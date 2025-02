Nesouhlasím s výpovědí bez udání důvodů!

Nicméně odborářské vyhlášení stávkové pohotovosti odbory je zcela mimo mísu! Protože naše vládní koalice si stejně prosadí, co chce.

Vyhlášení stávkové pohotovosti je pak obyčejným klaunským gestem, protože žádná stávka z toho nebude.

Natož generální!

Výpověď bez udání důvodů, ať jakkoli tzv. kompenzována vyšším odstupným, je v našem zákoníku zcela zbytečnou novelou, neboť zaměstnavatel má tisíce možností, jak se nechtěného zaměstnance zbavit v podstatě okamžitě – nebo během pár dní.

Že se s takovou novelizací rozběhne trh práce je nemístný blábol, neboť nic takového se nestane! Nakonec tomu nenahrávají ani sami zaměstnavatelé, kteří lákají na bonusy, kdy dlouholetým zaměstnancům vyplácejí „za věrnost“ nějakou tu kačku navíc. A stoprocentně se nechystají ani k tomu, aby zvyšovali nabídku mezd těm, kdo z jedné fabriky přeběhnou do druhé, protože to bychom tu (při avizovaném nedostatku pracovních sil) měli stejné platy jako v Německu už dnes a nemuseli bychom čekat na spásu našich portmonek, jíž nám přinese další čtyřleté období vlády Petra Fialy.

Nicméně vyhlášení stávkové pohotovosti našimi odbory, které se proti tomuto nesmyslu postavily vyhlášením stávkové pohotovosti, to je teda něco! Protože Josef Středula nemá prostě sílu dotáhnout to do konce!

Degraduje u nás jedinou legitimní sílu, jež je schopna do něčeho v pracovně právním procesu zasáhnout, jíž jsou právě odbory, do role sice úsměvných, přesto pouze klaunů – čímž odbory prostě degraduje.