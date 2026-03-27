Nemají si absolutně co vyčítat
V české Poslanecké sněmovně se v posledních týdnech znovu naplno rozhořel spor o to, kde končí legitimní politický boj a kde začíná blokování demokracie. Dvě zdánlivě odlišná témata – obstrukce při projednávání zákonů a neúspěšná volba místopředsedy – ve skutečnosti ukazují na stejný problém: vyostřený vztah mezi vládou a opozicí, který má své kořeny hluboko v historii české politiky.
Obstrukce jako nástroj opozice
Obstrukce nejsou v českém parlamentu ničím novým. Už od 90. let slouží jako standardní prostředek opozice, jak zpomalit nebo zablokovat vládní legislativu. V praxi jde o dlouhá vystoupení, množství procedurálních návrhů či opakované faktické poznámky. Jejich legitimita spočívá v tom, že umožňují menšině bránit se vůli většiny.
A já uznávám, že tady se bavím o tom, jestli byla dřív slepice nebo vejce…
Historie ukazuje, že tento nástroj využívaly prakticky všechny politické strany – vždy v době, kdy byly v opozici. Výrazně se obstrukce zviditelnily například při projednávání zákona o elektronické evidenci tržeb v roce 2016, kdy opozice vedla mnohahodinové debaty a jednání Sněmovny se protahovalo i přes noc.
Pojďme se na to tedy podívat konkrétněji. A dejme tomu nějaký ušlechtilý časový rámec, pojďme zpátky již výše zmíněných 10 let:
EET – rekordní obstrukce (2016) – tématem byl zákon o elektronické evidenci tržeb. V opozici byl Miroslav Kalousek a další, premiérem Bohuslav Sobotka. Jednání trvala desítky hodin v kuse a schůze se táhly i přes noc.
Pandemické zákony (2020–2021) – jejich tématem byla covidová opatření (opozice vs. vláda Andreje Babiše). Šlo o dlouhé noční schůze a stovky faktických poznámek. Bylo to období extrémního napětí a obstruovalo se z obou stran.
Rekordní projev – Tomio Okamura (2023) - řečník: Tomio Okamura, téma: vládní legislativa (např. změny důchodů / rozpočet). Délka tohoto projevu byla cca 7 hodin a šlo o jeden z nejdelších individuálních projevů ve Sněmovně.
Andrej Babiš – dlouhé projevy (2023–2024) - opakovaně projevy 5 – 6 hodin, přičemž se jednalo o kombinaci kritiky vlády a obstrukce. V období opozice hnutí ANO velmi časté.
Konsolidační balíček (2023) - vláda Petra Fialy, v opozici ANO + SPD. Jednání trvala několik dní a nocí, desítky hodin řečnění, jejichž cílem bylo oddálit schválení změn
Kdo je „největší obstrukčník“? Upřímná odpověď: každý, kdo je zrovna v opozici
- dřív: TOP 09, ODS → proti Babišovi
- včera: ANO, SPD → proti Fialovi
- zítra: SPOLU, Stan a Piráti → proti Babišovi
Vládnoucí garnitura se samozřejmě – vždycky - obstrukcím pokoušela bránit. Např. Bohuslav Sobotka (ČSSD) už v letech 2015 – 2017 se při obstrukcích kolem EET snažil omezit délky vystoupení a stanovit pevnější pravidla jednání. Neprošlo to - opozice to odmítla jako omezení demokracie. Andrej Babiš (ANO) se i v následujících letech 2017 – 2021 zefektivnit jednání a zkrátit debaty Sněmovny pokusil, nicméně jednalo se spíš o politickou debatu než konkrétní změnu zákona - žádná zásadní reforma neprošla. Až Petr Fiala (ODS) roku 2023 prosadil omezení řečnické doby ve 3. čtení zákona (řečník má max. cca 10 minut).
Najednou to omezení demokracie nebylo!
Podobná situace se opakuje i dnes. V souvislosti se změnami financování veřejnoprávních médií zazněla ze strany opozice otevřená připravenost využít všech dostupných prostředků k oddálení schválení zákona. Jak uvedl Vít Rakušan:
„Využijeme všechny instrumenty sněmovní práce, abychom vám tohle zkomplikovali. Abyste to prostě nestihli… Na tomhle návrhu strávíme hodně, hodně a hodně času.“
Takové vyjádření představuje v parlamentní praxi jasný signál: opozice je připravena využít obstrukce k tomu, aby zabránila rychlému přijetí zákona. Z pohledu vlády opět půjde o zneužívání pravidel a blokování legislativy. Opozice naopak bude argumentovat tím, že jde o legitimní obranu proti zásadním změnám. Historie se prostě zopakuje, teď jen v nových politických konfiguracích.
Volba vedení Sněmovny jako politický test
Napětí mezi vládou a opozicí se však neprojevuje pouze při projednávání zákonů. Výrazně se promítá i do personálních otázek, zejména do volby vedení Poslanecké sněmovny.
Typickým příkladem je opakovaná neúspěšná volba Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. V březnu 2026 jej poslanci nezvolili ani na čtvrtý pokus, přestože byl jediným kandidátem. Získal pouze 73 hlasů, zatímco ke zvolení bylo potřeba alespoň 87.
Vendeta? No samozřejmě!
Taková situace byla ale v českém parlamentním systému spíše výjimečná. Tradičně totiž platilo nepsané pravidlo, že i opoziční strany mají mít zastoupení ve vedení Sněmovny. Toto pravidlo se však v posledních letech začalo narušovat.
Kdo s tím začal?
Podobné případy známe totiž i z nedaleké minulosti. Po volbách v roce 2021 nebyli zvoleni kandidáti některých opozičních stran, například Tomio Okamura. Volba vedení Sněmovny se tak postupně proměnila z procedurální záležitosti v politický střet.
Neúspěch kandidáta přitom neznamená pouze osobní porážku. Ukazuje především na hlubší rozdělení politické scény, kdy vládní většina není ochotna podpořit zástupce opozice – a naopak.
Historický kontext: střídání rolí
Při pohledu zpět je zřejmé, že současná situace není výjimečná, ale spíše pokračováním dlouhodobého trendu. Politické strany v Česku opakovaně mění své postoje podle toho, zda jsou ve vládě, nebo v opozici.
Zatímco ve vládě volají po omezení obstrukcí a efektivnějším fungování Sněmovny, v opozici hájí právo na dlouhou debatu a blokování zákonů. Podobně se proměňuje i přístup k obsazování vedení Sněmovny.
Tento „parlamentní cyklus“ je však typický nejen pro Česko, ale i pro jiné demokratické systémy. Ukazuje, že nástroje, které jsou jednou kritizovány jako zneužívání systému, jsou jindy vnímány jako legitimní součást politického boje.
Současné spory o obstrukce i o obsazení vedení Poslanecké sněmovny tak nejsou izolovanými událostmi, ale součástí širšího politického vývoje. Odráží proměnu vztahů mezi vládou a opozicí a postupné oslabování nepsaných pravidel, která dříve pomáhala udržovat určitou míru konsenzu.
Zda se česká politika vrátí k větší dohodě, nebo bude pokračovat v konfrontačním stylu, zůstává otevřenou otázkou. Jisté však je, že obstrukce i spory o vedení Sněmovny zůstanou i nadále pevnou součástí parlamentního života. A to, upřímně řečeno, stojí za pendrek!
Jeden druhému nemá zkrátka co vyčítat – jeden je za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Bez ohledu na to, zda dřív byla slepice nebo vejce!
Sugestivní obrázek byl generován službou ChatGPT Plus
Pavel Ďuran
Bude se v ČT stávkovat?
Obávám se, že se k tomu schyluje. Řekněme si to na rovinu: jednoznačným viníkem je Babišova vláda, která tuto zemi řídí nějakých sto dní.
Pavel Ďuran
Demonstrace na Letné
Praha včera viděla další velkou demonstraci Milionu chvilek. Na Letné se od 15 hodin konala akce „Nenechme si ukrást budoucnost“.
Pavel Ďuran
Ticho bude v české kotlině. Patrně už na věky
Včera nám totiž Václav Moravec nesdělil, o čem se bude tento týden hovořit. Vzhledem k tomu, že z ČT odešel, nebudeme si mít co říci patrně již navždy.
Pavel Ďuran
K cenám pohonných hmot
Ceny na „totemech“ při čerpacích stanicích nám opět sympaticky rostou. Na naší benzínce za 14 dní zhruba o 5 korun na litru benzinu.
Pavel Ďuran
„Kulinářská“ exkurze do minulosti
O jídle na těchto stránkách publikuje své příspěvky téměř výhradně kolega Filip Vracovský. Já se tímto, poněkud zvláštním způsobem, přidávám.
