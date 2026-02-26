Macinkův projev v OSN ještě jednou. Reakcí jsme se dočkali!

Současná vláda čelí dlouhodobé kritice opozice, která ji obviňuje z oslabování podpory Ukrajině a někdy ji staví do jedné roviny s politikou Maďarska či Slovenska.

Macinka však v OSN jasně označil ruskou invazi za nelegitimní, zdůraznil odpovědnost Moskvy a podpořil ukrajinskou iniciativu.

Včera ráno jsem na tomto blogu zmínil ten fakt, že jsme se dlouhé hodiny po skončení tohoto projevu od našich politiků nedočkali žádných reakcí na zmíněné vystoupení našeho ministra zahraničí, ač si pozornost bezpochyby zasloužilo.

O den později mi připadá poctivé říci, že se situace změnila a reakce politiků, vesměs pozitivní, se ve veřejném prostoru objevily. Ač podle mého názoru pozdě, přeci jen.

V půl jedné odpoledne se na serveru CNN Prima NEWS objevil příspěvek zmiňující kladnou reakci Danuše Nerudové (ZDE) – byl jsem na něj upozorněn v reakci pod mým článkem na tomto blogu - či v půl třetí se na webu objevily informace o stanovisku některých opozičních politiků (ZDE).

Zajímavá je v souvislosti s výše uvedeným reakce našeho pana prezidenta.

Ten kupříkladu již dopoledne 1. 2. 2026, tedy ještě před demonstrací Milionu chvilek na jeho podporu, tuto dokázal veřejně ocenit a poděkovat za ni. Uvedl tehdy, že se společnost dokáže „ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc.“

Macinkův projev v OSN však nekomentoval ani on, ani jeho Kancelář. Pozitivně se k ní vyjádřil jen jeho poradce Petr Kolář.

Císařův pekař nebo pekařův císař?

Zajímavej chlap ten Kolář… jemu byly adresovány ony supertupé Macinkovy esemesky, teď se de facto jménem Hradu vyjadřuje opět on. To evokuje nepříjemnou otázku, kdo je u nás vlastně prvním mužem republiky: jestli Petr Pavel nebo on.

Ale možná panu prezidentovi křivdím, třeba jen obyčejně neměl čas. Musel se balit na svůj lyžařský zájezd do Alp.

Za velmi zajímavou pak považuji reakci skoropolitika Dominika Haška: podle legendárního hokejového brankáře a někdejšího kandidáta do Senátu byl Macinkův výstup velmi prázdný. „Místo konkrétních a jasných pojmenování často jenom jakési fráze či nejasná označení,“ kritizoval ministra zahraničí a označil ho za „připodělaného slabocha“ (ZDE).

K tomu nemám, co dodat.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří pod mým včerejším příspěvkem na blogu iDnes vstoupili do diskuse.

Podotýkám, že tento můj článek není omluvou (už včera jsem napsal, že se nemám zač omlouvat; psal jsem o situaci ze včerejšího rána, kdy se žádné reakce ještě neobjevily), je prostým konstatováním, že se situace během včerejška změnila – a já jsem za to rád.

Poděkování kolegům blogerům Janu Zieglerovi a Marku Valičkovi, kteří jako jediní ze všech ostatních vystoupení Petra Macinky ocenili. Tím spíš, že jim je jako „mužům pera“ zřejmé, že náš ministr zahraničí v New Yorku pouze nečetl projev, který mu někdo napsal, ale zásadní měrou se na něm sám podílel.

čtvrtek 26.2.2026

Když fakta nezapadají do příběhu: Macinka v OSN a česká politická slepota

Včerejší projev ministra zahraničí Petra Macinky na půdě OSN měl být podle domácí politické atmosféry téměř nemožný. Z mého pohledu je to však jinak.

25.2.2026

Pavel Ďuran

Prezident Petr Pavel a já

Petra Pavla jsem volil. Volil jsem ho s tím, že rozhodně není „menším zlem", byl pro mne tím nejlepším z kandidátů, kteří se o post hlavy státu ucházeli. Což se de facto od poslední volby Václava Havla v české kotlině nestalo.

20.2.2026

Pavel Ďuran

Demonstrace Milionu chvilek proběhly ve stovkách obcí

Ve více než čtyřech stovkách měst a obcí po celé České republice se včera, tedy v neděli 15. února uskutečnila shromáždění svolaná spolkem Milion chvilek pro demokracii.

16.2.2026

Pavel Ďuran

Olympiáda

Nejsem sice žádný extra sportovní fanda, ale vrcholové akce mám rád a mám-li čas, v televizi je i vyhledávám.

11.2.2026

Pavel Ďuran

Také máte přeplatek u VZP?

Tak moje paní ano! A hned dvanáct tisíc kaček – a nějaký drobný navíc... nevím, jak vy, ale my jsme takovej ranec na ulici ještě nikdy nenašli!

31.1.2026
Pavel Ďuran

Pavel Ďuran

  • Počet článků 523
  • Celková karma 22,94
  • Průměrná čtenost 1347x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

