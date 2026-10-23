Kde jsi včera byl – a kdo to zaplatil? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví!
Jenže na dovolenou neodletěl sám. A zatímco prezidentův účet známe, ten druhý, vystavený českým daňovým poplatníkům, zůstává zahalen tajemstvím. Skoro jako v té staré písničce.
Pamětníci si možná vzpomenou na veselou písničku Waldemara Matušky a Heleny Vondráčkové To se nikdo nedoví. Mně se vybavila při čtení zpráv o marocké dovolené našeho pana prezidenta. Jen jsem skvostný text Zdeňka Borovce tak trochu parafrázoval.
Kde byl pan prezident, víme. V Maroku. Kolik ho to stálo, také víme. Ale kolik to stálo nás?
„Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví!“
Prezident vytáhl peněženku. Z ní pár bankovek - a nebylo jich zrovna málo. Petr Pavel po návratu z dovolené zveřejnil, kolik zaplatil za své letecké přesuny. Za cestu do Maroka 3 750 eur, tedy přibližně 91 tisíc korun. Za výlet z Maroka do České republiky k volební urně a zase zpátky 15 000 eur, tedy asi 365 tisíc korun. Dohromady 456 tisíc korun. A to ještě nepočítám závěrečný návrat domů běžnou leteckou linkou ani ostatní soukromé výdaje.
Přiznávám se bez mučení, že kdybych měl za účast v komunálních volbách zaplatit ze svého 365 tisíc korun (to nevydělám za půl roku…), asi bych se dlouze zamyslel nad významem své občanské odpovědnosti. Ale prezident je prezident. A jeho vztah k demokracii zjevně něco stojí.
Ostatně, proč ne? Jsou to jeho peníze. A právě zde bych rád zdůraznil jednu věc: O pravdivosti prezidentova tvrzení, že uvedené částky zaplatil ze svého, nepochybuji. Nemám důvod tvrdit opak.
Jenže mě zajímá něco jiného: hlava našeho státu je takový sympatický „jájínek“ - řekne JÁ (tedy A), jenomže se nedovíme o tom ostatním (to je B). Prozradí nám, kolik do toho vrhnul ze svých úspor, ale kolik to stálo nás ostatní, o tom se z jeho vysvětlení nedozvíme ani slovo. Takže:
Jeden prezident. A kolik dalších cestujících?
Prezident České republiky není samozřejmě obyčejný turista. Nemůže si jen tak sbalit kartáček na zuby, přihodit do kufru plavky a odletět na dovolenou. Doprovází ho ochranná služba. A ta ho chrání nejen při státních návštěvách, ale také ve chvílích, kdy se rozhodne vyměnit Pražský hrad za marockou poušť. To je samozřejmě správné. Bezpečnost hlavy státu není soukromá záležitost. Jenže ochranka musí do Maroka nějak přiletět, někde spát, něco jíst a po skončení dovolené se zase vrátit. A to všechno stojí peníze.
Kolik?
Tady začíná naše malá detektivka... Policie ČR potvrdila, že za přepravu prezidentových ochránců platila částky odpovídající cenám běžných letenek (přičemž lze důvodně předpokládat, že alespoň jeden člen ochranky cestoval společně s prezidentem). Potvrdila také, že hradí jejich ubytování a další náklady.
Jenže počet členů ochranky odmítla zveřejnit. Z bezpečnostních důvodů. To chápu. Nikdo rozumný nechce znát rozmístění ochránců, jejich služební postupy ani způsob zabezpečení prezidenta. Ale přece jen bych si dovolil jednu otázku:
Opravdu by bezpečnost České republiky a jejího prezidenta utrpěla, kdyby se veřejnost dozvěděla, kolik celkem stálo zajištění prezidentovy soukromé dovolené?
Nemusíme vědět, kolik policistů stálo napravo a kolik nalevo. Stačil by účet. Takže kolik stojí jeden ochránce v Maroku? Protože přesné vyúčtování nemáme, o orientační kalkulaci jsem požádal AI. Napsala mi následující:
„Prezident odletěl 2. října a vrátil se 15. října. Pro jednoduchost budeme počítat se čtrnácti kalendářními dny, přestože skutečné cestovní náhrady se určují podle přesného času a dalších okolností.
Začněme položkou, kterou si nemusíme vymýšlet: podle vyhlášky Ministerstva financí činí pro rok 2026 základní sazba zahraničního stravného pro Maroko 50 eur denně. Při orientačním kurzu 24,30 koruny za euro je to 1 215 korun. Za čtrnáct dní tedy 17 010 korun na jednoho člověka. Skutečně vyplacené stravné může být nižší, například pokud má policista zajištěné bezplatné jídlo nebo mu podle délky pobytu náleží jen část denní sazby.
A teď ubytování.
Nevíme, kde přesně ochranka spala ani kolik za nocleh zaplatila. Pro modelový výpočet proto zvolme 2 000 až 4 000 korun za noc. Za třináct nocí to představuje 26 až 52 tisíc korun. K tomu připočítejme dopravu. Ani zde neznáme skutečnou cenu. Policie však uvedla, že při využití soukromého letadla hradí cenu odpovídající běžné letecké lince. Pro náš model počítejme s 10 až 20 tisíci korunami za zpáteční dopravu jednoho policisty.
Dostáváme se k následujícím číslům:
|Výdaj na jednoho ochránce
|Orientační částka
|Zahraniční stravné, 14 dní
|17 010 Kč
|Ubytování, 13 nocí
|26 000–52 000 Kč
|Letecká doprava
|10 000–20 000 Kč
|Celkem
|53 010–89 010 Kč
To je ovšem pouze ilustrativní výpočet, nikoliv zjištěná skutečná útrata policie. Nezahrnuje místní dopravu, případné další cestovní náhrady, zvláštní vybavení ani mimořádné výdaje. A také nezahrnuje běžný plat policisty. Ten totiž policista pobírá bez ohledu na to, zda chrání prezidenta v Praze, nebo v Maroku. Není proto správné automaticky považovat celý jeho plat za dodatečný náklad dovolené.
A teď násobíme. Jen nevíme čím.
Představme si, že prezidenta doprovázeli tři ochránci. Podle našeho modelu by jejich doprava, ubytování a stravné stály přibližně 159 až 267 tisíc korun. Kdyby jich bylo pět, dostali bychom se na 265 až 445 tisíc korun. A při šesti ochráncích na 318 až 534 tisíc korun.
Pozor, nejde o tvrzení, že právě tolik policistů s prezidentem cestovalo. Jejich skutečný počet neznáme. Jde pouze o ukázku, jak výrazně může počet doprovázejících osob ovlivnit celkový účet.
A také o ukázku, proč by bylo užitečné znát skutečné náklady. Možná byly nižší. Možná vyšší. Možná policie dokázala cestu zabezpečit mimořádně hospodárně. To všechno je možné. Jen to nevíme.“
Soukromá dovolená. Veřejné náklady.
Aby bylo jasno, prezidentovi jeho dovolenou nezávidím. Ať jezdí na motorce, chodí po horách, plave v moři nebo obdivuje marocké duny. Má na odpočinek stejné právo jako kdokoliv jiný. Stejně tak nezpochybňuji nutnost jeho ochrany. Prezident nemůže policistům říct, že je na čtrnáct dní nepotřebuje, protože si chce užít trochu soukromí.
Ochrana hlavy státu je povinností státu.
A právě proto její náklady hradíme my všichni. To není žádné obvinění ani odhalení skandálu. Je to prostý důsledek výkonu prezidentské funkce. Rozlišujme však dvě věci. Jedna je běžná ochrana prezidenta, kterou stát musí zajišťovat tak jako tak. Druhá jsou dodatečné výdaje vzniklé tím, že se ochrana musí přesunout do zahraničí. Právě ty druhé mě zajímají. A myslím, že oprávněně.
Když už jsme u té transparentnosti…
Prezident své vysvětlení označil za projev transparentnosti a otevřenosti. To oceňuji. Stejně jako to, že i když to původně neměl v úmyslu, se k volební urně dostavil.
Zveřejnit, že člověk za soukromé lety zaplatil téměř půl milionu korun, jistě není něco, co by většina lidí dělala s velkým nadšením. Jenže transparentnost má jednu nepříjemnou vlastnost. Jakmile s ní začnete, lidé mohou chtít znát i další související údaje. A takový jsem i já.
Například kolik stála ochrana prezidenta během jeho soukromé zahraniční cesty. Nemyslím, že by policie musela zveřejňovat operativní podrobnosti. Stačilo by po skončení cesty sdělit celkové náklady, případně je rozdělit na dopravu, ubytování a cestovní náhrady. Bez počtu policistů. Bez jejich jmen. Bez bezpečnostních detailů. Takové vyúčtování by umožnilo veřejnou kontrolu, aniž by nutně odhalovalo způsob ochrany prezidenta. A pokud ani to možné není, bylo by dobré srozumitelně vysvětlit proč.
A co z toho plyne?
Petr Pavel nám řekl, kolik zaplatil za své lety. Beru to na vědomí a jeho slovům věřím. Zároveň bych ale rád věděl, kolik za jeho soukromou dovolenou zaplatila Česká republika. Ne proto, abych prezidentovi vyčítal odpočinek. Ani proto, abych zpochybňoval práci jeho ochranky. Ale proto, že veřejné peníze zůstávají veřejnými penězi, i když jejich příjemci zrovna pobývají v marocké poušti.
A tak mi nezbývá než se vrátit k té staré písničce:
„Kde jste byl, pane prezidente?“ V Maroku. To už víme. „Kolik Vás to stálo?“
„456 tisíc korun za zveřejněné lety.“ I to už víme.
„A kolik to stálo nás?“
„Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví!“
Což je špatně… anebo se to přece jen jednou dozvíme? Vždyť by úplně stačilo, kdyby nám policie po skončení celé akce předložila účet. Bezpečnostní tajemství si může nechat. Nás – mne - zajímá jen ta účtenka.
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