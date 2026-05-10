O solení na včerejším derby pražských S
Říká se, že góly jsou solí zápasu. Já si sice uvědomuju, že se v tomto rčení hovoří častěji o koření než o soli a sůl typickým kořením není, nicméně v kuchařské praxi funguje velmi podobně jako právě koření. Tedy zvýrazňuje chuť a jídlo dochucuje, takže si dovolím v tomto příspěvku nikoli kořenit, ale prostě solit.
Odborníci prominou…
Při včerejším utkání Slavie se Spartou ve Vršovicích se takto kořenilo kvalitně – nicméně, jak říkal ve známé pohádce Burian s Werichem, přiměřeně. Padlo pět branek – podle mého mínění pěkných, které oku fotbalového fandy musely lahodit.
Přisolil si ve druhé půli také slávistický forvard Chorý tvrdým nedovoleným zákrokem, jehož za něj následně osolil sudí udělením červené karty (i po poradě s VARem), ale pořád šlo o kořenění přiměřené – to se v mačích kopané prostě stává.
Malé jednotky minut před koncem to však jednoznačně přesolili fanoušci vršovického klubu. Snad v předčasném nadšení ze zisku titulu (Slavia vedla 3 : 2), snad v obavě o výsledek, protože v desetiminutovém prodloužením Sparta Slavii prostě přehrávala a pro ně ušlechtilý stav zápasu byl tak ohrožen, vtrhli na hrací plochu – nikoli jednotlivci, ale celé kolektivy! Vyzbrojeni zfunkčnělou pyrotechnikou, jíž dokonce vrhali mezi příznivce soupeře na tribuny (to neudělá ani na plech vožralej vítač Nového roku, protože ani ten na Silvestra nepálí rachejtlema do davu lidí…) a dokonce prokazatelně napadli několik hráčů soupeře. V mnoha případech statečně maskováni kuklami na hlavách, které znemožňují jejich identifikaci.
Skuteční hrdinové!
A aby toho nebylo málo, solit se bude samozřejmě dál. Slávističtí fanoušci se včera postarali o to, že ten poměrně solidní pokrm, který nám plejeři předkládali, přesolili tak nechutným způsobem, že se to jídlo – já se za ten výraz omlouvám – absolutně nedá žrát.
Takže teď Slavii Praha osolí disciplinárka. Na tomhle dávno přesoleném žvanci už se nedá zkazit vůbec nic.
Trest, ať si jakkoli uvědomuju, že trestán by neměl být klub, ale jeho fanoušci, by měl být exemplární. Předpokládám, že zápas bude ve prospěch Sparty kontumován, že Slavia Praha zaplatí nebezpečně vysokou pokutu a že jí možná zapovědí i v pár příštích kolech přítomnost fanoušků na domácím stadionu.
A jestli jí seberou i pár bodů, které během sezóny dokázala posbírat, pak může být závěr naší nejvyšší fotbalové soutěže ještě hodně napínavý!
Na závěr si dovolím zmínit i ten jednoznačný fakt, že nám fanoušci Slavie udělali ve světě ve chvíli, kdy budeme odjíždět na mistrovství světa, takovou ostudu, že to – obávám se – v dějinách české kopané nemá obdobu.
Pavel Ďuran
