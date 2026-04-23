K včerejší studentské stávce

Včera na podporu naší veřejnoprávní televize a rozhlasu stávkovaly stovky studentů. Protože média mají sloužit lidem, a ne politické moci.

Případné zrušení koncesionářských poplatků ≠ likvidace nezávislosti veřejnoprávních médií.

Oto, zabal to. Stovky studentů pochodovaly Prahou na protest proti vládním krokům

Absolutně nejsem přesvědčen o tom, že by změna financování našich veřejnoprávních médií musela znamenat jakékoli omezení jejich nezávislosti. Jestli se bude ČT a ČRo platit z koncesionářských poplatků nebo ze státního rozpočtu je docela buřt. Obě varianty fungují (a asi ne úplně špatně…) v mnoha zemích světa, přičemž ta druhá možnost je považována za rovnější a spravedlivější.

V tomto případě se opět jen straší vládou ANO, SPD a Motoristů, kteří si chtějí naše veřejnoprávní média hýčkat k obrazu svému. K tomu podotýkám, že tato vláda tu samozřejmě nebude věčně (já osobně jí dávám dvě volební období) a jestli je tak brutálně ohrožena jejich nezávislost v neprospěch současné opozice – že jsem si toho ještě nějak nevšiml… - pak se ty karty zásadně obrátí.

Zač naše studenstvo v podstatě demonstrovalo? Za zachování koncesionářských poplatků, kdy jejich polovinu hradí necelá třetina národa a druhou polovinu ty zbývající dvě třetiny? Na to nemusím mít vystudovánu matematicko-fyzikální fakultu, abych věděl, že tady něco nesedí – že je to prostě špatně.

Kolik z nich – myslím tím demonstrující studenty - platí koncesionářské poplatky, když se za ně tak vehementně staví?

To je otázka dne. 80 % z nich? 50 %? 20 %? NIKDO? Mají – vyjma svůj domov – bydliště na privátech nebo na kolejích. Téměř všichni mají laptopy, 99,99 % z nich data v mobilu. MAJÍ MOŽNOST veřejnoprávní televizi sledovat!

Žádné médium nikdy nezávislé nebude. Platí to i o ČT nebo ČRo. Protože nezávislost je dána lidmi, kteří v útrobách těchto médií pracují. A jsou to stejně jako kdokoli z vás nebo mne osobně lidé, jež mají své názory – a samozřejmě je prezentují navenek. Byť tisíckrát nechtěně.

Osobně bych od konstruktivní opozice rád viděl takový přístup, že by se s koalicí pokusila domluvit, jak naše veřejnoprávní média financovat lépe a logičtěji, než je tomu dnes. Zjevně není problém platit je ze státního rozpočtu, řada zemí je toho příkladem. Ale ano, tady souhlasím s tím, že je potřeba nastavit mantinely. Jednoznačné, které by alespoň tu relativní nezávislost chránily. Napsal jsem, že její garancí jsou lidé. Kvalitní lidé. A jsem přesvědčen i o tom, že kvalitní lidi je potřeba kvalitně zaplatit.

Mezi nezávislost našich veřejnoprávních médií a jejich financování tak nedokážu umístit rovnítko. Dal jsem to jasně najevo už na začátku tohoto příspěvku. Naše konstruktivní opozice se chystá bivakovat v PS (jak jí ty obstrukce před pár měsíci vadily…), stávkovou pohotovost vyhlásila i brněnská ČT.

Před stávkami v televizi varuju: ČT nebude vysílat? Pamatuju stávku amerických leteckých dispečerů, kdy se vesele létalo dál, protože je všechny vyházeli a nahradili dispečery vojenskými. To by v případě ČT nutné ani zdaleka nebylo. Českou televizi by bez problémů nahradily komerční stanice.

A tady si dovoluji – směrem k ČT – zvednout varovný prst…

Autor: Pavel Ďuran | čtvrtek 23.4.2026 10:38 | karma článku: 8,82 | přečteno: 64x

Vystrčil na Tchaj-wan samozřejmě odletí!

Osobně rozumím tomu, že Miloš Vystrčil cestuje na Tchaj-wan. Jako Tchaj-wanec, jak jsme se dověděli roku 2020, nebyl doma dlouhých šest let, tedy se mu po domovině zastesklo.

22.4.2026 v 7:40 | Karma: 26,41 | Přečteno: 477x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Kterak z komára učinit velblouda

Závidím řekám (vidím je téct), závidím chlebům (cítím je péct)... atd. a napsal to kdysi Jiří Grossmann. Já závidím těm, kdo slyší trávu růst.

15.4.2026 v 10:05 | Karma: 30,07 | Přečteno: 1691x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Jak bych dneska neodmaturoval

Viděl jsem letošní testy CERMATu pro přijímačky na střední školy. Vyplývá z nich pro mne jediné: osobně bych dnes už neodmaturoval, protože bych se na střední školu vůbec nedostal!

11.4.2026 v 17:44 | Karma: 26,88 | Přečteno: 581x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Jeden za osmnáct, druhý za dvacet – bez dvaceti!

To není chyba, to je jednoduchá matematika, kterou nám včera na tomto blogu předvedl svým textem o vládě a jejích opatřeních při zdražování pohonných hmot kolega Tomáš Flaška.

5.4.2026 v 10:39 | Karma: 27,84 | Přečteno: 697x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Člověk (opět) na cestě k Měsíci

Já si uvědomuju, že tímto příspěvkem vandruju do oblíbeného tématu kolegyně Daně Tenzler. Snad mi promine...

4.4.2026 v 13:08 | Karma: 13,11 | Přečteno: 193x | Diskuse | Společnost
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu...

Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...
23. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její...

Nález odloženého zavazadla uzavřel Florenc. Obě linky metra stanicí projížděly

Nález odloženého zavazadla zaměstnal složky Integrovaného záchranného systému v...
23. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:51

Nález podezřelého kufru ve čtvrtek ráno ovlivnil provoz stanice metra Florenc na lince B i C....

