K včerejší studentské stávce
Případné zrušení koncesionářských poplatků ≠ likvidace nezávislosti veřejnoprávních médií.
Oto, zabal to. Stovky studentů pochodovaly Prahou na protest proti vládním krokům
Absolutně nejsem přesvědčen o tom, že by změna financování našich veřejnoprávních médií musela znamenat jakékoli omezení jejich nezávislosti. Jestli se bude ČT a ČRo platit z koncesionářských poplatků nebo ze státního rozpočtu je docela buřt. Obě varianty fungují (a asi ne úplně špatně…) v mnoha zemích světa, přičemž ta druhá možnost je považována za rovnější a spravedlivější.
V tomto případě se opět jen straší vládou ANO, SPD a Motoristů, kteří si chtějí naše veřejnoprávní média hýčkat k obrazu svému. K tomu podotýkám, že tato vláda tu samozřejmě nebude věčně (já osobně jí dávám dvě volební období) a jestli je tak brutálně ohrožena jejich nezávislost v neprospěch současné opozice – že jsem si toho ještě nějak nevšiml… - pak se ty karty zásadně obrátí.
Zač naše studenstvo v podstatě demonstrovalo? Za zachování koncesionářských poplatků, kdy jejich polovinu hradí necelá třetina národa a druhou polovinu ty zbývající dvě třetiny? Na to nemusím mít vystudovánu matematicko-fyzikální fakultu, abych věděl, že tady něco nesedí – že je to prostě špatně.
Kolik z nich – myslím tím demonstrující studenty - platí koncesionářské poplatky, když se za ně tak vehementně staví?
To je otázka dne. 80 % z nich? 50 %? 20 %? NIKDO? Mají – vyjma svůj domov – bydliště na privátech nebo na kolejích. Téměř všichni mají laptopy, 99,99 % z nich data v mobilu. MAJÍ MOŽNOST veřejnoprávní televizi sledovat!
Žádné médium nikdy nezávislé nebude. Platí to i o ČT nebo ČRo. Protože nezávislost je dána lidmi, kteří v útrobách těchto médií pracují. A jsou to stejně jako kdokoli z vás nebo mne osobně lidé, jež mají své názory – a samozřejmě je prezentují navenek. Byť tisíckrát nechtěně.
Osobně bych od konstruktivní opozice rád viděl takový přístup, že by se s koalicí pokusila domluvit, jak naše veřejnoprávní média financovat lépe a logičtěji, než je tomu dnes. Zjevně není problém platit je ze státního rozpočtu, řada zemí je toho příkladem. Ale ano, tady souhlasím s tím, že je potřeba nastavit mantinely. Jednoznačné, které by alespoň tu relativní nezávislost chránily. Napsal jsem, že její garancí jsou lidé. Kvalitní lidé. A jsem přesvědčen i o tom, že kvalitní lidi je potřeba kvalitně zaplatit.
Mezi nezávislost našich veřejnoprávních médií a jejich financování tak nedokážu umístit rovnítko. Dal jsem to jasně najevo už na začátku tohoto příspěvku. Naše konstruktivní opozice se chystá bivakovat v PS (jak jí ty obstrukce před pár měsíci vadily…), stávkovou pohotovost vyhlásila i brněnská ČT.
Před stávkami v televizi varuju: ČT nebude vysílat? Pamatuju stávku amerických leteckých dispečerů, kdy se vesele létalo dál, protože je všechny vyházeli a nahradili dispečery vojenskými. To by v případě ČT nutné ani zdaleka nebylo. Českou televizi by bez problémů nahradily komerční stanice.
A tady si dovoluji – směrem k ČT – zvednout varovný prst…
Pavel Ďuran
Nízkoenergetické moderní kancelářské prostory s terasou a přilehlou zahradou s orientací na jiht
Pod Stárkou, Praha 4 - Michle
14 500 Kč/měsíc
