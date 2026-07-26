K záhadně zmizelému příspěvku kolegyně Vlachové
Nevím, jestli po párhodinové smršti snad stoprocentně negativních diskusních příspěvků článek stáhla sama nebo byl odstraněn administrátory blogu, každopádně mne osobně znechutil tak, jak se jí to v minulosti ještě nikdy nepovedlo.
V podstatě vypráví o tom, že nenáviděla komunisty. Budiž. Že bydlí v Teplicích, kde si zrekonstruovala byt, přičemž většina jejích sousedů jsou senioři, navíc tací, s nimiž se v podstatě nedá pod jednou střechou žít. A zatímco ona je vysokoškolsky vzdělaná a učila na gymnáziu, oni jsou tupí a nevstřícní proto, že na vysokoškolský titul nedosáhli.
Zároveň s tím ale na sebe práskla, že češtinu a angličtinu vystudovala na filozofické fakultě v Ústí nad Labem a aby na tom gymplu učit mohla, vzdělání dokončovala na FF UK v Praze. Kolik let jí to trvalo?
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem byla oficiálně založena 1. září 2006.
Před 20 lety!
Jestli je dnes paní Heleně sedmdesát, začala se vysokoškolsky vzdělávat ve svých padesáti. Pár měsíců to studium nepochybně trvalo, ať by bylo jakkoli málo kvalitní nebo „cinknuté“ (obojí si nemyslím…), k tomu ještě studia v Praze. Nevím, do kolika let na gymnáziu vyučovala, nicméně na svých blozích se snaží budit dojem, že je – či byla – velmi kvalitní celoživotní pedagožkou.
Což evidentně nebyla. Myslím tím tou celoživotní. Její kantorské kvality nejsem s to hodnotit, neb mne nikdy neučila.
Sice nenávidí nebo nenáviděla komunisty, nicméně jejich praktiky bez problémů převzala. O jedné ze svých sousedek napsala, že byla „sociální“ pracovnicí (rozuměj: děvkou), o dalším sousedovi to, že byl zločincem. Obávám se, že by se jí s něčím podobným sousedé jen těžko svěřili. Takže pátrala sama…
Já jen doufám, že pokud se sedmdesáti let dožiju, budu mít v makovici výrazně víc, než má naše kolegyně. K tomu podotýkám, že se Teplicím při svých cestách vozem Ústeckým krajem s hrůzou vyhýbám. To abych tam nepotkal ten růžový bicykl.
Poznámka na závěr:
Panu Zdeňku Matuškovi jsem v diskusi slíbil, že nad svou osobní chudobou budu slzet v každém svém příspěvku. Pojďme do toho: předevčírem jsem zhvízdal vlastní choť, která autem vyjela na nákup. V nejmenovaném supermarketu, kde avizovali prodej plnotučného mléka za 8,90 Kč (max. 24 balení/os) koupila balení jediné, neb krabice mlíka stála 16,90. K tomu dorazila domů s platem 30 vajec (à 5 Kč/ks), jež kdyby nešikovný malíř pokojů pocákal nějakou barvou, považoval bych je za křepelčí. K tomu pár nesmyslných produktů jako jsou jogurty, tvarohy atd., žádný pivo, žádnej rum nebo cigarety pro dědka, prostě dva a půl tisíce v háji, a to vůbec nemluvím o benzínu, který dnes stojí kolik stojí a který projela.
Zdeňku, je to takhle dobrý? Budu samozřejmě pokračovat! Svoje sliby plním nejen o Vánocích!
Pavel Ďuran
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Jiřímu jsem poděkoval v diskusi pod jeho článkem. Chtěl jsem vstoupit jenom do ní, nicméně se mi vyrojilo tolik vzpomínek, že se mi to tam při nejlepší možné vůli nevešlo.
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