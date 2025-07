Ve Varech jsem na festivalu nebyl, slovenský film o československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi jsem neviděl (má být v mimofestivalové premiéře uveden tuším v únoru příštího roku) přesto si dovolím krátký komentář.

Pátý den letošního karlovarského filmového festivalu byl představen film Nepela. Na serveru SeznamZpravy.cz jsem se dověděl následující:

„Zachycuje kritických několik desítek hodin před mistrovstvím světa v Bratislavě roku 1973, které Nepela potřetí za sebou vyhrál, a vrcholí finálovou jízdou. Protagonista následně odešel do zámoří. Zemřel roku 1989 v tehdejším západním Německu na následky nákazy virem HIV, bylo mu pouhých 38 let. Nepela se tak stal jedním z prvních známých sportovců, kteří podlehli AIDS. Média v Československu příčinu jeho smrti tabuizovala, stejně jako zamlčovala jeho homosexuální orientaci.“

Takže opět přepisujeme historii?

SeznamZpravy.cz jde totiž ještě dál: Už název článku je výživný: Vyhrál, emigroval a zemřel na AIDS.

A dál: Film připomene zapomenutého krasobruslaře Nepelu

Když v 70. letech minulého století emigroval, slovenského krasobruslaře Ondreje Nepelu komunistický režim de facto vymazal z paměti. „Proto je dnes téměř zapomenutý. Uvědomil jsem si, že by stálo za to jeho příběh připomenout,“ popisuje režisér a scenárista Jakub Červenka, proč se rozhodl o něm natočit film.

Pojďme to zkusit uvést na pravou míru:

Ondreje Nepelu bych se nikdy nepokoušel nazvat ZAPOMENUTÝM krasobruslařem. To jde totiž v souvislosti s tím, že v letech 1965 – 1973 (s výjimkou roku 1970, tedy celkem 8x) získal titul mistra Československa, v letech 1969 – 1973 (5x za sebou) titul mistra Evropy, v letech 1971 – 1973 (3x za sebou) titul mistra světa a roku 1972 se stal olympijským vítězem na ZOH v japonském Sapporu, poměrně těžko.

Poznámka: moje maminka, která zemřela na sklonku minulého roku, milovala Angeliku a krasobruslení. V její pozůstalosti jsem nalezl i výstřižek z Rudého práva z roku 1972, na němž je asi nejslavnější fotografie Ondreje Nepely z olympiády v Sapporu, jíž jsem oskenoval, prohnal několika programy pro úpravu fotografií a drze se ji pokusil i kolorovat:

Na památku tohoto „zapomenutého“ sportovce je od roku 1991 pořádán v Bratislavě mezinárodní krasobruslařský závod Nepela Memorial. Dne 21. prosince 2000 byl Ondrej Nepela v celostátní anketě vyhlášen nejúspěšnějším slovenským sportovcem 20. století a dne 21. ledna 2011 byl na mistrovství Evropy v Bratislavě znovu otevřen zrekonstruovaný zimní stadion nesoucí jeho jméno.

Roku 2019 byl Nepela uveden do World Figure Skating Hall of Fame ve World Skating Museum v americkém Colorado Springs.

Závodní – ta vrcholná – Nepelova kariéra končí ve všech případech roku 1973. Jestli se nemýlím, byl to rok, kdy byla v hodnocení krasobruslařských soutěžích snížena váha povinných cviků nad volnými jízdami. V těch totiž Ondrej Nepela exceloval. Měl tak výborné povinné cviky, že v bodovém hodnocení získal nad svými soupeři takový náskok, že třeba olympiádu v Sapporu vyhrál i přes to, že během volné jízdy upadl.

Kdo neví, o čem hovořím, pojďme si to alespoň stručně přiblížit:

Krasobruslařské soutěže byli do roku 1990 rozděleny na povinné cviky (kompulzorní figury - anglicky compulsory figures) a volné jízdy. Přičemž povinné cviky byly hodnoceny 60 %, volné jízdy 40 %.

Oč šlo? Od krasobruslařů vyžadovaly, aby s vysokou přesností kreslili bruslemi přesné geometrické tvary (osmičky, kruhy apod.) na ledě. Cílem bylo ukázat technickou dovednost, rovnováhu a kontrolu nad hranami bruslí. Jednalo se například o osmičky na vnější a vnitřní hraně, překřížené osmičky, smyčky (loops) či serpentiny. Jednotliví krasobruslaři, jak mi kdysi dávno vysvětloval tatínek Michala Suchánka Jaroslav, sportovní komentátor ČST, si vylosovali, jakým prvkem se mají prezentovat, svůj úkol odjeli, aby se pak na ledové ploše sešli rozhodčí s měřítky v rukou, aby poměřili, s jakou přesností, odchylkou od původního vyjetého „znaku“ se daný sportovec při dalším kolečku odchýlil. Televize to v podstatě z důvodu neatraktivnosti pro diváky nikdy nevysílaly (cviky byly časově náročné a vizuálně nevýrazné), takže vzhledem k nepoměru mezi tréninkovým úsilím (hodiny denně) a váhou v hodnocení Mezinárodní bruslařská unie (ISU) postupně snižovala váhu povinných cviků ve výsledcích.

Jak to pak bylo s údajným utajováním jeho sexuální orientace? V sedmdesátých letech minulého století se o homosexualitě nahlas nemluvilo nejenom v Československu, ale nikde na světě. Dokonce v nejdemokratičtějším státě světa před rokem 1993 vůbec nesměli homosexuálové vůbec sloužit třeba v armádě. To padlo až 20. září 2011 (!!!) kdy se mohli ke své sexuální orientaci přihlásit. Že je Nepela homosexuál se vědělo, jako se to vědělo o Martině Navrátilové, nikdo z toho vědu ale nedělal.

Řeči o jeho emigraci jsou pak skutečně jen snůškou nesmyslů. „Záhy poté, co získal třetí titul mistra světa za sebou, dostal povolení opustit ČSSR. Neemigroval. Odešel legálně. Pracoval pak v lední revue Holiday on Ice,“ píší Novinky.cz.

Když roku 1989 podlehl Ondrej Nepela nemoci spojené s chorobou AIDS, žádné tabu to také nebylo. Psalo se o tom zcela běžně.

Takže vítězný, následně emigrant a proto bývalým režimem zapomenutý, který zemřel díky své utajované sexuální orientaci na AIDS?

BLÁBOLY!

Na film o Ondreji Nepelovi se v únoru příštího roku půjdu rád podívat. Protože patřil k nejúspěšnějším sportovcům naší země a já jen doufám, že tvůrci tohoto snímku nesklouzli jen k tendenčnímu a lživému zobrazení naší nedávné, byť toliko sportovní, historie.