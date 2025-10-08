Nic nového pod sluncem
Komentář: Okamura šéfem Sněmovny? Krutá představa, spíš noční můra
Proč?
Roku 2021 se předsedkyní dolní komory parlamentu stala Markéta Pekarová Adamová – předsedkyně TOP 09, kterážto strana - kdyby kandidovala samostatně - dosáhla by na nějakých 5, možná 6 % hlasů.
A nový předseda vlády takových kompromisů musel udělat víc. Zajedno aby si jednotlivé partaje pětikoalice náležitě „užily“ funkcí v nové vládě, bylo potřeba zvýšit počet ministerstev z 15 na 17. Stalo se.
- Nejsilnější subjekt koalice SPOLU, ODS (34 poslanců) – měla premiéra a 5 ministrů (Fiala + Stanjura, Kupka, Černochová, Blažek, Baxa).
- KDU-ČSL (23 poslanců) 4 ministry (Jurečka, Nekula, Langšádlová, Hladík).
- TOP 09 (14 poslanců) 2 ministry (Válek, Bek) + předsedkyni PS PČR, tedy třetího nejvýznamnějšího ústavního činitele (Pekarová Adamová).
- STAN (33 poslanců) 3 ministry (Rakušan, Balaš, Síkela).
- Piráti (4 poslanci) 3 ministry (Bartoš, Lipavský, Šalomoun).
Ať jakkoli hnutí ANO v letošních volbách vyhrálo nad ostatními doslova o parník, není v pozici, kdy by se nemuselo zachovat podobně jako Fiala před čtyřmi lety. Takže skutečně nic nového pod sluncem.
Pavel Ďuran
Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
Před řadou měsíců jsem slíbil, že jestli SPOLU vyhraje tyto volby, zbaštím vlastní notebook a už na tento blog nenapíšu ani řádku.
Pavel Ďuran
Stejně jako Tomáš Flaška jsem volební programy nečetl
Proč jako? Četli je jiní, moudřejší, než jsem já a o volebních programech SPOLU a ANO se vyjádřili v podstatě všichni tak, že ani jeden z volebních subjektů si nemá v tomto směru co vyčítat.
Pavel Ďuran
Na blogu iDnes ticho po pěšině
A ano, mluvím o incidentu, k němuž dnes došlo na mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku, kdy Andreje Babiše praštil francouzskou holí muž, který s názory předsedy hnutí evidentně nesouhlasí.
Pavel Ďuran
I vrcholný politik si může skočit na pivo. Ale…
Pivo mám rád a jeho konzumentům rozumím. „Pivo je nápoj znalců,“ povídal můj táta, který si mě jako kluka poslal do restaurace Rezeda, abych mu dvě točená do džbánku po nedělním obědu přinesl.
Pavel Ďuran
Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
„Vsaď se!“ vybízeli mne mnozí po celý můj život. Já jsem se ale už víc jak pětačtyřicet let nevsadil. O nic - a nevsadil jsem ani na nikoho.
