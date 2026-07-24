Mnoho povyku pro nic
Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozmělnění rozpočtové odpovědnosti. Samozřejmě, že to byl z jeho strany truc, demonstrace moci, jíž fakticky nemá, vyjádření názoru. Když to dopadne špatně, může si umýt ruce (“Já jsem to říkal…“), bude zase úžasný. Ale já to beru – je to jeho právo, v nejmenším to nezpochybňuji, bude na Sněmovně, jak s tím naloží.
Jak to dopadne je zřejmé, vládní koalice na to sílu má.
Kompetenční žaloba a vysvětlování vlády osmdesáti stránkami textu, proč by Ústavní soud měl žalobu zamítnout (a zlikvidovat soudce Šámala jako zpravodaje), je úsměvné. Ústavní soud rozhodl svým předběžným opatřením a svůj názor, protože by naplival sám na sebe, samozřejmě nezmění. Takže prezidenta republiky, ať už jím v budoucnosti bude kdokoli, na summity NATO pošle.
Ať se Petr Pavel před Ankarou zaštiťoval jakýmikoli zvyklostmi (z mého pohledu je to maximálně irelevantní argument), pak měl velmi silnou páku v tom, že ve strukturách NATO aktivně působil. Takže to prostředí mu neznámé není.
Ale bude se v takovém prostředí orientovat i příští prezident?
Ještě pár let strach mít nemusíme. Petr Pavel bude dle mého skromného mínění zvolen i na příštích pět let (tentokrát se toho já osobně nezúčastním…). Ale dál?
Ve hvězdách je i osud hnutí ANO, které pod vedením Andreje Babišem sněmovní volby 2025 „o parník“ vyhrálo a – alespoň podle dosavadních předvolebních průzkumů všech agentur zabývajících se těmito výzkumy – vyhraje s přehledem i volby příští. Alespoň zatím to tak vypadá.
Co ale s Babišem? Roku 2029 mu bude pětasedmdesát! Učinit jej premiérem na další čtyři roky?
Pavel Ďuran
Vzpomínky na koleje – pro dobrotu na žebrotu (radostné chvíle vlakových čet)
Vezli jsme večerní osobní vlak z Děčína na pražskou Masaryčku. Tehdy to bylo ještě nádraží Praha – střed. Kolej za naší soupravou stál ještě vlak na Českou Lípu.
Pavel Ďuran
Vzpomínky na koleje – co bylo před Sametem - Corvina
Sezónní rychlík D 1372/1373 CORVINA byl zaveden v letním jízdním řádu 1989 jako odlehčovací vlak k tehdejšímu InterExpressu METROPOL (IEx 72/73). Jezdil pouze v letní sezóně a byl tvořen vozy DR, ČSD a MÁV.
Pavel Ďuran
Vzpomínky na koleje
Inspirací mi byl pan kolega May, který mne svým příspěvkem přiměl zavzpomínat na dětství a cestování vlakem.
Pavel Ďuran
Sekaná ve vlaku a moje vzpomínky na cestování
Jiřímu jsem poděkoval v diskusi pod jeho článkem. Chtěl jsem vstoupit jenom do ní, nicméně se mi vyrojilo tolik vzpomínek, že se mi to tam při nejlepší možné vůli nevešlo.
Pavel Ďuran
Turkova včerejší autonehoda na Pavláku – dodatek
Máloco je pro autora nepříjemnější než zjistit, že se mýlil. Stalo se... jenže ještě horší je tvářit se, že se nic nestalo.
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