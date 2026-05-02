K sjezdu Landsmannschaftu v Brně (potřetí) i já
Už jsem se k tomu nechtěl vracet, spíš ve finále a po akci napsat, neboť jsem o tom přesvědčen, že se nic zásadního v Brně neuděje, že žádný Němec nechtěl vracet majetky a o revizi Benešových dekretů se nikdo nepokusil zmínit ani náhodou a ani jediným slovem, že šlo prostě o milé a přátelské setkání dvou národů, nicméně cítím potřebu se ještě jednou vyjádřit.
Prostě proto, že je kolem celé záležitosti nechutný humbuk – z jedné i druhé strany se snášejí různé argumenty (netvrdím, že nejsou relevantní…), dokonce se podepisuje snad i nějaká petice, jíž měl podepsat také Miloš Zeman, kolega Jakl se vyjádřil velmi sofistikovaně také na zdejším blogu, takže Zemanův předchůdce v prezidentské funkci Václav Klaus je také asi proti.
Když jsme u těch prezidentů: Václav Havel by patrně zajásal a do Brna samozřejmě odjel, už jsem zmínil Klause i Zemana, kterým se to nelíbí, Petr Pavel zaujal pozici mrtvého brouka a do jihomoravské metropole, ač byl zván, opatrně nepojede.
Co na to ale já?
Jde jen o pocit, o souhrn nějakých mých životních zkušeností. Nic sofistikovaného, jen dojem. Nemám k tomu žádná tvrdá data, ale mám příběh. Začalo to dopisem: v e-mailové schránce mi přistál v neděli 1. června 2014, kdy jsem se nějak spolupodílel na mediálním obrazu Kolešova, malé obce na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje - a já tehdy dělal i kolešovskou kroniku.
Dovolím si ten mail citovat:
„Vážený pane,
obracím se na Vás jako na kronikáře obce Kolešov s následující prosbou:
Jmenuji se Soňa Hanusová, rozená Sazonová. Celý svůj život žiji v Kašperských Horách na Šumavě, ale narodila jsem se 10. 4. 1940 v Kolešově. Moji rodiče byli Mitrofan Georgijevič Sazonov (bílý kozák, který se do naší republiky uchýlil po revoluci v Rusku) a Emilie, roz. Vintrová, jejíž kořeny jsou na Šumavě.
V roce 1940 jsem měla jedenáctiletou sestru Anastázii (sestra paní Soni se jmenovala Anastasie Vlastimila, paní Hanusová o své sestře mluvila vždy jako o Vlastě – pozn. P. Ď.), která (snad) v Kolešově chodila do školy a podle jejího vyprávění na ní děti volaly „Kozačko“. Moje rodina žila a pracovala u sedláka Wolfa, který měl být starostou. Maminku zavřeli na půl roku do Litoměřic (důvod neznám) a já se sestrou jsme měly být dány buď do Německa, nebo do dětského domova. Jenom díky onomu německému statkáři, který tuto informaci věděl dopředu, se tatínkovi s námi dětmi podařilo včas odejít do vnitrozemí a zachovat tak rodinu pohromadě.
Pan Wolf půjčil tatínkovi vůz naložený nejen nábytkem, ale i jídlem, koně a kočího pro zpáteční cestu. Otec měl propustku pouze pro sebe, a tak jsme se my se sestrou dostaly přes hranice za dramatických okolností. Druhého listopadu 1940 mě sestra tajně, po kolenou, přetáhla přes hranici ve vaničce, do které mě, půlroční nemluvně, uložily s paní Wolfovou, zatímco tatínek přejel legálně hranici po státní silnici. U příbuzných na Šumavě jsme počkali, až maminku propustili, přežili jsme tu do konce války a po ní už jsme zde, v Kašperských Horách, zůstali.
Tohle všechno si pamatuji z vyprávění sestry. Moc by mě zajímalo, jestli onen pan Wolf, který nám tak nezištně pomohl, byl v té době opravdu starostou a jaký byl jeho osud a osud jeho rodiny po válce.
Pokud byste mi mohl sdělit něco, co by se vztahovalo k těmto událostem, byla bych Vám opravdu velmi vděčná. Myslím si, že můj příběh je dokladem toho, že historie nebyla jen černobílá a že v každé, i té nejtěžší době, se najdou lidé ochotni pomoci druhému bez ohledu na vlastní riziko.
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu a případnou odpověď.
Soňa Hanusová
Po něčem podobném jsem – bezmála dva roky – volal! Po podobných kamíncích do mozaiky kolešovské historie, kterou bychom postupně vyplňovali kroniku obce. Z minulosti Kolešova jsme toho věděli tragicky málo; pravděpodobně i díky faktu, že záznamy, které možná někdy byly, odešly spolu s odsunutými sudetskými Němci.
Mezi nimi byl i statkář Wolf…
Prohlašuji, že toto vyprávění je pro konání sjezdu Landsmannschaftu v České republice argument pro mne!
Souhlasím s paní Soňou Hanusovou, že historie nebyla jen černobílá. S manželkou jsem se za paní Soňou tehdy do Kašperských hor zajel podívat, jménem vsi jsem jí pozval i na návštěvu k nám. Uskutečnila se v neděli 22. června 2014 a poprvé v životě paní (která se sice v Kolešově roku 1940 narodila, přesto celý život prožila na Šumavě) navštívila svoje rodiště. Dokonce rodný dům (dodnes stojí…). Odsud si odnesla i trošku zeminy, kterou chtěla doma, v Kašperských Horách, rozsypat na své zahrádce.
Paní Hanusovou v Kolešově přivítali zastupitelé obce a pozdravit ji přišla také celá řada spoluobčanů. Společně s ní prošli vsí, navštívili její rodný dům, zastavili se na chviličku i na obecním úřadě.
Paní Hanusové se v Kolešově moc líbilo. „Cítím se být doma,“ loučila se. Spokojená – a dojatá.
Paní Soňa Hanusová (rozená Sazonová) roku 2014, jíž před pobytem v dětském domově či předáním do rodiny v Německu zachránil později odsunutý Němec – foto autor textu
Pavel Ďuran
