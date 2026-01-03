Mluvit je stříbro, mlčet je zlato
Smysl výše uvedeného přísloví je jasný: mluvení má hodnotu, ale mlčení může mít ještě větší — zejména v situacích, kdy slova mohou uškodit. A tady zjevně škodila. Svým autorům.
Že svůj novoroční projev přednesl prezident republiky je naprosto v pořádku. Já jsem si ho vyslechl a mně se na rozdíl od mnoha jiných prostě nelíbil. De facto v něm neřekl vůbec nic. Jsem starej dědek, už dlouhé roky trpím HOSIPem a už mám nárok i na trochu sklerózy. Dva dny poté, co zazněl, si z něj pamatuju akorát to, že zmínil nějakého kloučka, který zachránil svého dědu – a to je sakra málo. Obávám se – a je to ryze můj osobní názor a nikomu ho nevnucuji - že v polistopadové éře bezobsažnější novoroční projev ještě nezazněl. Nicméně národ nerozděloval – ale ani netmelil.
To bylo to stříbro…
A teď k tomu zlatu, které se nekonalo: já jsem v nějaké diskusi dříve napsal, že Andrej Babiš jako premiér, který je ve funkci „za čtrnáct dní tejden“, nemá vlastně co říci. Novoroční projev by měl nějakým způsobem bilancovat, nastínit další kroky. Nový premiér však neměl takto co říci, neměl ještě šanci nic udělat. Jediné, co mohl, bylo zopakovat to, co říkal v předvolební kampani. To všichni známe, vyhrálo mu to volby – ale je to pro novoroční projev setsakra málo. Totéž platí pro Okamuru, přičemž jeho vyjádření bylo skutečně za hranou.
S povděkem kvituji, že poslední dva projevy nevysílala žádná televizní stanice, že zůstaly jen na sociálních sítích.
Kdo se však „zazlatil“ – a já toho pána fakt nemám rád – byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten se žádným projevem prezentovat nepotřeboval. Ode mne opravdu palec nahoru.
Být já na místě Babiše nebo Okamury a cítil-li bych potřebu nutně se prezentovat - byť i jen na sociálních sítích (ať to v tuto chvíli jakkoli nemá smysl…) - postavil bych se před kameru a popřál národu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Tečka.
Poznámka – mimo téma – na závěr: uvědomujeme si vůbec, jak dalece jsme dneska světoví? My, Češi, máme za premiéra Slováka, předsedu Poslanecké sněmovny Japonce a předsedu Senátu dokonce Tchaj-wance.
Hele, to nemají ani v Americe!
Pavel Ďuran
