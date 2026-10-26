Koncesionářsky? Nebo státním rozpočtem?
Nicméně…
… nejsem proti tomu, aby byly zrušeny a financování našich veřejnoprávních médií přešlo na státní rozpočet.
Proč?
Protože naše televize ani rozhlas nejsou schopny vybrat poplatky od všech, kteří by je platit měli. A není takových zrovna málo!
Jen ve svém nejbližším okolí znám několik lidí, kteří se bez skrupulí hlásí k tomu, že je neplatí. A hledí na mne jako na pomýlence, protože já tak činím. Někteří se hájí tím, že veřejnoprávní televizi nesledují a rozhlas neposlouchají. Což jim ovšem zákonnou povinnost platit poplatky samo o sobě nijak neruší.
Podle orientačních propočtů může jít o více než desetinu domácností, které mají povinnost televizní poplatek hradit. Přesný počet neplatičů ovšem veřejně znám není. Pokud by se tento odhad potvrdil, znamenalo by to, že Česká televize každoročně přichází o stovky milionů korun.
Neboli tupej jsem já, oni jsou ti chytří…
Za další si nemyslím, že by přechodem na financování ze státního rozpočtu musela být automaticky ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií.
Namítnete, že spolu s tímto krokem je navrhováno také omezení financování České televize a Českého rozhlasu? Že vláda bude moci veřejnoprávní média finančně vydírat?
Ano, takové riziko existuje. Ale záleží především na tom, jak budou pravidla financování nastavena. A především – žádná vláda tu nebude věčně. Po té současné přijdou další, které mohou veřejnoprávním médiím peníze zase přidat. Ostatně ani současný systém koncesionářských poplatků není zcela nezávislý na politické vůli. O jejich výši totiž rovněž rozhodují politici.
Jinými slovy, samotný způsob financování ještě nezaručuje ani nezávislost, ani její ztrátu.
Mám ale podezření, že jedna „nezávislost“ by tímto krokem skutečně ohrožena být mohla:
Nezávislost na důsledné kontrole, za co a s jakým výsledkem se utrácejí peníze poplatníků.
A připomínám, že zdaleka ne všech, kteří by jimi podle zákona měli být.
Nechci se v tom dlouho vrtat, ale zamysleli jste se třeba někdy nad tím, proč Česká televize disponuje sítí 11 stálých zahraničních zpravodajských postů?
Nacházejí se v USA, Číně, Rusku (proč, proboha, dnes zrovna v Moskvě?), Velké Británii, Německu, Polsku, Belgii, Francii, Turecku, na Slovensku a Blízkém východě. Další zpravodajský štáb působí na rotačním principu na Ukrajině.
Nejde přitom pouze o jednotlivé redaktory vyslané do zahraničí. Televizní zpravodajství vyžaduje také kameramany, často produkční a další technické zabezpečení. A je úplně jedno, zda jde o kmenové zaměstnance České televize nebo externí spolupracovníky najímané přímo v zahraničí. Jejich práci musí někdo zaplatit. A tím někým je Česká televize, tedy v konečném důsledku my, televizní poplatníci.
K tomu je nutné připočítat náklady na provoz jednotlivých zahraničních postů, techniku, dopravu a další nezbytné výdaje. Nejde tedy o jedenáct redaktorů, ale o provoz jedenácti zahraničních zpravodajských pracovišť a dalšího štábu na Ukrajině.
A kolik nás vlastně tato rozsáhlá zahraniční zpravodajská síť stojí?
Už v roce 2009 tehdejší ředitel zpravodajství České televize Milan Fridrich veřejně uvedl, že roční náklady na deset zahraničních zpravodajů dosahovaly 63 až 70 milionů korun.
A to mluvíme o době před sedmnácti lety!
Dnes má Česká televize jedenáct stálých zahraničních postů a další rotační štáb na Ukrajině. Podle novějších mediálních odhadů může samotný londýnský post stát 8 až 10 milionů korun ročně. Při větším počtu zahraničních pracovišť a výrazně vyšších cenách tak není nereálné uvažovat, že provoz celé zahraniční sítě dnes představuje částku kolem 100 milionů korun ročně.
Přesnou sumu ovšem neznám. Nezná ji ani AI, které jsem se na to zeptal. Jde o orientační odhad, nikoli o údaj potvrzený Českou televizí.
A čím nás vlastně tyto zahraniční zpravodajské týmy na obrazovkách ČT obohacují?
Kolika minutami původních reportáží, živých vstupů a rozhovorů týdně? Šedesáti? Dvěma hodinami? Třemi? I kdyby čtyřmi, představovalo by to v průměru pouhých 22 minut původního vysílání týdně na jeden z jedenácti stálých zahraničních postů. A to ještě pomíjím ukrajinský štáb.
Dvaadvacet minut týdně!
Jistě, práce zahraničního zpravodaje se nedá měřit pouze stopáží odvysílaných reportáží. Její součástí je také příprava, sledování událostí, získávání informací a schopnost okamžitě reagovat na mimořádné situace.
Ale to přece neznamená, že se nemůžeme ptát na efektivitu celé této sítě!
Pokud by její roční provoz skutečně stál kolem 100 milionů korun a výsledkem byly čtyři hodiny původního vysílání týdně, vycházela by jedna odvysílaná minuta přibližně na 8 000 korun. Při menší stopáži by to bylo samozřejmě ještě víc.
Přitom nemluvím o opakovaném vysílání stejných reportáží v různých pořadech, ale o skutečně nově vytvořeném obsahu, který se objevuje především na ČT1 a ČT24, v Událostech, Horizontu ČT24, Událostech, komentářích, Studiu 6 a dalších zpravodajských relacích.
Takhle „produktivní“ zaměstnance si žádná jiná firma v naší zemi určitě nedrží!
Je to ale jen jeden příklad. A troufám si předpokládat, že podobných otázek by se při podrobnějším pohledu na hospodaření našich veřejnoprávních médií našlo mnohem víc.
Nechť jsou tedy Česká televize a Český rozhlas klidně dál financovány z koncesionářských poplatků.
Ale ať je platí všichni, kdo je podle zákona platit mají!
A pokud toho stát ani veřejnoprávní média nejsou schopny dosáhnout, pak ať jejich financování přejde pod státní rozpočet. Ovšem s jasnými pravidly, která zajistí jak jejich nezávislost, tak důslednou kontrolu hospodaření.
A že by od státu dostaly méně peněz, než na jaké byly dosud zvyklé?
Možná by se musely zamyslet nad tím, zda je skutečně nezbytné udržovat hned dvanáct zahraničních zpravodajských postů. Nebo zda každý fotbalový přenos opravdu potřebuje tolik komentátorů, moderátorů a dalších televizních pracovníků.
A velmi pravděpodobně by se toho našlo výrazně víc…
Protože veřejnoprávnost by neměla znamenat právo utrácet bez důsledného vysvětlování, co za své peníze veřejnost skutečně dostává.
Pavel Ďuran
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