Po Poslanecké sněmovně korespondenční volbu schválil i Senát. Nechápu, proč mu to trvalo bezmála tři měsíce, ale budiž.

Bude se čekat na podpis prezidenta, přičemž pevně věřím tomu, že takhle dlouho to trvat tentokrát nebude; jestli se pak opozice proti korespondenční volbě vymezovala tak, jak to obstrukcemi ve Sněmovně předvedla, pak předpokládám, že celou záležitost bude muset řešit i Ústavní soud. Vsadil bych na to, že tentokrát mu to nebude zdaleka trvat tak dlouho, jako vynesení rozhodnutí k snížené valorizaci, jíž pětikoalice „obohatila“ naše seniory o cca -1.000,- Kč měsíčně. To ve jménu jakési mezigenerační solidarity.

Ale v pořádku – budeme to mít tak, jak to má být. Bude se muset alespoň do určité míry měnit volební zákon, patrně drobet i Ústava, v tom problém nevidím.

Takže otázka z úvodu: Korespondenční volba – ano či ne?

Jsem jednoznačně pro. ANO! Jako Kobliha, dezolát, ruskej šváb, ten pitomej a ze vsi tímto svým názorem patrně šokuju všechny přitleskávače vládní koalice. Nicméně ony obavy opozice (sen koalice…), že by korespondenční volba mohla výrazně pohnout jazýčkem na volebních vahách, považuju za argument zcela mimo mísu.

Korespondenční volba je dle mého názoru krokem vpřed. Na rozdíl od doktora Šimka si myslím, že volby v naší zemi nebude mít potřebu ovlivňovat Rus skrzevá své aktivity v Petrohradu (trolling), jsem přesvědčen o tom, že pětikoalici nejen v blízkých krajských a senátních, hlavně však v příštích parlamentních volbách nezachrání ani Bůh.

Zároveň ale říkám NE! Ne, nejsem schizofrenní… s korespondenční volbou ale, přiznejme si to, zůstáváme na půli cesty. Jednoznačně bych zvednul ruku pro internetové hlasování. Z osobní pohodlnosti, protože jsem línej jako veš. Jenomže chtít něco podobného ve chvíli, co nám Ivan Bartoš předvádí s digitalizací stavebního řízení, nevím, nevím…