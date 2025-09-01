Na blogu iDnes ticho po pěšině
V tentýž den měla v Českých Budějovicích plivnout do tváře nějaká žena předsedovi vlády Petru Fialovi.
FUJ!
Naprosto zhnuseně odsuzuji oba tyto ataky a doufám, že se ke mně v diskusi pod článkem přidají i další. A že se tentokrát shodnu i s těmi, kdo se mnou obecně nesouhlasí. Mějme na věci veřejné rozdílné názory, ale chovejme se jako lidé. Ale tím, že někomu plivnu do očí nebo ho přetáhnu berlí, to nás určitě nepřibližuje k Západu, ale k Východu a Rusku, které se velmi podobným způsobem zachovalo a zachovává vůči suverénnímu státu, k Ukrajině. Tam to bohužel není o tom, že si plivanec jen setřu kapesníkem nebo to neodnesu (doufám, že nic horšího se nestalo…) boulí na hlavě.
Každopádně tohle jsou záležitosti, jež do vyspělé, kulturní společnosti, k níž se chceme hlásit, patřit nemohou.
Pavel Ďuran
I vrcholný politik si může skočit na pivo. Ale…
Pivo mám rád a jeho konzumentům rozumím. „Pivo je nápoj znalců,“ povídal můj táta, který si mě jako kluka poslal do restaurace Rezeda, abych mu dvě točená do džbánku po nedělním obědu přinesl.
Pavel Ďuran
Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
„Vsaď se!“ vybízeli mne mnozí po celý můj život. Já jsem se ale už víc jak pětačtyřicet let nevsadil. O nic - a nevsadil jsem ani na nikoho.
Pavel Ďuran
Dva měsíce do voleb
Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.
Pavel Ďuran
Nesmyslný zákaz a první vlašťovka
Řidiči tramvají v Praze patrně dodnes nesmějí při výkonu služby – během jízdy - poslouchat rádio. Platilo to před dvaceti lety, kdy jsem tramvajové koleje v Praze brázdil i já, platí to patrně dodneška.
Pavel Ďuran
Nepela
Ve Varech jsem na festivalu nebyl, slovenský film o československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi jsem neviděl (má být v mimofestivalové premiéře uveden tuším v únoru příštího roku) přesto si dovolím krátký komentář.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí. Šéf ANO byl v nemocnici a ruší program
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Původ bitcoinů ministerstvo nezajímal. Nový audit je pro Blažka zdrcující
Premium Hůře pro exministra spravedlnosti Pavla Blažka audit přijetí a následného prodeje bitcoinů od...
Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci
Premium Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává,...
Přece to psali na sítích! Proč si internet dva dny myslel, že Trump zemřel
Premium Dokud si Donald Trump nešel s vnučkou zahrát golf, byl dva dny mrtvý, protože to říkaly sociální...
Pražské kongresové centrum je krok od miliardové investice
Dostavba Kongresového centra Praha (KCP) může začít, přístavbou nového křídla vznikne největší sál...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 488
- Celková karma 24,75
- Průměrná čtenost 1399x