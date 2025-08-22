Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
Přesto jsem naprosto neochvějně přesvědčen o tom, že sázkové kanceláře si kvalitně platí své bookmakery za to, aby dokázali predikovat stav věcí budoucích, tedy aby uměli přinést svým společnostem nikoli ztrátu, ale zisk. Proto si myslím, že jejich „věštění z křišťálové koule“ odpovídá realitě víc než jakékoli průzkumy veřejného mínění. A ačkoli nás politici a příznivci stran současné vládní koalice krmí nadějemi, že to budou oni, kdo budou této zemi vládnout další čtyři roky, je to jen zoufalý, vlahý sen.
Jak tedy vypadají kurzy sázkových kanceláří? Jsou si velmi podobné:
Tipsport (kurzy aktualizovány k 20. 8. 2025)
- ANO 2011 – žhavý favorit, kurz 1,01
- SPOLU – kurz 14,00
- SPD – kurz 35,00
- STAN – kurz 45,00
- Piráti – kurz 60,00
- Stačilo! – kurz 130,00
- Motoristé sobě – kurz 200,00
Fortuna (kurzy aktualizovány k 20. 8. 2025)
- ANO 2011 – kurz 1,02
- SPOLU – kurz 13,00
- SPD – kurz 30,00
- STAN – kurz 50,00
- Piráti – kurz 100,00
- Stačilo! – kurz 150,00
- Motoristé sobě – kurz 200,00
Co z toho vyplývá? Že SPOLU v uplynulých čtyřech letech svého vládnutí naprosto provařilo své „drtivé“ vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 27,79 % hlasů (zatímco druhé hnutí ANO získalo jen 27,12 %), tedy rozdíl činil neuvěřitelných 0,67 %. To se opakovat stoprocentně nebude.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že horliví zastánci liberální demokracie, kterou měla pravděpodobně představovat současná vláda, budou smutní. Neboť v této zemi zavládnou – jak to říkají? – populisté. Já říkám – kdokoli – jen ne tým profesora politologie Petra Fialy. A neříkám to sám: poví to panu profesorovi většina národa, ať jde jakkoli o ty nevzdělané a ze vsi.
Já na rozdíl od mnoha jiných tvrdím, že ti lidé tupí nejsou.
Pavel Ďuran
Dva měsíce do voleb
Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.
Pavel Ďuran
Nesmyslný zákaz a první vlašťovka
Řidiči tramvají v Praze patrně dodnes nesmějí při výkonu služby – během jízdy - poslouchat rádio. Platilo to před dvaceti lety, kdy jsem tramvajové koleje v Praze brázdil i já, platí to patrně dodneška.
Pavel Ďuran
Nepela
Ve Varech jsem na festivalu nebyl, slovenský film o československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi jsem neviděl (má být v mimofestivalové premiéře uveden tuším v únoru příštího roku) přesto si dovolím krátký komentář.
Pavel Ďuran
Blackout?
Byli jsme víc jak čtyři hodiny bez proudu! To nepamatuju za komunistů, vůbec ne za Babiše! A je to tady!
Pavel Ďuran
Všude dobře, doma nejlépe
Letadlo se mnou nespadlo, žralok mě nesežral. Sice jsem se při šnorchlování málem utopil, ale krom pár decilitrů hnusné slané vody Rudého moře, jíž jsem spolykal, to proběhlo tak, jak to proběhnout asi mělo.
