Nehodící se škrtněte
Já jsem jeho sarkasmu, ironii či humoru prostě neporozuměl. Se smutkem v duši přiznávám, že nejsem na té mentální výši, abych jeho texty pochopil. Takže se jim cíleně vyhýbám.
Od nynějška jsem nucen na svůj skutečně skromný seznam jmen místních blogerů, jejichž články neotevřu, připsat i jméno další: a to kolegy Ondřeje Flégla.
Nemám nic proti jeho úderným příspěvkům, neberu mu jeho názory. Stejně jako je neberu Tomáši Flaškovi, pánům doktorům Šimkovi nebo Vodvářkovi. V pohodě: já s nimi sice nemusím souhlasit, ale rád si jejich blogy přečtu a rád se nad jejich míněním i zamyslím.
U Ondřeje Flégla to ale nedokážu. Celoživotně jsem zastáncem názoru, že obsah musí kráčet ruku v ruce s formou dotyčného sdělení. A tak se na mne nezlobte, když ve Fléglově textu narazím na jeho CIKLUS s měkkým „i“ po „c“, pak už dál nejsem schopen číst.
A když ho na tento „nedůležitý“ gramatický exces upozorním v diskusi pod jeho článkem, pak se v pár minutách jedná o
Smazaný příspěvek
Příspěvek byl odstraněn autorem blogu. Opakované vložení může být smazáno redakcí.
To není o tom, že bychom všichni čas od času mluvnicky nezhřešili. Nicméně nikdo, opakuji, že NIKDO se na tomto blogu nedokáže prezentovat takovými mluvnickými zvěrstvy než právě Ondřej. Kdyby byl frajer – a on zjevně není – pak by se mému diskusnímu příspěvku zasmál (být já na jeho místě, tak za upozornění poděkuju) a opravil by to. Ne – můj diskusní příspěvek smazal (nehodící se škrtněte…), „ciklus“ nechal tak jak je.
Na závěr mi dovolte napsat, že jsem riskoval své psychické zdraví a Fléglův poslední blog dočetl až do konce. Má zjištění jsou otřesná: on těch gramatických chyb v poměrně nedlouhém textu napáchal asi osmnáct. Často jde o překlepy (tedy „myslí“ rychleji než tomu stačí jeho prsty na klávesnici), ale má problémy také se skloňováním i příčestím minulým.
Už to nikdy riskovat nebudu…
Karlu Trčálkovi, jehož jsem zmínil v úvodu svého příspěvku, se za to omlouvám. Byť jsem jeho články už skutečně dlouho nečetl, jsem přesvědčen, že proti Ondřeji Fléglovi je třída.
Pavel Ďuran
Vyměňte hradního kuchaře!
Netušil jsem, že se v kuchyni Pražského hradu tak mizerně vaří. Zjevně však ano – náš prezident je i po třech letech ve funkci hubenej stále jako lunt.
Pavel Ďuran
K včerejší studentské stávce
Včera na podporu naší veřejnoprávní televize a rozhlasu stávkovaly stovky studentů. Protože média mají sloužit lidem, a ne politické moci.
Pavel Ďuran
Vystrčil na Tchaj-wan samozřejmě odletí!
Osobně rozumím tomu, že Miloš Vystrčil cestuje na Tchaj-wan. Jako Tchaj-wanec, jak jsme se dověděli roku 2020, nebyl doma dlouhých šest let, tedy se mu po domovině zastesklo.
Pavel Ďuran
Kterak z komára učinit velblouda
Závidím řekám (vidím je téct), závidím chlebům (cítím je péct)... atd. a napsal to kdysi Jiří Grossmann. Já závidím těm, kdo slyší trávu růst.
Pavel Ďuran
Jak bych dneska neodmaturoval
Viděl jsem letošní testy CERMATu pro přijímačky na střední školy. Vyplývá z nich pro mne jediné: osobně bych dnes už neodmaturoval, protože bych se na střední školu vůbec nedostal!
