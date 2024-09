Není to málo, pane Stanjuro?

Myslím tím navýšení státních rozpočtů o 40 (letos o 30, příští rok o 10…) miliard korun. Aby nám to ale stačilo.

Když se premiér Fiala vrátil před pár dny z jednání ve Vratislavy s tím, že Česká republika dosáhne na finanční pomoc od Evropské unie ve výši nějakých 50 miliard korun – aby to nadšeně sdělil národu – pak je evidentně všechno jinak.

„Ve Wroclawi jsme dohodli, že EU uvolní na pomoc Česku dvě miliardy eur (50 miliard Kč) z kohezních fondů,“ jásal tehdy premiér. Jenomže očekávanou padesátimiliardovou pomoc na odstraňování povodňových škod Evropská unie Česku nepošle. Jak se ukázalo, peníze na obnovu po povodních bude nutné vzít ze současných programů, které nám už EU dříve přiklepla. Po několika dnech se však vyjasnilo, že to tak nebude. Podle nynějšího vyjádření Lucie Ješátkové, mluvčí premiéra Fialy, mělo jít o nedorozumění.

Takže náš premiér v Polsku Uršulu nepochopil? Nebo nám to prostě prezentoval „jen trochu jinak“, abychom měli kolektivně dobrý pocit, jaké renomé naše republika v rámci EU má? Nakonec nám to bylo předvedeno v rámci pana Síkely, který v Evropské komisi získal portfolio Mezinárodního partnerství, v jehož rámci bude mít primárně na starosti rozvoj ekonomických vztahů s Afrikou a Latinskou Amerikou.

Bezpříkladný úspěch!

Vraťme se ale k povodním. Naštěstí pršelo jen tři dny. I to stačilo na to, aby z toho byl megamalér. V České republice si povodně vyžádaly i lidské oběti, dodneška jsou nezvěstní, o materiálních škodách se nechci šířit vůbec.

Vždycky jsem bydlel tak, že se mne žádná povodeň nedotkla. Jestli jsem měl kdy v životě doma „velkou vodu“, pak jen díky sousedům, kterým v bytě rupla nově udělaná stoupačka a oni rafinovaně odjeli na dovolenou do Bulharska. I to byl průšvih, do čtyřpokojáku jsme kupovali nové tapety a pochopitelně to nepřežily koberce.

Pojišťovna? Kvalitně pojištěný byt a plnění doslova úsměvné… a to byla jenom hloupá stoupačka o tři patra výš.

Zažil jsem velkou vodu v Praze roku 2002 – jako řidič tramvaje. Šílenej zážitek, kdy nás postupně pouštěli na tratě v Karlíně, Holešovicích, dole v Modřanech. Metro nejezdilo řadu týdnů, všechno, co mělo na povrchu kola, bylo na kolejích. Tramvajáci tehdy suplovali metro trasy A a B (o C se postaraly autobusy…), od 14. srpna tehdejšího roku to bylo po řadu následujících týdnů něco, nač do smrti nezapomenu. Jenomže tehdy se mne to osobně netýkalo: celá Praha byla plná pachu plísně a rozkladu z hromad nábytku, koberců, prostě zničeného zařízení bytů, které lidé vyvlekli ze svých domácností, které se pochopitelně nestíhali uklízet. Ale nebyl jsem v tom angažován osobně.

Zažil jsem pak malou, lokální, bleskovou povodeň v Kryrech – a byl jsem u ní i s kamerou. Jde o amatérské záběry pořízené pro archiv města, za jejich kvalitu se omlouvám:

Zasáhla mne nejvíc. Protože lidi z postižených domácností jsem většinou osobně znal. Pustili mne následně do svých domů. Prostě hrůza. Dvoutisícové město se tehdy slilo v jeden celek, kdy všichni pomáhali všem, které ten malér postihl.

Představuju si, že podobně to dnes vypadá i na Moravě. Slíbena byla finanční pomoc, jak na ni ovšem současná vláda dosáhne, to fakt nemám představu. I díky neuvěřitelné inflaci, kterou připustila naše chrabrá pětikoaliční vláda, jsou škody tak vysoké, jak jsou.

Petr Fiala nám po setkání s Ursulou von der Leyenovou lhal. Nebo nepochopil, netuším. Že je to ale všechno špatně, o tom žádná ani náhodou!