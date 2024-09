Má, doslova konspirační, teorie

Petr Fiala se zachoval jako chlap, konečně třísknul do stolu a vyhodil neschopného ministra. Je škoda, že až po třech letech vládnutí…

… on totiž Ivan Bartoš v jeho vládě není zdaleka prvním neschopným ministrem. Všem ostatním před ním jejich „drobná“ selhání bez zásadních problémů prošla. Vzpomeňme na Vlastimila Válka, za jehož řízení resortu zdravotnictví snad prvně za desítky let masivně chyběly léky, vzpomeňme na Mariana Jurečku, který se nejen že se svými podřízenými na pracovišti veselil, zatímco se na filozofické fakultě v podstatě ještě střílelo, umírali tam lidé – a on o tom věděl, pak v normální zemi Západu, k němuž tak vzhlížíme, by to znamenalo okamžitý finiš. To nemluvím o tom, že připravil svou šílenou důchodovou reformu, která snad ještě ani neplatí a už je špatně:

Všechno jinak. Věk pro penzi může růst až donekonečna, navrhli poslanci

(Rafinovaně zveřejněno ve volební pátek večer, protože tohle se dostat k lidem dřív, mohlo to znamenat ještě větší volební propadák vládních stran.)

Vít Rakušan pak – mimo jiných perel - pro své děti dostal poměrně nákladnou hračku ve formě šifrovaného telefonu (kauza Dozimetr), což mu pochopitelně nemohl zbaštit ani Fiala.

O Zbyňku Stanjurovi se bavit vůbec nechci – on je přírodní úkaz absolutní nekompetentnosti.

A tak dál, a tak dál…

Vyvolání vládní krize považuju za snahu odvést pozornost od propadáku koalice v krajských (a pravděpodobně i sněmovních volbách, to uvidíme v sobotu odpoledne). Najít viníka!

Jestliže pak Fialův krok likvidace Ivana Bartoše i Miroslav Kalousek označil za kopání do mrtvol, pak je to velmi trefné!

Ale co když je to jinak? Nebo dopadne to jinak? Zatím Piráti vypadají na to, že opustí vládu. Vzhledem k tomu, že disponují v PS pouhými čtyřmi hlasy, Fiala bude vládnout dál. Jenomže to by vládnul i ve chvíli, kdy by zlikvidoval Válka nebo Jurečku. Což neučinil.

Do věci se vložil i prezident Petr Pavel – a zase může být všechno jinak. V pondělí (po skončení 2. kola voleb do Senátu) může zafungovat „velmi státotvorně“ a zmírnit rozjitřené nálady.

A může z toho tak být jen divadélko pro voliče!

Platí, co jsem napsal v jednom ze svých předchozích blogů: Piráty může na poli naší politické scény zachránit jen to, že vládu opustí. Jestliže zůstanou (i to je ve hře), pak v parlamentních volbách propadnou ještě hůř, než v těch krajských.