Novoroční předsevzetí

Také si je dáváte? Já zcela pravidelně už po mnoho a mnoho let. Čím jsem starší, tím snáze je dokážu dodržet. Dobrý pocit.

Na druhou stranu je pravda, že si před sebe kladu do nového roku úkoly takové, jež jsem s to vyplnit.

Například se nepokouším předstírat, že bych dokázal přestat kouřit. Jestliže se mi to nepovedlo v minulých pětačtyřiceti letech, pak teď už s tím nepohnu. Jedině v případě, že by mi bylo tak zle, že bych skončil u doktora, který by mi jednoznačně řekl, že buď kouřit přestanu nebo umřu. Pak by to ale nebylo dáno mou vůlí, ale prachobyčejným strachem. Takhle daleko ale naštěstí nejsem.

Statečně však prohlašuju, že zhubnu těch pět kilo, které jsem přes Vánoce přibral. To vím na beton, že se mi to povede – protože se prostě těch čtrnáct dní válím doma a nechodím do práce. Tak kynu. Vzhledem k tomu, že pracuju fyzicky, tak hned, jak se 2. 1. vrátím do zaměstnání, začnu zeštíhlovat. Zkušenost podpořená praxí…

Asi nejsmělejším mým předsevzetím do nového roku je to, že se stanu milionářem. Protože toho díky svému věku poctivou prací už nedosáhnu, vsadil jsem sportku, což jsem neudělal několik let. Jestli to pak nevyjde, není to dáno mou neschopností, ale tím, že se ke mně Paní Štěstěna dramaticky obrátí zády.

A pak tu mám předsevzetí poslední: nejdůležitější! Jestli Petr Fiala se svými nohsledy vyhraje na podzim volby, pak si ode mne na tomto blogu nepřečtete už ani řádku. Zbaštím vlastní notebook a do své smrti budu mlčet, mlčet a zase mlčet.

Všem přeju krásného Silvestra a skvělý Nový i nový rok!