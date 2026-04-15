Kterak z komára učinit velblouda
Prostě proto, že zdaleka tak kvalitní sluch už nemám. A obávám se, že jsem nikdy takový ani neměl.
Včera byly na tomto blogu zveřejněny dva příspěvky: kolegů Vlastimila Podrackého a Pavla Slouky, které se týkají sjezdu sudetských Němců na území naší republiky – tady konkrétně v Brně. Já jsem se k témuž tématu vyjádřil už na sklonku listopadu minulého roku a na rozdíl od obou zmíněných autorů jsem toho přesvědčení, že osmdesát let po konci druhé světové války je na místě podat si ruce.
Nevěřím absolutně tomu, že by sudetští Němci chtěli v Brně jakkoli obnažovat dávné křivdy – to je soutěž, ve které vyhrát nemohou a oni to vědí – betonově tak činí proto, že chtějí ze své pravice stáhnout rukavici: ne aby mi jí hodili do tváře a vyzvali mne na souboj, ale proto, aby mi tu ruku podali.
A já jsem ten, který takové gesto přijímá!
Revize Benešových dekretů? Bože můj, co z nich zbylo? To je relikt minulosti, který je dnes jen málo relevantní! Vrácení zabaveného majetku? Kdo by ho dnes chtěl…
… Víte, já jsem měl tetu na Slovensku. Před sto lety měla její rodina nějaký majetek v okolí Nitry – pozemky (pole, vinohrady). Nic moc. O ty však přišla s kolektivizací, aby jim to bylo v rámci restitucí v 90. letech vráceno. Byl jsem tam tehdy na návštěvě. Teta ty pozemky pronajímala místní agrární firmě (nástupnická společnost po zdejším JZD – jsme na Slovensku, tedy JRD – a to za směšný obolos). „Proč, teto, na tom nehospodaříte sami?“ ptal jsem se. Vytáhla mě na dvůr před domem, rukou ukázala kolem sebe a řekla: „A čo by sme s tým, Palo, robili?“ Dům si postavila s manželem na začátku 60. let. Před ním malá zahrádka, dál dvorek pro hospodářská zvířata: pár slepic, pár hus a kachen. Králíkárna. Žádný chlív, žádná stodola, nic. Strýc Severín byl už v tu dobu po smrti, tetička v penzi, zeťák údržbář v nitranské nemocnici, sestřenice prodavačka v místním konzumu. Potřebovali by minimálně traktor, nejlíp kombajn k tomu, prostě nerealizovatelné.
Velmi podobně by na tom byli u nás Němci, kdybychom jim jejich zabavené majetky vrátili. Co by si s nimi počali? Byli se pánové Podracký a Slouka podívat na to, co v Sudetech po odsunutých Němcích zůstalo? Já tady žiju pětadvacet let – jsme chmelařská oblast (kdysi velmi lukrativní, jenomže chmel dneska zpracovávají doslova agrární fabriky, toho žádný soukromník není schopen), tady jsou obrovské statky – baráky jako hrady, dvě tři stodoly u nich, sušárny chmele – atd. Tohle finančně neutáhne ani nadprůměrný Němec (a že i ti podprůměrní mají jiné příjmy než my).
Mohu si o Němcích myslet co chci, ale šahlí nejsou.
Výše zmínění pánové tak dle mého mínění činí z komára velblouda. Naprosto zbytečně. Jsem beze zbytku přesvědčen o tom, že kdyby na jejich setkání v Brně mělo dojít k nějakým excesům, naše policie to bez problémů zvládne. A já skutečně nic takového nepředpokládám. Podle mého názoru jde skutečně jen o akt smíření – a já ho vítám. Myslím si, že půjde o milou folklórní taškařici.
Díky za ní – já sice do Brna určitě nepojedu, nicméně jako zarytej Slovan (a teď asi potěším kolegu Zieglera…) bych si raději v tuto chvíli podal ruku s Germánem, než s Rusem. A to i přes to, že mi Němci předložili (jsem přes to žrádlo) na talíř řízek s rejží a zároveň i s houskovým knedlíkem.
Tohle je zvěrstvo…
… fotografie pořízena mou maličkostí při večeři v nejmenované drážďanské rerstauraci asi před pěti lety, kdy jsem si se svými chabými znalostmi němčiny objednal vobyčejnej „šnycl“ s tím, že na tom se nedá nic pokazit.
I přes to, že mám rád pirožky nebo šašliky.
Ale boršč mi teda dramaticky nechutná…
Pavel Ďuran
Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích
Prodej lesní lovecké chaty, UP 135 m2 , pozemek - Lesy České republiky, s. p.
Městečko Trnávka - Lázy, okres Svitavy
3 500 000 Kč
