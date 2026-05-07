O bonzáctví
Proč? Že se náš ministr zahraničí chová jako uraženej spratek a mstí se hlavě státu za to, že mu odmítla jmenovat jeho ministra, je naprosto zřejmé. Macinka spratek zřejmě je. Proč se ale do Ankary tak vehementně dere prezident, nechápu. Jestliže se tedy Macinka chová jako spratek, Petr Pavel se chová jako uličník.
A běží už zase bonzovat: před časem napráskal téhož ministra vlády naší země médiím, protože ho vydíral a vyhrožoval mu, což vyústilo v protesty Milionu chvilek (prý) pro demokracii, teď se chce obrátit přímo na Ústavní soud.
A je to v háji zeleným: ta situace je dnes tak napjatá, že tu žádné (rozumné…) „moudřejší ustoupí“ nebude a nemůže fungovat.
Problém je v tom, že takhle se nechovají ani puberťáci. Nám to předvádí v přímém přenosu hlava státu a jeden z klíčových ministrů její vlády.
Kdo nakonec do Ankary pojede není pro mne důležité. Pro zklidnění této situace bych tam být vládou prezidenta vzal – a ať tam klidně zase prodává naše letadla. Co je pro mě ale hodně důležité, a proto tento příspěvek píšu, je to žalobníčkování, udavačství, bonzáctví.
Nedávno se k tomuto fenoménu přihlásil kolega Borovec, který ho ve svém příspěvku v podstatě adoroval. Vzhledem k tomu, že Petr pod svými příspěvky neotevírá diskusi, s jeho názorem polemizoval v samostatné stati František Kšír a vyjádřil se k tomu i pan Hausner – a tady už jsem to nevydržel a v diskusi pod jeho příspěvkem reagoval:
„Já mám s udavačstvím, bonzáctvím, žalovníčkováním celoživotní problém. Kolega Borovec takové záležitosti adoruje, já to považuju za bezbřehou všivárnu.
Bez jakýchkoli sofistikovaných analýz.“
Pamatujete?
„Žalovníček žaloval,
pod nosem si maloval,
až mu spadla brada,
to byla ta zrada.“
Slaďoučké dětství: a už tehdy jsme ty bonzáčky všichni doslova milovali. Proto jsme jim to i zazpívali.
Pak ale přišla vojna (starší pánové si to jistě pamatují), kde bylo napráskat kumpána v zeleném zločinem. Ne, že by se to nedělo – nicméně jestli někdo upozornil (samozřejmě v dobrém…) na svého kolegu, bývával bleskurychle převelen k jinému útvaru.
A pak práce: zvedneš ve fabrice telefon, kterej ti naléhavě vibruje v kapse? Tvůj spolupracovník to bleskově natře mistrovi, ten ti sebere tisícovku prémií (vůbec ho nezajímá, že ti zrovna volali ze školy, že je tvému dítěti špatně a má vysokou horečku…) a bonzák dostane tři kila mimořádné odměny, protože tě napráskal.
V mnohých firmách to takhle funguje!
Můj názor je v tomto ohledu prostě mnoho desetiletí konzistentní a jasný. Žalování, bonzáctví, udavačství nebo jen stěžování si na někoho jiného považuju za něco naprosto nepřijatelného.
A platí to i pro prezidenta naší země!
Když jsem se k něčemu podobnému, kde by možná bylo na místě běžet za nadřízeným, dostal já, sám jsem si to i vyřešil.
Takže jeden příklad na závěr:
V naší firmě, kde pracuju na pozici operátora logistiky a mám na starosti sklad prázdných a použitých obalů, tak před vraty haly mám klec s propanbutanovými lahvemi, které potřebují posádky vysokozdvižných vozíků. A moji (především) ukrajinští a mongolští spolupracovníci si zvykli (nejsou tam namířené ve fabrice všudypřítomné kamery) chodit tam kouřit. Protože na kuřárnu je to z jejich pracovišť výrazně dál než sem.
Jednou jsem tam jednoho chytil. Dusil cigáro pod půl metru na půl metru velkou obrázkovou cedulí, že tady hrozí nebezpečí výbuchu… a já, relativně velkej kliďas, jsem se rozeřval. Klepala se celá hala, umím to, i když mne v naší továrně takhle ječet ještě nikdy nikdo neslyšel. Holt jsem chvíli studoval pedagogickou fakultu, mezi jejíž předměty patří fonetika – to je věda (já to zjednoduším) jak mluvit hlasitě, aby vás žáci ve třídě slyšeli, jak řvát, když je potřeba - a neničit si hlasivky.
Že má to cigáro zahasit mi rozuměl – i přes to, že ani Mongolci a ani Ukrajinci u nás ve fabrice česky komunikovat nechtějí. A protože jsem řval jako rozzuřenej lev a on se na mě díval, jako že mi teda nerozumí, jsem mu sdělil, že je tak tupej, že ani obrázky číst neumí – a v životě už si sem zapálit nepřišel.
Na druhé směně můj kolega podobného hříšníka okamžitě prásknul nadřízeným. Ten nešťastník byl nejlepším pracantem na svém pracovišti, přesto na minutu, zcela nemilosrdně, z fabriky vyletěl.
Dodneška ho firma nedokázala adekvátně nahradit.
Jsem tedy v tomto směru dost paranoidní. A nikdy už jiný nebudu. Ale žalování, bonzáctví, udavačství, „upozorňování“ na cokoli, považuju za něco, co člověka jako myslící bytosti hodné ani trochu není.
Pavel Ďuran
