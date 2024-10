Kam patřím, kdo jsem?

Na výplatní pásce mám částku bezmála 29 tisíc měsíčně. Hrubého. K tomu pár stovek v jakýchsi bonusech, příplatek za to, že jsem nemarodil (stoprocentní docházka do práce) atd. Tzn. těch skoro 30 tisíc čistého domů nosívám.

Budeme-li škatulkovat, pak kdo jsem? Můj přínos do rodinného rozpočtu činí nějakých třicet tisícovek měsíčně, má paní je v invalidním důchodu a do rodinného rozpočtu přinese nějakých jedenadvacet tisíc. Tzn. pro dva téměř seniory bydlící v pronajatém bytě je to něco kolem 50 tisíc měsíčně.

Jsme nízkopříjmovou domácností? Či se hrdě můžeme hlásit ke střední třídě? Tipoval bych spíš to první – A TO NA TOM FAKT NEJSME ZLE!

VYJDEME – a dokonce víc!

Když Fialova vláda zlikvidovala uzákoněnou valorizaci důchodů a očůrala naše penzisty (což jí podepsal Senát, prezident Petr Pavel a nakonec i Ústavní soud…) o cca 1.000 Kč měsíčně, přičemž blábolila cosi o mezigenerační solidaritě, pak moje babička a já jsme mezigeneračně patrně velmi solidární, byť v rámci rodiny, tak nějak zůstali. A myslím si, že nejsme sami.

Osobní příklad:

Víte co – dvě děti, pět vnoučat. Z našich padesáti tisíc odchází každý měsíc na účty vnoučat každému na nějaký spořící fond (vybírali rodiče) tisícovka. K svátku a narozeninám dostávají všichni (tzn. i rodiče) roky pravidelně krom drobných dárků i jmeninovou pětistovku a narozeninovou tisícovku. O Vánocích se nechci šířit vůbec. Třeba letos jsme naše starší vnuky i s jejich rodiči pozvali na představení do Národního divadla, kde v životě ještě nikdy nebyli. Pět tisíc v laufu, a to vůbec nemluvím o tom, že jsem si na to musel pořídit nový oblek a babička jiný odpovídající outfit.

Dobře, za pár let nás v tom odloží do truhly…

Teď se na internetu dovídám, jak naše chrabrá vláda přišla s tím, že (cituji:) Výpočet důchodů se změní, nejvíc postihne lidi s nižšími příjmy.

Jsem to já nebo se mne to nedotkne?

Dotkne se mne to! Obávám se přitom, že patřím minimálně mezi dvě třetiny národa (tedy poměrně významnou většinu), jež budou oprávněně skuhrat. Fascinuje mne přitom ten fakt, že Fialovu ODS a její vládní souputníky volí tolik lidí, kolik jim míní i přes její tragické (tragikomické?...) angažmá v čele naší země dát svůj hlas.

Za necelý rok budu volit kohokoli, jen ne TO, co nám tu vládne dnes.

ANTIBABIŠ umřel, ANTIFIALA je zcela na místě!