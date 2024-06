Korespondenční volba bude. Jsem za to rád

Ať si kdo chce co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k moderní demokracii patří korespondenční volba jako k velbloudovi hrby.

Do uměleckého nebe se omlouvám pánům Grossmannovi se Šimkem, že jsem si dovolil parafrázovat úvod jedné z jejich nejslavnějších povídek, ale – nemohu si pomoci - tady to sedí jako nočník na zadnici.

Zuřivému odporu naší opozice vůči korespondenční volbě naprosto nerozumím. Je naprosto zbytečný. Fialova vláda už mnohokrát předvedla, že její názor je ten jediný správný, že přes něj nejede vlak, že jej bez větších problémů VŽDYCKY protlačí Poslaneckou sněmovnou, schválí jej Senát, podepíše prezident a ve finále posvětí i Ústavní soud.

Že jde o mrzačení našeho volebního systému? Ano, ale nevadí! Že jde o protiústavní návrh? Že je to dokonce pokus o atentát na českou ústavu, jak tvrdí opozice? Z toho nás vyvede právě Ústavní soud!

A já to beru s povděkem. Především pak proto, že naše, česká korespondenční volba má být určena jenom pro občany žijící mimo území ČR. Neboť podílet se na transferu volebních lístků Česká pošta, pak by naše volby za regulérní nemohly být uznány asi vůbec nikým.

Mít pak strach z toho, že volební korespondenti (a to i tací, kteří u nás nežijí desítky let a česky by se možná už vůbec ani nedomluvili…) zásadním způsobem ovlivní finální volební výsledek, je paranoidní.

Nakonec chci říci, že vzhledem k tomu, že jsem línej jako veš a že se dramaticky nerad pohybuju, jsem v minulosti jásal nejen nad nápadem korespondenční volby, ale s nadšením bych vítal především volbu elektronickou.

Prohlédl jsem však díky příspěvkům pana doktora Bohumíra Šimka, které prezentuje na tomto blogu, jemuž bych už dříve poděkoval v diskusích pod jeho články - bohužel je neotvírá… nicméně takto otevřel oči mně a já jsem pochopil, že kvůli petrohradskému trollingu, kvůli ruské hybridní válce tak rafinovaně vedené by internetové hlasování dopadlo ještě hůř než korespondenční volba realizována poštovním úřadem naší země.

Korespondenční volba bude – a já jsem za to rád.