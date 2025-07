Řidiči tramvají v Praze patrně dodnes nesmějí při výkonu služby – během jízdy - poslouchat rádio. Platilo to před dvaceti lety, kdy jsem tramvajové koleje v Praze brázdil i já, platí to patrně dodneška.

Proč? V autě máme rádio skoro každý, běžně ho posloucháme a žádný problém to není. Profesionální šoféři jsou podle svých představených patrně bědnějšími řidiči, než ti sváteční (což je samo o sobě absurdní…), takže poslech rádia je jim zapovězen.

Opakuji otázku: PROČ?

„Podnik i zákony vyžadují, aby měl řidič plnou pozornost na jízdu a měl maximální kontrolu nad vozidlem – naslouchání hudby by mohlo odvádět pozornost,“ vysvětluje mi aplikace ChatGPT, jíž jsem tuto sugestivní otázku položil.

Nenechávám umělou inteligenci spát a ptám se dál. Odpovídá následovně:

„V Česku neexistuje zákon či veřejně dostupný předpis, který by tento zákaz upravoval.“

?

Tedy je zase někdo papežštější než papež. Protože nikoli zákony, ale podnik. Tedy nějakej kancelářskej hlodavec, kterej o běžným provozu nemá páru.

V Brně mohli tramvajáci rádio poslouchat. To jim bylo následně zapovězeno kvůli stížnostem cestujících a kvůli potenciálnímu riziku nehod. Vzbouřili se tu řidiči tramvají i jejich odborové organizace. A Dopravní podnik města Brna udělal něco, co je v našich luzích a hájích neuvěřitelné - nechal si zpracovat sofistikovanou analýzu. Informoval o tom server SeznamZpravy.cz:

Řidičům rádio pomáhá, musí si ale pouštět hudbu, ne podcasty, ukázal výzkum

Beru to jako první vlaštovku – a beru to, ač tramvaj už přes dvacet let neřídím, jako obrovské plus pro všechny ty, kteří nás po kolejích měst celé naší země vozí do práce, za našimi kamarády, za zábavou.