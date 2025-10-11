Kratičké shrnutí po volbách
Volby jednoznačně vyhrálo hnutí ANO. Prohrála je koalice SPOLU, v ní nejvíc ODS, která tu působila jako zdviž pro odepsané existence jako KDU-ČSL a TOP 09, které však veselým kroužkováním dokázaly pokořit svého hegemona a vecpat do PS celou řadu lidí, kteří by se tam jinak nedostali. A to na úkor politiků z ODS. Vyhráli Piráti, jimž se něco velmi podobného stalo před čtyřmi lety. Vyhráli Motoristé, kteří se do PS prvně dostali, byť si nejsem jist tím, co této zemi budou schopni nabídnout. Prohrálo také hnutí STAN, které mělo po minulých volbách 33 poslanců, teď jich mají jen 22. S výsledkem není jistě spokojena ani strana SPD.
Takhle voliči rozhodli.
Osobně si nemyslím – a překvapím svým názorem patrně spoustu svých oponentů na tomto serveru - že by se příštím premiérem měl stát Andrej Babiš. Je to věkovitej pán – a mládnout nebude – měl by se upozadit. Dotace pro svoje firmy dostane, protože na ně z hlediska legislativy EU či ČR nárok, stejně jako stovky jiných podnikatelů u nás, má, a to bez ohledu na to, jestli je či není předsedou vlády.
Vyřešil by tím spoustu problémů, aniž by jakkoli ztratil vliv v hnutí, které založil.
Pavel Ďuran
Penzijní připojištění mladým doporučuji!
Včera mne zaujal příspěvek kolegyně Vlachové o důchodovém připojištění, s nímž si dovoluji hrubě nesouhlasit.
Pavel Ďuran
Nic nového pod sluncem
Situace po volbách do PS je velmi podobná té, která v ČR nastala před čtyřmi roky. Komentátor Seznam Zprávy Jan Lipold přesto žasne.
Pavel Ďuran
Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
Před řadou měsíců jsem slíbil, že jestli SPOLU vyhraje tyto volby, zbaštím vlastní notebook a už na tento blog nenapíšu ani řádku.
Pavel Ďuran
Stejně jako Tomáš Flaška jsem volební programy nečetl
Proč jako? Četli je jiní, moudřejší, než jsem já a o volebních programech SPOLU a ANO se vyjádřili v podstatě všichni tak, že ani jeden z volebních subjektů si nemá v tomto směru co vyčítat.
Pavel Ďuran
Na blogu iDnes ticho po pěšině
A ano, mluvím o incidentu, k němuž dnes došlo na mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku, kdy Andreje Babiše praštil francouzskou holí muž, který s názory předsedy hnutí evidentně nesouhlasí.
