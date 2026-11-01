Nesouhlasím s doktorem Vodvářkou. Nejde o malé Putinovo vítězství, ale o velké.
Už jsem neměl v úmyslu se k tomu vracet. Přesto se k tomu dnes ještě jednou vrátím.
K rozhodnutí arbitrážního soudu ve švýcarském Lausanne, které otevřelo cestu návratu ruských reprezentací na mezinárodní turnaje, jsem se vyjádřil včera ráno. Doktor Vodvářka napsal večer něco velmi podobného. Zatímco já jsem navrhoval, aby země, které sice musejí rozhodnutí soudu respektovat, ale neztotožňují se s ním, své reprezentace na hokejové turnaje za účasti Rusů vůbec neposílaly, pan doktor přišel i s jinou možností protestu: do zápasů s Ruskem jednoduše nenastoupit a nechat je kontumačně vyhrávat.
Mám ještě jeden návrh. A ten se týká právě symbolů.
Včera jsem ve svém příspěvku připomněl, jakým symbolickým vítězstvím pro nás bylo mistrovství světa v hokeji ve Švédsku v roce 1969. Psal jsem také, že mi tehdy bylo sedm let a že si toho z turnaje příliš nepamatuji.
Něco ale přece jen ano.
V sedmi letech jsem pochopitelně politickým souvislostem příliš nerozuměl. Popravdě řečeno, mnohem víc než světová politika mě tehdy zajímala moje spolužačka z 1. B, Ivana Rodová, kterou jsem hluboce miloval. (Na přiložené fotografii z rodinného archivu je to ta slečna sedící v první řadě, čtvrtá zleva.)
Přesto mi z onoho památného března zůstalo v hlavě několik obrazů.
Pamatuji si, jak se náš panelák na pražském strašnickém sídlišti doslova otřásal, když naši hokejisté vstřelili Sovětům gól. Ve dvou vzájemných zápasech jsme jim tehdy dali celkem šest branek. Sověti nám jen tři.
Pamatuji si, jak jsem se během jednoho utkání podíval z okna na protější panelák. V jeho oknech poblikávala světla černobílých televizorů. Všude stejně, ve stejném rytmu. Jako by celý dům, celé sídliště, sledovalo jediný obraz a prožívalo jediný okamžik.
A pamatuji si, jak po zápase létaly z oken prskavky (žádná zábavní pytrotechnika, jak je dnes, tehdy nebyla...).
To je vlastně skoro všechno, co mi z těch dnů zůstalo. Nevzpomínám si na jednotlivé góly, na průběh utkání ani na to, co přesně říkali dospělí. Ale pamatuji si tu atmosféru. Ten zvláštní pocit, že se děje něco mimořádného.
Teprve mnohem později jsem pochopil, že lidé tehdy neslavili titul mistrů světa. Ten jsme ostatně nezískali. Slavilo se něco jiného.
Dvě vítězství nad Sovětským svazem, jehož vojska nás jen několik měsíců předtím okupovala.
A možná právě proto mi dodnes připadá tak zvláštní, když někdo tvrdí, že politika do sportu nepatří. Já si totiž z onoho března nepamatuji ani tak hokej jako lidi, kteří ho prožívali. A jejich radost, která tehdy znamenala mnohem víc než jen výsledek zápasu.
A teď se máme stát svědky toho, jak reprezentace země, která na Ukrajině zabíjí lidi, na ledě „roztříská“ tři čtvrtiny hokejového světa?
Protože obávám se, že právě tak by to mohlo dopadnout. Rusové vždycky hráli vynikající hokej. A nemám důvod si myslet, že ho dnes hrají o mnoho hůř.
K návrhu doktora Vodvářky proto přidávám ještě jeden, svůj:
Co kdyby státy, které nesouhlasí s rozhodnutím arbitrážního soudu, věnovaly svá vítězství zemi, která čelí ruské agresi? Co kdyby se při slavnostním ceremoniálu vzdaly vlastní hymny ve prospěch hymny ukrajinské?
Představte si, že ke stropu arény stoupá česká vlajka, ale místo „Kde domov můj“ zní ukrajinská hymna.
Bylo by to silné gesto.
Jenže si také umím představit, jak by s ním naložila ruská televize. Závěrečný ceremoniál by prostě neodvysílala. Nebo by ho vystřihla ze záznamu. Pro ruského diváka by se nic nestalo.
A tak mě napadlo něco jiného.
Po čtyřech letech vyloučení by se ruské reprezentace znovu objevily na světových turnajích. Jejich televize by takové zápasy pochopitelně přenášely. Tím spíš, že Rusové mají předpoklady patřit k nejlepším.
Závěr přenosu se dá vystřihnout. Ale celý zápas?
Co kdyby česká reprezentace nastoupila v ukrajinských národních barvách? V modré a žluté. S českým lvem na prsou. A co kdyby podobně nastoupili Slováci, Finové, Rakušané, Norové a třeba i další? Každý se svým národním znakem. Každý za svou zemi. Ale všichni v barvách Ukrajiny.
Představte si, že by ruská televize přenášela zápas svého národního mužstva a na druhé straně kluziště by stáli hráči v ukrajinských barvách. A že by se to opakovalo znovu a znovu.
To už se z přenosu nedá vystřihnout vůbec. Dá se ho jenom nevysílat...
Svou představu jsem zkusil popsat umělé inteligenci. Ta mi vygenerovala několik návrhů, jak by takové reprezentační dresy mohly vypadat. Přikládám je:
Samozřejmě vím, že by podobný nápad narazil na pravidla, schvalování výstroje a nejspíš i na řadu dalších překážek. A že rozhodnutí o podobném gestu by nemohlo být jen na samotných hráčích.
Ale když už mluvíme o symbolech, proč nepřemýšlet i o těch, které by byly vidět po celých šedesát minut čistého času?
Vím, že se nic takového nestane. Že žádná z těch reprezentací v ukrajinských barvách nenastoupí. Ale dovolte mi alespoň na chvíli představovat si, že by mohla.
Já vím. Ten nápad je pošahanej.
Jenže já jsem prostě revanšista. Jsem člověk, který od února 2022 nepřečetl jediného ruského autora. Nepodíval se na jediný ruský film. A nepromluvil ani slovo rusky, přestože je to jediný cizí jazyk, který kromě češtiny ovládám.
A to ani tehdy, když mě k tomu vybízely moje ukrajinské spolupracovnice.
Dokonce jsem byl tak rafinovanej, že mi vyhovovalo, když jsem jim rozuměl já, zatímco ony mně nikoli. Ony se totiž za ty roky integrovaly tak důkladně, že na mě ani po třech letech nepromluvily česky. Já jim přitom většinou rozuměl docela dobře.
A jsem také člověk, který celý život snil o tom, že se jednou v důchodu podívá do Treťjakovské galerie v Moskvě a do Ermitáže v Petrohradě.
Do penze mi zbývá půl roku.
A já už tam nepojedu.
Ne proto, že bych přestal obdivovat ruské umění. Sbírky v jejich galeriích. Nepřestal jsem. Ale protože po tom, co se v únoru 2022 stalo a co od té doby pokračuje, si takovou cestu jednoduše nedovedu představit.
Možná je to ode mě nerozumné. Možná tím nikomu nepomůžu - a snad nikomu krom sám sebe – neublížím. Možná, velmi pravděpodobně, o tom v Moskvě nikdo nikdy neuslyší. Ale některé věci člověk nedělá proto, aby změnil svět. Dělá je proto, aby se sám sobě mohl podívat do očí. A my máme doma zrcadel strašně moc...
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