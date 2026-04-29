Nehodící se škrtněte

Nečtu blogy kolegy Trčálka. Nebo jen sporadicky, už jsem o tom jednou psal. Nic osobního a ano, chyba je na mé straně, nikoli na té Karlově.

Já jsem jeho sarkasmu, ironii či humoru prostě neporozuměl. Se smutkem v duši přiznávám, že nejsem na té mentální výši, abych jeho texty pochopil. Takže se jim cíleně vyhýbám.

Od nynějška jsem nucen na svůj skutečně skromný seznam jmen místních blogerů, jejichž články neotevřu, připsat i jméno další: a to kolegy Ondřeje Flégla.

Nemám nic proti jeho úderným příspěvkům, neberu mu jeho názory. Stejně jako je neberu Tomáši Flaškovi, pánům doktorům Šimkovi nebo Vodvářkovi. V pohodě: já s nimi sice nemusím souhlasit, ale rád si jejich blogy přečtu a rád se nad jejich míněním i zamyslím.

U Ondřeje Flégla to ale nedokážu. Celoživotně jsem zastáncem názoru, že obsah musí kráčet ruku v ruce s formou dotyčného sdělení. A tak se na mne nezlobte, když ve Fléglově textu narazím na jeho CIKLUS s měkkým „i“ po „c“, pak už dál nejsem schopen číst.

A když ho na tento „nedůležitý“ gramatický exces upozorním v diskusi pod jeho článkem, pak se v pár minutách jedná o

Smazaný příspěvek

Příspěvek byl odstraněn autorem blogu. Opakované vložení může být smazáno redakcí.

To není o tom, že bychom všichni čas od času mluvnicky nezhřešili. Nicméně nikdo, opakuji, že NIKDO se na tomto blogu nedokáže prezentovat takovými mluvnickými zvěrstvy než právě Ondřej. Kdyby byl frajer – a on zjevně není – pak by se mému diskusnímu příspěvku zasmál (být já na jeho místě, tak za upozornění poděkuju) a opravil by to. Ne – můj diskusní příspěvek smazal (nehodící se škrtněte…), „ciklus“ nechal tak jak je.

Na závěr mi dovolte napsat, že jsem riskoval své psychické zdraví a Fléglův poslední blog dočetl až do konce. Má zjištění jsou otřesná: on těch gramatických chyb v poměrně nedlouhém textu napáchal asi osmnáct. Často jde o překlepy (tedy „myslí“ rychleji než tomu stačí jeho prsty na klávesnici), ale má problémy také se skloňováním i příčestím minulým.

Už to nikdy riskovat nebudu…

Karlu Trčálkovi, jehož jsem zmínil v úvodu svého příspěvku, se za to omlouvám. Byť jsem jeho články už skutečně dlouho nečetl, jsem přesvědčen, že proti Ondřeji Fléglovi je třída.

Autor: Pavel Ďuran | středa 29.4.2026 6:48 | karma článku: 10,29 | přečteno: 126x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 539
  • Celková karma 23,36
  • Průměrná čtenost 1326x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

