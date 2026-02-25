Když fakta nezapadají do příběhu: Macinka v OSN a česká politická slepota

Včerejší projev ministra zahraničí Petra Macinky na půdě OSN měl být podle domácí politické atmosféry téměř nemožný. Z mého pohledu je to však jinak.

Vládní koalice v čele s Andrejem Babišem, Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou totiž podle současné opozice dlouhé měsíce vytváří obraz, který údajně ustupuje od podpory Ukrajiny a posouvá Česko směrem k maďarské či slovenské politice.

Jako fakt?

Realita na mezinárodní scéně totiž v úterý 24. 2. 2026 vypadala jinak: jasné Macinkovo označení Ruska za agresora, zdůraznění nelegitimity invaze a potvrzení podpory Ukrajině. Jinými slovy — kontinuita české zahraniční politiky. Ne revoluce, ale ani žádný „orbánovský obrat“.

Právě proto zaráží reakce prezidenta Petra Pavla. Hlava státu se v minulosti opakovaně stavěla do role korektora vlády a neváhala veřejně komentovat její kroky. V okamžiku, kdy ministr zahraničí na nejvyšším diplomatickém fóru potvrdil prozápadní orientaci země a politiku, kterou prezident sám dlouhodobě prosazuje, však nepřišla ani elementární veřejná podpora. Mlčení může působit jako selektivní přístup: kritika je slyšet, potvrzení nikoli.

Prezident tím (doufám, že) nechtěně přispívá k dojmu, že vláda je v zahraniční politice slabší nebo nejednotná, i když konkrétní kroky ukazují opak.

Ještě problematičtější je přístup opozice. Pokud politici tvrdí, že vláda opouští podporu Ukrajiny, a následně ministr zahraničí tuto podporu jednoznačně deklaruje před celým světem, měla by přijít alespoň minimální reflexe.

Nestalo se.

Politický narativ zůstal stejný, fakta se ignorují. To vyvolává nepříjemnou otázku: jde ještě o legitimní politickou kritiku, nebo už o vědomé udržování obrazu, který neodpovídá realitě?

Srovnání s projevy bývalého ministra Jana Lipavského navíc ukazuje, že rozdíl mezi minulou a současnou vládou není zásadně obsahový, ale stylistický. Lipavský používal klasický diplomatický jazyk (velmi opatrné…), Macinka zvolil údernější formulace (brutálně neopatrné…). Politická linie — Rusko jako agresor, Ukrajina jako napadená země, nutnost podpory — zůstává překvapivě podobná.

O to víc vyniká kontrast mezi mezinárodní realitou a domácí debatou.

Celá epizoda tak odhaluje širší problém české politiky: zahraniční politika se stává nástrojem vnitropolitického boje, kde jsou nálepky důležitější než fakta. Prezidentovo mlčení a opoziční rétorika tento stav neoslabují — naopak ho upevňují.

A to je pro důvěryhodnost země navenek možná větší problém než jakýkoli jednotlivý projev.

Autor: Pavel Ďuran | středa 25.2.2026 8:34 | karma článku: 15,18 | přečteno: 188x

Další články autora

Pavel Ďuran

Prezident Petr Pavel a já

Petra Pavla jsem volil. Volil jsem ho s tím, že rozhodně není „menším zlem“, byl pro mne tím nejlepším z kandidátů, kteří se o post hlavy státu ucházeli. Což se de facto od poslední volby Václava Havla v české kotlině nestalo.

20.2.2026 v 10:57 | Karma: 29,49 | Přečteno: 734x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Demonstrace Milionu chvilek proběhly ve stovkách obcí

Ve více než čtyřech stovkách měst a obcí po celé České republice se včera, tedy v neděli 15. února uskutečnila shromáždění svolaná spolkem Milion chvilek pro demokracii.

16.2.2026 v 9:01 | Karma: 31,48 | Přečteno: 751x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Olympiáda

Nejsem sice žádný extra sportovní fanda, ale vrcholové akce mám rád a mám-li čas, v televizi je i vyhledávám.

11.2.2026 v 4:42 | Karma: 9,70 | Přečteno: 232x | Diskuse | Sport

Pavel Ďuran

Také máte přeplatek u VZP?

Tak moje paní ano! A hned dvanáct tisíc kaček – a nějaký drobný navíc... nevím, jak vy, ale my jsme takovej ranec na ulici ještě nikdy nenašli!

31.1.2026 v 10:09 | Karma: 34,60 | Přečteno: 2379x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

To tu ještě nebylo

Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, která má důvěru (dnes) 15 dní. K tomu prezident na motorce, přičemž jeho osobní vášeň platí veřejnost.

30.1.2026 v 11:04 | Karma: 30,81 | Přečteno: 569x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Vzývaný plán na Wonkově mostu se nezdařil, cyklisté zůstanou mezi chodci i po opravě

Po opravě zůstanou na Wonkově mostu v Pardubicích stejně široké chodníky jako...
25. února 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Ani oprava Wonkova mostu, která letos v centru Pardubic skončí, nezmění dopravní poměry ve městě....

Fotbalová ikona Luka Modrić se připojuje jako ambasador ke značce Gorenje

25. února 2026  10:30

Janoušek neuspěl u NS s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze Chambon

ilustrační snímek
25. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Podnikatel Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze...

Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné...
25. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela...

Pavel Ďuran

  • Počet článků 522
  • Celková karma 22,85
  • Průměrná čtenost 1349x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.