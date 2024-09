Kampaň pražského dopravního podniku

Již před mnoha a mnoha lety tehdejší primátor hlavního města Prahy Jan Kasl (ve funkci v letech 1998 – 2002) docela odvážně prohlásil, že dopravní podnik naší metropole jest černou dírou.

Byl a evidentně i stále je – realizovaná kampaň proti sexuálnímu obtěžování v prostředcích MHD je toho jednoznačným důkazem!

Je malou (velkou!!!) domů určitým skupinám, které si na úkor rozpočtu Prahy statečně namastí kapsu.

Já nepopírám, že se v prostředcích hromadné dopravy nemůže stát, že by se chlap nedotkl ženy (a naopak). Ono tomu nahrává i to, že všichni mají na zádech nejen batůžky, ale doslova padáky, tedy toho místa pro stojící pasažéry je výrazně míň. Takže nějaký fyzický kontakt je tak nějak pochopitelný. Jenomže v kampani jde také o to, že je něčím hrubě nepatřičným zálibně spočinout pohledem na hezký holce nebo vypracovanému svalovci. A je z toho učiněna taková záležitost, že to stojí za ty prachy, které za to zaplatíme. Tahle legrácka totiž stoprocentně vyjde ne na desetitisíce, ale stovky tisíc korun!

Víte co? Já jsem své sympaticky vyvinuté spolužačce jako puberťák taky sáhl na prsa. Dostal jsem pár facek a bylo vymalováno.

Bylo po kampani!

Jako někdejší řidič tramvaje pamatuju dobu, kdy byla uzákoněna absolutní přednost chodců na přechodech. Se zákonnou výjimkou, že tato přednost se netýká tramvají. Neumíte si představit, co to pro tramvajáky znamenalo! Stovky a tisíce expertů, kteří vám vlezli před soupravu vážící 40 t a mizerně brzdí, kteří se tak díky neznalosti patřičného paragrafu silničního zákona cpali pod kola tramvají, a ještě vám hrubě spílali, že jim jejich „přednost“ upíráte.

Stovky pražských tramvajáků v tu dobu prosilo svoje nadřízené, aby v prostředcích pražské MHD jezdilo upozornění na to, že i na přechodu pro chodce má tramvaj přednost. Prostě jsme od vedení DP chtěli jakousi „kampaň“.

Nešlo to dlouhou řadu měsíců…

Docela důležitá věc to byla. Naprosto marginální záležitost je ta aktuální. Vyšla nepochybně na víc, než ta, která Pražanům zkusila vysvětlit, že na přechodu přednost vždycky nemají.

Fuj!