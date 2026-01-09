Nejmenování Turka a Ústava
Ta se v české politice periodicky vrací už dvě dekády: kde končí právo prezidenta zvažovat a kde začíná jeho povinnost konat. Přestože se může zdát, že jde o nový konflikt, z ústavního hlediska se Česká republika pohybuje na dobře známém území.
Předesílám, že jsem volil za prezidenta Petra Pavla a k Motoristům sobě jsem skutečně velmi skeptický. Alespoň zatím jsou pro mne málo čitelní. Nicméně volby dopadly tak, jak dopadly, Motoristé se připojili do koalice k vítězi voleb – tedy hnutí ANO, v jejichž rámci získali v nově vznikající vládě nějaké ministerské posty.
Nicméně tady se „sekl“ pan prezident a odmítl Filipa Turka ministrem jmenovat. Zdůvodnění tohoto kroku jsou stejně slabá, jako byl jeho novoroční projev. Nicméně vnímám to tak, že pan prezident byl celý svůj profesní život vojákem. Žádným pěšákem, ale vždy velícím důstojníkem. Je to prostě chlap, který celý život velel. V armádě to vždycky fungovalo tak, že nejdřív musíš splnit rozkaz a pak si můžeš jít případně stěžovat.
Vykašlal se v tomto případě prezident republiky na Ústavu ČR? Myslím si, že ano. Jsem přesvědčen dokonce o tom, že jí porušil. Šel daleko za její hranice.
Co říká Ústava – a co k ní dodal Ústavní soud
Ústava České republiky dává prezidentovi pravomoc jmenovat členy vlády na návrh premiéra. Text Ústavy však výslovně neříká, zda prezident může návrh premiéra odmítnout. Právě tuto mezeru vyplnil v minulosti Ústavní soud.
Ve sporech za prezidentů Václava Klause i Miloše Zemana soud opakovaně dospěl k závěru, že prezident nemá diskreční právo posuzovat politickou či hodnotovou vhodnost kandidáta navrženého předsedou vlády. Jinými slovy: pokud kandidát splňuje zákonné podmínky a premiér na něm trvá, prezident je povinen jej jmenovat. Výjimky jsou chápány jen velmi úzce – například v případě zjevné nezpůsobilosti nebo rozporu se zákonem.
Tento výklad není nový ani sporný. Ústavní soud jej formoval postupně, ale konzistentně, a dnes tvoří ustálený precedenční rámec.
Jak dalece je nejmenování Turka porušením Ústavy
Z čistě právního hlediska platí, že samotné prodlení s jmenováním ještě automaticky neznamená porušení Ústavy. Prezident může krátkodobě zkoumat formální náležitosti, vyžádat si doplňující informace nebo ověřovat zákonné překážky.
Jenomže problém nastává ve chvíli, kdy se prodlení změní v odmítnutí založené na politickém či osobním hodnocení kandidáta. Pokud by prezident nechtěl Filipa Turka jmenovat proto, že jej považuje za nevhodného z hlediska názorů, reputace či hodnot, vstoupil by do prostoru, který mu judikatura Ústavního soudu výslovně zapovídá.
V takovém případě jsem oprávněn tvrdit, že prezident jedná v rozporu s dosavadním výkladem Ústavy.
Co to znamená pro prezidenta Pavla
Nic. Aktuálně. Český ústavní systém prezidenta za takové jednání automaticky netrestá. Není zde žádná pokuta ani přímý mechanismus, který by jej donutil návrhu premiéra vyhovět bez dalšího.
Střednědobě však vzniká riziko kompetenční žaloby. Pokud by vláda spor eskalovala, Ústavní soud by s vysokou pravděpodobností pouze zopakoval své dřívější závěry a prezidentovi by uložil povinnost kandidáta jmenovat. Takový nález by byl závazný a jeho ignorování by už znamenalo hrubé porušení Ústavy – tedy situaci, která by otevřela cestu k ústavní žalobě.
Z politického hlediska by navíc další prohra v kompetenčním sporu prezidenta symbolicky zařadila po bok jeho předchůdců, kteří se rovněž pokoušeli roli hlavy státu rozšířit nad rámec parlamentního systému.
Jak z toho ven
Kompetenční žaloba je mimo hru – odmítl jí jak premiér, tak předseda Motoristů Macinka. Osobně si myslím, že by byla skutečně k ničemu, neboť kdyby ani tak prezident republiky závěry ÚS nerespektoval, musel by Senát podat na prezidenta ústavní žalobu. Což by se vzhledem k tomu, jaké je rozložení sil v dnešním Senátu, velmi pravděpodobně nestalo.
Petr Pavel tak zůstává generálem – a já jsem na vojně byl a nemám „gumy“ prostě rád
Je otázka, jestli je to v pořádku. Jestliže Klaus i Zeman se pohybovali na hraně ústavnosti, tak podle mého názoru tyhle mantinely Petr Pavel jednoznačně překročil.
A to Filipa Turka beru jako nezodpovědného floutka, frajera – a nemyslím si, že by měl být ministrem – čehokoli!
Abych byl spravedlivý, pak si dovolím připomenout, že Turek se svým angažmá v politice našeho vesele zasmrádajícího českého rybníčku dobrovolně připravil o příjem cca ½ miliónu měsíčně plynoucí mu z angažmá v EP, aby (možná…) jako ministr naší vlády bral zhruba 5x míň. Takže ať stojí za houby jakkoli, tak o prachy mu nejde.
Pavel Ďuran
Další články autora
