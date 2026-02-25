Když fakta nezapadají do příběhu: Macinka v OSN a česká politická slepota
Vládní koalice v čele s Andrejem Babišem, Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou totiž podle současné opozice dlouhé měsíce vytváří obraz, který údajně ustupuje od podpory Ukrajiny a posouvá Česko směrem k maďarské či slovenské politice.
Jako fakt?
Realita na mezinárodní scéně totiž v úterý 24. 2. 2026 vypadala jinak: jasné Macinkovo označení Ruska za agresora, zdůraznění nelegitimity invaze a potvrzení podpory Ukrajině. Jinými slovy — kontinuita české zahraniční politiky. Ne revoluce, ale ani žádný „orbánovský obrat“.
Právě proto zaráží reakce prezidenta Petra Pavla. Hlava státu se v minulosti opakovaně stavěla do role korektora vlády a neváhala veřejně komentovat její kroky. V okamžiku, kdy ministr zahraničí na nejvyšším diplomatickém fóru potvrdil prozápadní orientaci země a politiku, kterou prezident sám dlouhodobě prosazuje, však nepřišla ani elementární veřejná podpora. Mlčení může působit jako selektivní přístup: kritika je slyšet, potvrzení nikoli.
Prezident tím (doufám, že) nechtěně přispívá k dojmu, že vláda je v zahraniční politice slabší nebo nejednotná, i když konkrétní kroky ukazují opak.
Ještě problematičtější je přístup opozice. Pokud politici tvrdí, že vláda opouští podporu Ukrajiny, a následně ministr zahraničí tuto podporu jednoznačně deklaruje před celým světem, měla by přijít alespoň minimální reflexe.
Nestalo se.
Politický narativ zůstal stejný, fakta se ignorují. To vyvolává nepříjemnou otázku: jde ještě o legitimní politickou kritiku, nebo už o vědomé udržování obrazu, který neodpovídá realitě?
Srovnání s projevy bývalého ministra Jana Lipavského navíc ukazuje, že rozdíl mezi minulou a současnou vládou není zásadně obsahový, ale stylistický. Lipavský používal klasický diplomatický jazyk (velmi opatrné…), Macinka zvolil údernější formulace (brutálně neopatrné…). Politická linie — Rusko jako agresor, Ukrajina jako napadená země, nutnost podpory — zůstává překvapivě podobná.
O to víc vyniká kontrast mezi mezinárodní realitou a domácí debatou.
Celá epizoda tak odhaluje širší problém české politiky: zahraniční politika se stává nástrojem vnitropolitického boje, kde jsou nálepky důležitější než fakta. Prezidentovo mlčení a opoziční rétorika tento stav neoslabují — naopak ho upevňují.
A to je pro důvěryhodnost země navenek možná větší problém než jakýkoli jednotlivý projev.
Pavel Ďuran
