Novoroční projev
… tedy ještě před tím, než jeho nejzásadnější projev roku budeme moci vyslechnout, chtěl bych říci následující:
V řadě první jsem nesmírně rád, že projev prezidenta bude v televizi jediný. Předseda vlády se tentokrát bude chvástat toliko na sociálních sítích, což jeho předchůdce jaksi neuměl a nutně se musel vecpávat na obrazovky některé z celoplošných televizních stanic. Je však na tomto místě spravedlivé přiznat, že s projevem ministerského předsedy přišel prvně právě Andrej Babiš, který se takto prezentoval v letech 2020 a 2021. Petr Fiala se poté co by předseda vlády po Babišovi bezostyšně opičil (prachsprostý epigon…) roku 2022 a 2023.
Chtěl jsem však mluvit o prezidentských novoročních projevech (nebo vánočních poselstvích; jde ale o totéž). Dlouhodobě mi na nich – bez ohledu na jejich obsah – vadí, že nejsou vysílány v přímém přenosu, ale jsou předtočené. Bóže, tak by se pan prezident třeba zakoktal, zadrhnul nebo přeřekl. Všem se nám to stává dnes a denně, určitě bychom mu to odpustili.
Co je možná horší je to, že páni prezidenti u příležitosti novoročních projevů neprezentují svá slova. Nechci říci, že bych se v nich neodrazily jejich hluboké myšlenky, ale napsal jim je – a vložil do úst – někdo jiný.
Víte co? Hledal jsem. A našel.
Jestli jsem z polistopadových prezidentů někoho tipoval na to, že si své projevy psal většinou sám, byl to Václav Havel. Vidíte, omyl. Já si ho pamatuju ve chvíli, kdy ve svém prvním novoročním projevu mluvil o chybějících hodinách a o tom, že naše země nevzkvétá. Jsou to ale jeho slova?
Pojďme se na to podívat:
Havel — výrazná osobní účast na textech, s pomocí poradců (např. Ivan Medek).
Klaus — tým poradců/politických spolupracovníků (např. Ladislav Jakl).
Zeman — spíše vlastní styl a pomoc úzkého týmu, ale bez výrazného „speechwritera“.
Pavel — texty připravuje prezidentská kancelář.
Takže patrně největší prezidentský gigant v souvislosti s autorstvím svých přednášených textů paradoxně nebyl Havel, ale Zeman. Klausovi – patrně – výrazně pomáhal náš kolega Jakl a co nám řekne Petr Pavel za necelou hodinu, to se obávám, že z jeho hlavy nebude vůbec. Tím a priori neříkám, že bude blábolit. Uvidíme. Zhodnotí to výrazně povolanější, než jsem já.
Pavel Ďuran
Ještě k novele paragrafu 403 trestního zákoníku
Slibuju, že naposledy. Včera jsem na tomto blogu zveřejnil příspěvek, jež se k titulku váže, přičemž chci poděkovat všem, které zaujal a kteří se mnou pod tímto článkem diskutovali.
Pavel Ďuran
Ctím zákony této země
Takže jsem v base nikdy neseděl. Vlastně jo, na vojně. To jsem se nestihl včas vrátit z vycházky. Nějak jsem se zdržel u jedné slečny...
Pavel Ďuran
Štědrovečerní pohádka
Vidělo jí bezmála 3 milióny diváků a snesla se na ní vlna kritiky. Oprávněně? Upřímně řečeno, nejsem to s to odpovědně posoudit.
Pavel Ďuran
Vlastním elektroautem se nikdy nesvezu
Bydlím v paneláku v Žatci. Vlastním vůz nižší střední třídy s benzínovým motorem. „Žere“ mi asi 5 – 6 l/100 km, což je docela ušlechtilá spotřeba, s níž se se svým příjmem a cenami pohonných hmot bez zásadních problémů srovnávám.
Pavel Ďuran
Ideální stav
Prezident ČR Petr Pavel jmenoval před chviličkou ministerským předsedou vlády naší země Andreje Babiše.
