Nic nového pod sluncem

Situace po volbách do PS je velmi podobná té, která v ČR nastala před čtyřmi roky. Komentátor Seznam Zprávy Jan Lipold přesto žasne.

Komentář: Okamura šéfem Sněmovny? Krutá představa, spíš noční můra

Proč?

Roku 2021 se předsedkyní dolní komory parlamentu stala Markéta Pekarová Adamová – předsedkyně TOP 09, kterážto strana - kdyby kandidovala samostatně - dosáhla by na nějakých 5, možná 6 % hlasů.

A nový předseda vlády takových kompromisů musel udělat víc. Zajedno aby si jednotlivé partaje pětikoalice náležitě „užily“ funkcí v nové vládě, bylo potřeba zvýšit počet ministerstev z 15 na 17. Stalo se.

  • Nejsilnější subjekt koalice SPOLU, ODS (34 poslanců) – měla premiéra a 5 ministrů (Fiala + Stanjura, Kupka, Černochová, Blažek, Baxa).
  • KDU-ČSL (23 poslanců) 4 ministry (Jurečka, Nekula, Langšádlová, Hladík).
  • TOP 09 (14 poslanců) 2 ministry (Válek, Bek) + předsedkyni PS PČR, tedy třetího nejvýznamnějšího ústavního činitele (Pekarová Adamová).
  • STAN (33 poslanců) 3 ministry (Rakušan, Balaš, Síkela).
  • Piráti (4 poslanci) 3 ministry (Bartoš, Lipavský, Šalomoun).

Ať jakkoli hnutí ANO v letošních volbách vyhrálo nad ostatními doslova o parník, není v pozici, kdy by se nemuselo zachovat podobně jako Fiala před čtyřmi lety. Takže skutečně nic nového pod sluncem.

