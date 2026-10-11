Kam se poděli koně divokého západu?
Dnes se v televizním programu potkaly dva světy. Na jedné straně legendární jugoslávsko-německá indiánka Old Shatterhand, na druhé 136. ročník Velké pardubické, což je jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě. A člověka při tom napadne, jak strašlivě museli koně za posledních několik desetiletí „zparchantět“.
Sedm kilometrů. Jednatřicet překážek. Taxisův příkop.
Koně jsou na ni dlouhé měsíce připravováni, žokejové studují trať a diváci trnou hrůzou, když se závodníci blíží k legendárnímu Taxisu.
A přitom stačí pustit si některou ze starých mayovek, aby člověk pochopil, jak strašlivě dnešní koně zpohodlněli.
Vezměme si třeba Vinnetouova Ilčiho a Old Shatterhandova Hatátitlu. To byli koně! Žádní rozmazlení sportovci, kteří potřebují speciální krmení, veterinární dohled, masáže a před závodem pečlivě upravenou dráhu.
Ilči s Hatátitlou vyrazili ráno z prérií, dopoledne přecválali Skalnaté hory, odpoledne přeskočili několik propastí, večer unikli stovce pronásledujících banditů (nebo je dostihli…) a ještě stihli své jezdce dopravit k táborovému ohni právě ve chvíli, kdy Sam Hawkens začínal vyprávět nějakou obzvlášť hloupou historku.
A druhý den? Druhý den se jelo znovu.
Sedm kilometrů by tihle dva hřebci považovali za cestu k nejbližšímu napajedlu.
Překážky? Jaké překážky?
Taxisův příkop je jistě úctyhodná záležitost. Jenže kdo někdy viděl Old Shatterhanda prchat před rozzuřenými Kiowy, dobře ví, že Hatátitla dokázal v plném cvalu přeskočit rokli, na jejímž dně by se bez problémů vešla menší česká vesnice. A to bez rozběhové dráhy, bez zkušebního skoku - a hlavně bez televizního komentátora, který by divákům vysvětloval, jak obtížný výkon právě sledují.
Vinnetouův Ilči na tom nebyl o nic hůř. Přeskočit padlý strom? Samozřejmost. Překonat horskou bystřinu? Maličkost. Seběhnout kamenitou stráň, na které by dnešní dostihový veterinář dostal infarkt ještě před startem? Běžná pracovní náplň.
A pokud se před nimi náhodou objevila propast široká deset metrů, stačilo, aby Vinnetou trochu přitáhl otěže, pronesl své oblíbené „Howgh!“ a Ilči se vznesl do vzduchu. Zatímco současný dostihový kůň potřebuje před „Taxíkem“ ideální nájezd, Ilči by ho pravděpodobně přeskočil i pozpátku. A možná by při tom ještě zachránil nějakou unesenou bělošku.
Kam se poděla koňská výdrž?
Největší záhadou ovšem zůstává vytrvalost. Dnešní dostihový kůň absolvuje 6 900 metrů Velké pardubické a v cíli se o něm mluví jako o mimořádném atletovi. Hatátitla s Ilčim naproti tomu dokázali uhánět celé hodiny, někdy dokonce celé dny. A když jejich jezdci konečně sesedli, koně zpravidla ani nevypadali unaveně. Zato Old Shatterhand býval zpocený - což je zvláštní. Seděl přece celou dobu nahoře.
Je ovšem pravda, že koně Divokého západu měli jednu obrovskou výhodu: nikdy se nemuseli zastavovat kvůli reklamě.
Taxisův příkop? Vinnetou by se zeptal, kde je ta překážka.
Představme si nyní, že by se oba slavní hrdinové skutečně objevili na startu Velké pardubické.
Vinnetou na Ilčim, Old Shatterhand na Hatátitlovi.
Ostatní žokejové v barevných dresech, s přilbami a ochrannými vestami. Naši dva hrdinové v kožených oděvech, s dlouhými vlasy a výrazem mužů, kteří právě zjistili, že mají před sebou mimořádně pohodlnou nedělní vyjížďku.
Start!
Zatímco ostatní koně hledají správné tempo, Ilči s Hatátitlou okamžitě vyrážejí vpřed. První překážka, druhá, třetí…
U Taxisova příkopu se Old Shatterhand obrací na svého rudého bratra: „Vinnetou, kde je ten obávaný příkop?“
„Můj bílý bratr ho právě přeskočil.“
„Aha.“
A než se dostihové komisi podaří ověřit, zda mají oba koně řádně zaplacené startovné, jsou už dávno v cíli.
Za všechno může pokrok.
Člověk se tedy musí ptát, co se s koňmi za posledních o něco víc než sto let stalo. Kdysi přeskakovali kaňony, zdolávali hory a ujížděli celé dny indiánským bojovníkům i banditům. Dnes se kolem sedmikilometrového závodu buduje atmosféra téměř nadlidského výkonu. Odpověď je nasnadě.
Koně neztratili schopnosti. Jenom přišli o filmové scénáristy.
Protože zatímco skutečný kůň se musí řídit zákony fyziky, Ilči a Hatátitla se řídili zákony Karla Maye. A ty byly k jejich výkonům podstatně velkorysejší. Takže až příště budeme obdivovat koně překonávající Taxisův příkop, vzpomeňme na jejich slavné filmové předchůdce. A hlavně jim nezáviďme. Dnešní dostihový kůň totiž po sedmi kilometrech dostane napít, najíst a zasloužený odpočinek.
Hatátitlu po stejném výkonu čekalo ještě dalších dvě stě kilometrů pronásledování, přestřelka s bandity a záchrana železničního expresu. A to všechno za jediný den.
Howgh! Domluvil jsem.
Obrázek je generován službou ChatGPT Plus
Pavel Ďuran
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