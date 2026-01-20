L-159 pro Ukrajinu
Stroje, které Armáda ČR má ve výzbroji, se staly předmětem podivného politického sporu.
Prezident Petr Pavel mluví o možnosti rychlé dodávky a prodeje Ukrajině, vláda však vzkazuje „ne“. Výsledkem je mediální přestřelka, která připomíná spíš domácí kampaň než promyšlenou bezpečnostní politiku.
Ukrajina se prý ptala už „půl roku“. Kdy přesně?
Prezident Petr Pavel to na Fialovu vládu bezostyšně prásknul: tvrdí, že Ukrajinci o L-159 projevovali zájem minimálně půl roku. Časově to tedy vychází na léto 2025 – jenže detaily chybí. Není jasné, zda šlo o formální poptávku, pracovní dotaz, nebo jen opatrné „sondování“, které je v diplomatických kontaktech běžné. Podle Pavla měla ukrajinská strana dokonce navrhnout odkoupení čtyř kusů z celkových 24. Pokud je to pravda, vyvolává to otázku: proč o takovém zájmu česká veřejnost neslyšela dřív – a proč se to nepromítlo do oficiálního postoje státu?
Postoj Fialovy vlády: mlčení nebo zametení?
Z dnešních vyjádření vyplývá, že Česko se v minulosti k L-159 pro Ukrajinu stavělo zdrženlivě už dříve. Premiér Andrej Babiš dnes tvrdí, že „ne“ je konzistentní a že stejný postoj měla i předchozí vláda (tedy Fialův kabinet): letouny neposkytovat, protože nejsou přebytečné.
To považuji za důležité. Pokud tedy Ukrajina měla zájem už od léta 2025, muselo být minimálně část času možné téma řešit právě za předchozí vlády – a přesto po tom nezůstala žádná veřejně známá stopa. Nevím, nikde jsem nedohledal, zda byl zájem odmítnut, odsunut, nebo zda se prostě nikomu nechtělo otvírat citlivé téma, které by vyvolalo odpor v armádě i koalici. Pochopitelně – bylo před volbami…
«Так, хлопче, до виборів залишилось зовсім трохи.»
Co prezident „nasliboval“ v Kyjevě
Během návštěvy Kyjeva prezident Pavel podle Reuters mluvil o tom, že Česko je připravené Ukrajině poskytnout menší bojové letouny schopné boje proti dronům – a že to lze udělat relativně rychle.
Česká média pak explicitně spojovala tuto věc právě s L-159. Jenže právě slovíčko „poskytnout“ rozpoutalo bouři. Ministr zahraničí Petr Macinka zcela oprávněně prezidenta kritizoval za to, že jednal bez koordinace s vládou. A vláda následně oznámila, že letouny Ukrajině neprodá.
Prezident se brání: žádný dar prý nesliboval, šlo o prodej, navíc z iniciativy Ukrajiny. Jenže veřejně to vyznělo jinak: jako kdyby český prezident „nabízel“ stroje, které nemá právo slíbit. A Ukrajina i spojenci teď logicky mohou sledovat, zda je Praha partner, nebo jen hlasitý komentátor.
Politika místo strategie
Problém L-159 není tak zjevně technický, ale politický. Premiér Babiš argumentuje, že armáda tyto stroje potřebuje a žádné přebytky nejsou. Tentokrát nelže: už se tady zprávy o tom, kolik těchto letounů vesele reziví v hangárech, objevily. Kolik (my jsme to na vojně tak nazývali) máme „uloženek“, lze bez nesnází dohledat: ČR původně převzala 72 kusů L-159, ale velká část byla dlouho zakonzervovaná. Tyto „ležáky“ se pak postupně rozprodaly: Irák koupil balík L-159 (část byla zakonzervovaná) – např. 2014/2015 se řešilo dodání 15 kusů, z toho 11 zakonzervovaných. Americká firma Draken International koupila 21 kusů.
Kolik jich má AČR tedy dnes: Aktuálně Armáda ČR oficiálně uvádí, že Vzdušné síly disponují 24 letouny L-159 ALCA (16 jednomístných + 8 dvoumístných). Zakonzervované přebytkové L-159 (ty „v hangárech“) už byly v minulých letech rozprodané – dnes AČR uvádí 24 aktivních kusů, takže přebytkové zakonzervované kusy prakticky nejsou.
Prezident ale argumentuje tím, že odprodej čtyř kusů by naši obranyschopnost nenarušila a odmítnutí je „spíše sobectví než solidarita“. Petr Pavel je voják, snad ví, o čem hovoří…
Jenže debata se vůbec nevede v rovině:
- jaké schopnosti AČR skutečně potřebuje,
- jaká by byla cena, servis a výcvik,
- jak rychle by Ukrajina tyto stroje zvládla provozovat.
Místo toho se vede boj o titulky. A to je přesně ten moment, kdy pomoc Ukrajině přestává být obranou evropské bezpečnosti a stává se domácím marketingem.
A když jsme už u té ceny, za níž bychom naše L-159 mohli Ukrajině dodat? Pokud by šlo o odprodej existujících L-159 z výzbroje ČR, tak by se v reálných odprodejích pohybovala cena cca mezi 10 – 20 milionů Kč za kus. Vzhledem k rozpočtu naší armády bych je klidně Ukrajině skutečně daroval. Je to parametricky zhruba totéž, jako kdybych ve fabrice pozval svou ukrajinskou kolegyni na kafe. A to jsem už nesčíslněkrát učinil.
O tom ale skutečně nemůže rozhodovat prezident, ať je jakkoli vrchním velitelem našich ozbrojených sil. A slibovat by měl za ČR, jejímž představitelem je, o to opatrněji.
Všechny obrázky v příspěvku byly generovány ChatGPT 5,2 Plus
Pavel Ďuran
Po prvním dni kongresu ODS: někde patrně zavládlo zděšení
Myslím tím v řadách KDU-ČSL a TOP 09. Petr Fiala zůstal patrně jediným, kdo pokračování koalice SPOLU podporuje. Nový šéf strany Martin Kupka chce – minimálně dva roky – především čechrat peří svého modrého ptáka.
Pavel Ďuran
Jsem pro okamžité zrušení koncesionářských poplatků!
Protože pokud je má platit pouze někdo, pak ať je neplatí nikdo! Nechť je Česká televize financována z jiných zdrojů!
Pavel Ďuran
Couvání Pirátů mi nevadí
To nesvědčí o ničem jiném, než o jejich prudké inteligenci. Nicméně jsem už starý muž, humoru mladších generací občas nerozumím.
Pavel Ďuran
Nejmenování Turka a Ústava
Jde o starý spor v novém balení. Co říkají precedenty - a jak z toho ven. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka do ministerské funkce znovu otevřelo otázku.
Pavel Ďuran
Proč „Putin v pytli“ prošel a proč by „Trump v pytli“ způsobil mezinárodní poprask
Vladimír Putin napadl Ukrajinu. Donald Trump se svými elitními jednotkami vletěl na Venezuelu. Je v tom rozdíl? Upřímně řečeno mě překvapily reakce zdejších blogerů, kteří se proti americkému ataku ostře vymezili.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají letokruhy staletých pistácií v Izraeli
Letokruhy staletých pistácií v Negevské poušti v Izraeli zkoumají odborníci z Mendelovy univerzity...
Pád muže do kolejiště zastavil část metra, zůstal zaklíněný pod vozem
V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu směrem na Háje...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Herec Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje své zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Lístek na Barcelonu za 100 tisíc? Slavia vyhlásila válku překupníkům
Už ve středu do Prahy přijede slavná Barcelona. V 7. kole Ligy mistrů změří síly s pražskou Slavií....
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 515
- Celková karma 21,40
- Průměrná čtenost 1355x