoživotně zastávám názor, že nejlepším domácím mazlíčkem jsou akvarijní rybičky. Neřvou, nedělají binec, nemusíte je třikrát denně venčit a při dobře fungujícím akváriu vám jeho údržba nezabere zase tolik času. A když mu věnujete pravidelnou péči, může být skutečným skvostem domácnosti.
K rybičkám mě jako dítě přivedl soused z paneláku, nějaký pan Sejkora. Jako malej kluk jsem se u něj občas zastavil. Měl doma elementku (celoskleněná litá nádrž) o objemu možná patnáct litrů, v ní na dně písek, pár oblázků, nějakou akvarijní rostlinu a pár rybiček.
A hlavně vzduchovací kámen! Když jsem k němu přišel, zapnul vzduchovací motorek a já se nedokázal vynadívat na proud vzduchových bublinek mířících k hladině.
O moje první téměř regulérní akvárium se pak, mohlo mi být osm let, postaral spolužák, který mi do školy donesl zavařovačku se snítkou vodního moru (akvarijní rostlinka) a dvěma páry pavích oček.
Já jsem tehdy vyrazil na pískoviště před domem, tu trochu písku, kterou jsem tam uloupil, jsem pečlivě vypral a dal na dno té třílitrovky. Zasadil kytku, pustil tam rybičky. Aby bylo „akvárium“ úplné, dostalo i osvětlení – obyčejnou baterku.
A já jsem u toho dokázal vydržet hodiny…
Dnes samozřejmě vím, že čtyři paví očka ve třílitrové zavařovačce nebyla zrovna ukázkou správné akvaristiky. Jenže tehdy mi bylo osm a připadal jsem si jako majitel nejkrásnějšího akvária na světě.
Můj táta byl frajer – druhý den mi přinesl vločkové krmivo LON-MIX (netuším, kde ho ve Strašnicích koupil…), což byl takový modrobílý papírový jehlan, jemuž se ustřihla špička a tou se vločky rybkám sypaly. Ta paví očka se mi v té hýčkané třílitrové flašce dokonce rozmnožila.
A tehdy se stalo pro mou akvaristickou budoucnost něco zásadního.
V prodejně Sklo – porcelán na nedaleké Starostrašnické měli elementku tak na dvacet litrů, asi za čtyřicet korun. Já měl v kasičce pro osmiletého kluka tehdy neuvěřitelné bohatství – 100 Kčs. Chodil jsem se na tu malou nádrž dívat snad denně. A jednu sobotu se nade mnou taťka slitoval a vypravili jsme se tam spolu. Já se stovkou z „rozbitého prasátka“. Jenomže malér! Akvárium nebylo. Vyprodali ho.
Bezbřehé zklamání. Z mé strany to bylo pomalu na slzy. Taťka se nade mnou smiloval. Zajeli jsme spolu do akvaristiky na I. P. Pavlova, kde měli pětadvacetilitrové akvárium za dnešních neuvěřitelných právě sto korun. Délka 50, výška 20, šířka 25 centimetrů.
A otec tehdy bez ohledu na moje nádherné úspory koupil ještě vzduchovací motorek, hadičky, vzduchovací kamínek a filtr. Taky akvarijní písek, nějaké rostliny a ještě pár rybiček. Nechali jsme tam kolem pěti set korun, což v sedmdesátých letech minulého století bylo poměrně dost.
Odpoledne jsme akvárium zařídili.
Hned v pondělí táta koupil ve sklenářství krycí sklo. Nezapomněl nechat vyříznout v jeho rohu otvor na krmení. Pak se stavil v elektru, pořídil dva nebo možná tři metry dvoulinky, mezišňůrový vypínač, zástrčku a objímku na miňonku. Následně jsme mámě v nádobí uloupili formu, které se říkalo „srnčí hřbet“, a táta z ní udělal osvětlení nad akvárium. Což byly začátky mé „poctivé“ akvaristiky…
Vydrželo mi to celý život, přičemž dnes už to vypadá trochu jinak:
Nevyhnuly se pochopitelně mému akvaristickému úsilí ani katastrofy…
Akvárka mi totiž také dokázala totálně vychcípat.
Poprvé ve chvíli, kdy jsme s manželkou odjeli na dovolenou do maďarských Harkán a synátor, mladý pán, uspořádal v bytě okamžitě mejdan. Mládež se v od rodičům dočasně oproštěném bytě bavila tak kvalitně, že se sympaticky „upravila“. Někdo do akvárka musel snad nazvracet, nalili tam zbytky alkoholu, které jim zbyly, prostě když jsme se vrátili, z akvária čpěl neuvěřitelnej puch. Všechno mrtvé. Nezbývalo než celé akvárium důkladně vyčistit a začít znovu.
Podruhé, když jsme měli doma dědečka, mého tchána. Jemu připadlo, že ryby málo krmím, takže jim nasypal… polovinu půlkilové piksly TetraMinu! Přes jakkoli kvalitní filtry všechny ryby plavaly do rána břichem vzhůru a voda v akváriu příšerně páchla. To mi tehdy bylo pomalu do breku, protože jsem tam měl už docela exkluzivní exempláře skalárů ušlechtilé velikosti. Děda nikdy nepřiznal, že by ty ryby krmil. A já jsem při pohledu na čerstvě otevřené krmení věděl, že to není pravda – protože ani já, ani moje žena jsme to neudělali. Nikdo jiný v tom bytě nebyl.
Potřetí to byla malá, čtyřletá sousedka, která byla na návštěvě a taky potřebovala krmit rybičky. Ta se ale přiznala.
Aby to ale nevypadalo, že jsem za celý život dokázal rybičky jenom úspěšně – skutečně nikoli vlastní vinou - pohřbívat, musím se pochlubit také jedním chovatelským úspěchem.
Že se nám v nádrži rodily malé živorodky, to bývá docela běžné. Že se mi ale podařilo přivést na svět asi stovku skalárů, to už jsem za majstrštyk docela považoval.
Je to tak rok zpátky, kdy jsem se o to cíleně pokusil. Ve společenském akváriu (mraky ryb různých druhů…) jsem vyměnil část vody, rybky dostaly čerstvou. Zvedl jsem jim teplotu na 27 stupňů a krmil jsem více než obvykle.
A přišlo to.
Nejprve jedna dvojice skalárů začala z rohu nádrže vyhánět ostatní osazenstvo akvária. Pak na střídačku začala pucovat sklo, aby sem za pár hodin samička nakladla jikry a sameček je oplodnil.
Pár se o své příští potomstvo příkladně staral. Jenomže ve společenském akváriu je to vždycky otazník. Dokáže ubránit svou snůšku před ostatními rybami? Nedokázal! V podvečer jikry našla „cucka“ (ancistrus), která je dokonale vyluxovala.
Za tři dny se skaláři ale vytřeli znovu – tentokrát na velkolistou rostlinu. A tady už jsem neváhal: aktivoval jsem malou, desetilitrovou vytírací nádrž, kterou jsem měl na živorodky, a list do ní přendal. Pod něj jemné vzduchování, malý molitanový filtr. Jikry samozřejmě vesele plesnivěly.
Měl jsem za to, že z toho nic nebude.
Za tři dny s jásotem oznamuju ženě, že na dně vidím jednu rybičku! Obrovskej chovatelskej úspěch! On malej skalár vypadá jako skoro průhlednej pulec a je to „zvíře“ veliký tak dva až tři milimetry.
Žena se šla do malého akvárka podívat. „Dědo, je jich tam víc – určitě dvacet!“ A ukázala mi levý zadní roh nádrže, kde se na dně tetelila hromádka potěru.
Nakonec těch rybek byla stovka. To jsme zjistili, spočítali, až když povyrostly a my jsme je přelovili do větší nádrže.
Tady jsou pak rodiče těch našich rybích teenagerů. A pod nimi „cucka“, která jim první snůšku zbaštila.
Závěrem tohoto vyprávění mi dovolte, abych se vrátil na začátek: že totiž rybičky považuju za nejušlechtilejší domácí zvířata. Protože neřvou, nedělají binec a jsou krásné.
Obávám se, že se do akvária díváme častěji než na televizní obrazovku.
Nejvíc naše akvárium pak oceňuje naše nejmladší vnučka (pět let…), která opře o nádrž svoje mastné tlapky, protože právě něco dojedla a nestačila si ještě umýt ručičky. Rybky se nejprve vyděsí a bleskově odplavou na druhou stranu akvária. Aby se za tři vteřiny k jejím packám vrátily, protože očekávají, že bude nějaká bašta. „Ty jsou tak roztomiloučký,“ praví poté vnučka.
A my s babičkou pak hledáme nějakej cleaner, abychom ty její ručky ze skla akvária dostali.
Hezkou neděli!
První ilustrace je vytvořena pomocí AI, ostatní fotografie jsou moje.
Pavel Ďuran
Prezidentská lidskost – tak veliká, že se v ní Hrad sám ztratil
Musím říct, že mě zpráva o bydlení prezidentské tchyně na Pražském hradě skutečně zahřála u srdce. Velice!
Pavel Ďuran
Česká televize, stávkuj! A hlavně nepřestávej!
Dnes ráno, neboť jsem zvídavej, jsem otevřel televizní program ČT - a málem mi ukápla slza. Česká televize stávkuje!
Pavel Ďuran
Nesouhlasím s doktorem Vodvářkou. Nejde o malé Putinovo vítězství, ale o velké.
Minimálně v té symbolické rovině. V Moskvě tak podle mě nebouchá jen šampaňské, ale potokem tam teče i vodka.
Pavel Ďuran
Jak si zachovat tvář a rovnou páteř. I když jde jen o hokej.
O návratu ruských hokejistů, o politice, která ze sportu nikdy nezmizela, a o rozhodnutích, před nimiž bychom neměli uhýbat.
Pavel Ďuran
Koncesionářsky? Nebo státním rozpočtem?
Úvodem chci napsat, že celý život platím koncesionářské poplatky. Nevadilo mi ani jejich zvýšení, dvě stovky měsíčně náš rodinný rozpočet skutečně neohrozí.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště, přibyl tam i kruhový objezd
Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště. Práce za 3,5 milionu korun trvaly přes čtvrt roku....
České Budějovice podpoří z participativního rozpočtu osm projektů
České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva
Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský...
- Počet článků 609
- Celková karma 21,21
- Průměrná čtenost 1240x